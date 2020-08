Karel Makoň: Labutí láska v Plzni

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | Pikist Labutí pár. Ilustrační snímek.

Labutí rodinka se čtyřmi nevzletnými mláďaty se pokusila 17. července překonat dálnici D5 Praha – Rozvadov na sjezdu na Nýřany kousek od Plzně. Jejich pokus i přes veškerou snahu a nasazení odvážného řidiče kamionu a kolegy Davida Melichara však skončil fatálně. Během vteřiny byla čtyři mláďata přejeta, samec sražen osobním automobilem (který ani nezpomalil) a samice s mnohočetnými poraněními živá, odhozena na krajnici.

Likvidovali jsme následky tohoto masakru, samici bylo třeba jedno křídlo okamžitě amputovat, přičemž na druhém křídle má zakrácené pouze letky a čekáme, jak se zranění bude hojit dál.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | DES OP Plzeň Vypuštění labutě na řeku Radbuzu v Plzni.

Každopádně „vdovu“ jsme po dvou týdnech léčby okroužkovali a 31. 7. 2020 jsme ji vypustili na řeku Radbuzu u Štruncových sadů. Léčba venku na svobodě v přirozeném prostředí, navíc na řece Radbuze či Berounce, kde je dostatek místa pro většinu našich pacientů, je to nejlepší, co může v daný okamžik být, a tak jsme dali zchromlé labuti druhou šanci.

Jaké však bylo naše překvapení, když jsme zjistili, že labuť se na Radbuze ve městě usadila a navíc si našla nového partnera. Tím je rovněž náš bývalý pacient s trvalým handicapem z roku 2019, odchycený po nárazu na dráty v Líních, který má pro změnu poranění levého křídla. Tím pádem také nelétá.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Karel Makoň / Karel Makoň / DES OP Plzeň Labutí pár s poraněnými křídky na plzeňské náplavce.

Zatím to vypadá na velkou lásku, jelikož obě labutě se zdržují pospolu na nově udělané náplavce řeky Radbuzy u Denisova nábřeží. Pověra o labutí věrnosti až za hrob se ale nepotvrzuje. Ostatně, jak ukazuje celý příběh, bylo by to proti přírodě. Úhyny partnerů jsou totiž u labutí tak časté, že kdyby to byla pravda, měli bychom rybníky a řeky plné samých truchlících vdov a vdovců, což by byl konec celé populace.

