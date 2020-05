Kateřina Davidová: Česká republika nedostatečně investuje do dekarbonizace, dostupné zdroje přitom má

Pavel Hanzl 17.5.2020 09:23 Reaguje na

Například do prolomení těžebních limitů na nejšpinavější hnědé uhlí, jehož těžba vytváří totálně zdevastovanou krajinu a to je ještě nezačínáme pálit.

Jeho zplodiny patří mezi nejtvrdší jedy vypouštěné lidmi no ovzduší, ovšem v největším objemu. Celé tohle odvětví by mělo platit skutečnou cenu elektřiny, včetně externalit. Tak, jak to chceme po OZE.



Odpovědět