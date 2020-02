Josef Hájek: Českomoravská myslivecky jednotná reakce na novelu zákona o myslivosti Diskuse: 4 Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Marek Drha / Marek Drha / NP Šumava Zvěř honitby notoricky nerespektuje a respektovat nebude. Ilustrační snímek. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Vyvlastňovací přílepek ČMMJ na svých stránkách zveřejnila svoji obhajobu ministerstvem zemědělství připravovanou novelu zákona o myslivosti, jejímž jediným opravdovým cílem je nedopustit narovnání stavu mezi lesem a zvěří jako složkami ekosystému. V bodech rozporuje právě ta ustanovení, která formou novely lesního zákona měla k tomuto přispět. Jako vyvlastnění vnímám odejmutí zákonného práva k oprávněně nabytému majetku nebo právu. Což je ve vztahu k výkonu práva myslivosti ve stávající legislativě běžná praxe, a samo ministerstvo zemědělství tvrdí, že výkon práva myslivosti je legitimním omezením vlastnického práva ve prospěch společenského zájmu (to asi má být předmětný výkon práva myslivosti), viz některé rozsudky ve sporech o přičlenění pozemků, příp. hranice honiteb. To, že by došlo k dalšímu omezení tím, že absolutně nefunkční systém plánování přejde z rukou neprofesionálů, kteří roky po sobě jdoucí uloví násobně více zvěře, než na jaře nasčítají a další jaro přitom znovu nasčítají loňský výchozí stav a nemusí za to nést zodpovědnost, do rukou byť úředníka, který ale ponese za své rozhodnutí pracovně právní zodpovědnost, bych se jako vlastník absolutně neobával. Ve zkratce lze říci, že horší výsledek než současný stav plánování z „tepla kanceláře“ způsobit nemůže. Pokud bude někomu upřeno právo rozhodovat o stavech zvěře, ano, budou to myslivci. Nenapadá mě nic jiného než že „po zásluze“. Stamilionové náklady státu bych hledal v nákladech na péči o mladé lesní porosty. Dle Zelené zprávy 2018 vydané MZE jde o 10 920 Kč na 1 ha. To je v naší republice 28,5 miliard korun. I pokud by v této částce pouhá ½ byly náklady přímo související z ochrannou proti, zvěři pořád jsme v kladných číslech. To je tvrzení, o kterém si snad každý umí představu udělat sám. Prezentovávána organizací, která chce být vnímána jako partner vlastníků a hospodářů v krajině, však nabývá nebývalého významu. Několik lokalit v republice každoročně trhne rekord v odlovech snad všech druhů spárkaté, způsobí, že černá zvěř pobíhá po intravilánech okresních měst od Chebu, Sokolova, přes Karlovy Vary a Ústí nad Labem až po Prahu (koneckonců několik krajů v republice je taky pouze „lokalita"). Že „není viníkem" stavu lesa zvěř, snad vidí každý, kdo v lese najde neporušenou oplocenku. Viník je v tomto případě totiž uživatel honitby. Zákaz pronájmu státních honiteb, zmenšení minimální výměry, obecně otevření tvorby honiteb Stamilionové ztráty, které v tomto bodě ČMMJ používá jako strašák, jsou opět jen peníze které, v několikanásobné výši, vracíme do obnovy lesa a péče o mladé lesní porosty. Ve výroční zprávě LČR za rok 2018 nejsou sice uvedeny explicitně náklady na ochranu proti zvěři (proč taky?), ale pokud vyjdeme z čísel zelené zprávy (výše zmíněná péče o MLP - 10 920 Kč/ha) pro výměru obhospodařovanou Lesy ČR s.p. (1,2 mil ha – ta ve výroční zprávě je), dostaneme se k číslu 6 552 000 000 Kč (stále uvažuji o ½ nákladů péče přímo související s vlivem zvěře). V poslední vlně pronájmů se výše pohybovala kolem 800 tisíc Kč za honitbu obvyklé výměry, při počtu cca 950 honiteb, které dle vlastního webu Lesy ČR pronajímají, jsme na bratru necelých 800 000 000 Kč. Asi začínám cítit statisícové škody pro stát 😊. Životní nároky zvěře jsou pak rukojmí ČMMJ ve vztahu k výměře honitby, nic jiného nelze soudit. Ani 500 ha, ani 2000 ha nejsou v souladu s nároky zvěře, zvěř prostě honitby notoricky nerespektuje a respektovat nebude. Proto je smysluplnější neplánovat podle uživatele jednotlivých honiteb (a neřešit jejich výměru, ta může být klidně 120 ha podle vlastnictví – aby tu nedocházelo k vyvlastnění práva), ale třeba právě na úrovni ORP, což paradoxně ČMMJ rozporuje. Zablokování tvorby a změny honiteb pak nasazuje korunu absurditě „vyvlastňovacích argumentů“. Že se hospodaření se zvěří vrátí do doby klientelismu a zvýhodňování určitých skupin obyvatel bezpoplatkovými lovy jako před rokem 89 …ruku na srdce, pánové, to je realita. Který z významných podnikatelů platí za lov, a ne za honitbu Lesů ČR, kam zve obchodní partnery na bezpoplatkové lovy? Výše odlovů v sousedních státech Za chvályhodné zde považuji volbu ukazatele odlovu, a ne sčítaných stavů, nicméně interpretace těchto čísel je naprosto zcestná. Jistě že v okolních zemích (Německo, Rakousko, Maďarsko) loví více zvěře než mi. Ba právě že – oni totiž loví. U nás lze těchto čísel bez větších problémů dosáhnout také, a tyto příklady jsou, ale tohle právě uživatelé honiteb v ČR nechtějí. Například v Německu během naháněk loví srnčí zvěř bez jakéhokoliv kritéria lovnosti/chovnosti nebo ohledu na pohlaví. Nemluvě o zvěři nepůvodní jako je jelen sika nebo daněk. Tedy, tímto je dáno, že německé lesy jsou v lepším stavu – odlov je vyšší a napadá mě tu i možná souvislost s nepronajímáním honiteb v Německu, ale to už jsme zde probrali. Zrušení normovaných stavů Je nutné si přiznat, že normované stavy opravdu nejsou funkčním nástrojem, ale ne pro samotné stanovení, ale proto, že je neumíme dosadit do správné rovnice. Nelze je totiž porovnávat se sčítaným stavem a podle toho zpracovávat plán. Sčítaný stav je totiž to ustanovení, které lze bez jakýchkoliv skrupulí zrušit. Jednoznačně si lze dovodit zpětným propočtem, kolik zvěře muselo minimálně být v honitbě před „sezónou", a tohle číslo pojďme porovnat s normovaným stavem a podle toho naplánujme odlov. Ideálně za větší územní celek, ORP, oblast chovu záleží jen jak to pojmenujeme. Výše odlovu je pak jednoduše rozpočítatelná na jednotlivé honitby. A v honitbách, kde splní (jednoznačně prokazatelně), ať jsou myslivci klidně zproštění odpovědnosti za škodu. O výši škod v těchto honitbách proporcionálně ORP navýší škody v honitbách, kde neprokázali splnění výše odlovu. Josef Hájek Autor je myslivec a lesní hospodář, pracuje jako jednatel společnosti Lesy Žlutice.

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Všechny komentáře (4)

mr 21.2.2020 19:04 Pane Hájku, politika lesnictví je prostě už dosti dekád vážně chronicky nemocná. Za současného politického rozložení sil našich zastupitelů bojujících do bezvědomí za naše blaho, ale v drtivé většině však bez jakýchkoliv ekologických znalostí, jí však jednoduše není zatím pomoci. Dokud nezvítězí zdravý rozum a občané nenechají konečně v našem lese od luhů až po nejvyšší partie hospodařit zase zpátky ty 3 nejlepší lesníky - toho v tom tečkovaném kabátku, toho s těmi desítkami km denně v bězích a toho zabručeného, tak jednoduše se stav lesa díky přítomnosti přemnožené zvěře nezmění a zainteresovaní budou donekonečna před veřejností, za její nemalé peníze, "řešit kvadraturu kruhu". Odpovědět

ČM Čech M. 21.2.2020 23:35 Podle mě o dost objektivnější zhodnocení stávající a navrhované novely nešťastného zákona. Odpovědět

JS Jarek Schindler 22.2.2020 00:48 Opravdovým cílem je nedopustit narovnání stavu mezi lesem a zvěří jako složkami ekosystému? Opravdu pane Hájek?

Problém je v tom, že les jako takový se zvěří problém nemá. Zvěř jako součást ekosystému tomu ekosystému neškodí. To co chcete narovnávat je vztah člověka ke zvěři. Tedy spíš ekonomické škody přisuzované zvěří, za které se člověk schovává.

Nejprve jsem si myslel, že autorem je zase nějaký neomylný ekolog a chtěl jsem mu doporučit ten zpětný propočet u vlků na Slovensku. Mohl by jste svým soukmenovcům poradit, jak se to počítá. Třeba by pak přestali tvrdit nesmysly.

Co je ale smutné, že toto píše myslivec.

Tak jen namátkově .

Pokud někomu bude upřeno právo rozhodovat o stavech zvěře, ano, budou to myslivci.? Problém je že myslivci nerozhodují. A spolupodílet se na plánech lovu je snad právo každého, kdo ho nakonec bude realizovat.

Chcete v rámci naháněk lovít srnčí zvěř bez jakéhokoliv kritéria lovnosti/chovnosti nebo ohledu na pohlaví. Za chvíli ji budete chtít střílet broky. Lépe se jimi v běhu to srnčí trefuje, že.

O výši škod v těchto honitbách proporcionálně ORP navýší škody v honitbách, kde neprokázali splnění výše odlov. Trochu divné. Vy chcete někde uměle navyšovat škody? Aby se splnila výše lovu tak nejdřív musí být zvěř, kterou jde lovit.

Zablokování tvorby a změny honiteb? Chcete snad tvrdit, že na základě majetkoprávních změn nejde změnit honitby nebo jejich hranice?Nesmysl.

Obehraná písnička o minimální výměře. Nelíbí se vám 500ha?. Koik chcete? 125. Další bude chtít 25.

. Černá nám pobíhá po intravilánech okresních měst. Proč asi? V roce 2017 se ulovilo 230tisíc kusů. V roce 2019 již jen 138 tis. Kusů černé zvěře.

No a vaše počty. Tak to je děs.LČR v roce 2018 uvádějí náklady na péči o kultury 624 Kč na hektar lesní půdy.Celkové náklady péče o kultury jsou potom 750 mil Kč. Škody zvěří pak ve výši 19,414 milionu. Čtěte tu výroční zprávu LČR za rok 2018 pozorněji. Nemusíte potom tvrdit nesmysly.. 28,5miliardy.? Jste komik.

Možná by nebylo od věci zveřejnit čísla z vaší honitby. Určitě profesionálně vedené. Vždyť v oblasti kolem Žlutic není přemnožena černá a ani ten vysoce přemnožený sika se tam nevyskytuje.

Odpovědět

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. ČM Čech M. 23.2.2020 22:31 Reaguje na Jarek Schindler Já bych řekl , že komici jsou naopak ve vedení LČR. Z nějakého důvodu tam vládnou chovatelé zvěře, namísto toho, aby se věnovali pěstování lesa. A jaké že to uvadějí škody zvěří? Celých 16 Kč na 1 ha! To jsou ale hospodáři. Kdo nevěří, ať tam běží. S těmito lidmi bude současné rozsáhlé zalesňování opravdu velmi, velmi drahé a výsledek stejně bídný.

A proč by se měla měnit metodika péče se zvěří? No protože tady po léta probíhá záměrné podhodnocování stavů zvěře, čehož jsou důkazem i takové bizarnosti, že v některých honitbách nedávno odlovili za sezonu větší počet zvěře, než měl být jejich normovaný stav.



No, nakonec s Vámi souhlasím jen v tom, že naháňky srnčí zvěře jsou nesmysl.

Odpovědět

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.