Kilian Kaminski: Evropa slibuje právo na opravu. Budou ale opravy skutečně levnější?
Směrnice požaduje, aby ceny náhradních dílů byly „přiměřené“ a nepředstavovaly překážku pro opravu. V žádné z dosud posuzovaných národních úprav, kterými členské státy směrnici převádějí do své legislativy, však není stanoveno žádné konkrétní měřítko. O tom, co ještě lze považovat za “přiměřenou” cenu, tak budou v praxi rozhodovat až soudy, případ od případu a v jednotlivých členských státech zvlášť.
refurbed proto upozorňuje, že bez jasných pravidel mohou ceny oprav a náhradních dílů v praxi zůstat stejně vysoké jako dnes. Pokud náhradní díl stojí 80 procent ceny nového zařízení, samotné právo na opravu ztrácí smysl. Nepotřebujeme další právo pouze na papíře. Potřebujeme jasná pravidla, díky nimž se oprava bude spotřebitelům skutečně vyplácet.
Nejasná výjimka může výrobcům ponechat prostor k dalšímu omezování opravSměrnice má ale ještě druhou mezeru, která je zásadní zejména pro oblast použitého a repasovaného zboží. Výrobcům sice zakazuje používat smluvní podmínky, hardware nebo software k omezování oprav, zároveň však zavádí výjimku pro případy „odůvodněné legitimními a objektivními důvody, včetně práv duševního vlastnictví“. Pravidla však blíže nevysvětlují, co přesně lze za takový „legitimní“ důvod považovat.
Výrobcům tak může zůstat prostor odvolávat se například na patenty nebo ochranné známky a omezovat používání kompatibilních, repasovaných, opětovně použitých či 3D tištěných náhradních dílů. V praxi by tak mohly pokračovat například postupy, při nichž zařízení funguje pouze se součástkami spárovanými s konkrétním výrobkem, nebo kdy výrobce vyžaduje použití výhradně originálních náhradních dílů. Výjimka by tak mohla oslabit právě tu oblast, kterou má směrnice chránit – dostupné a nezávislé opravy.
Právo na opravu potřebuje jasná pravidla, ne další obecné sliby na papířeNová pravidla je potřeba zpřesnit tak, aby bylo právo na opravu skutečně vymahatelné a pro spotřebitele ekonomicky výhodné. Jedním z řešení může být transparentně stanovený vzorec nebo cenový strop pro náhradní díly — například omezení ceny nejdražšího náhradního dílu na 20 % ceny výrobku, aby oprava zůstala výrazně levnější než pořízení nového zařízení.
Legislativa by také měla přesně vymezit důvody, kvůli nimž může výrobce opravu odmítnout nebo jí zabránit. Namísto obecného odkazu na ochranu práv duševního vlastnictví by měl existovat úzký seznam konkrétních výjimek, přičemž oprávněnost takového postupu by musel prokázat výrobce. Společnost refurbed zároveň upozorňuje, že směrnice sama o sobě nezajišťuje, aby byly výrobky lépe opravitelné už ve fázi návrhu a výroby. Tuto oblast upravuje samostatné evropské nařízení o ekodesignu. Právo na opravu má smysl jen tehdy, pokud je výrobek skutečně možné opravit.
Společnost refurbed se tématu evropské legislativy v oblasti práva na opravu aktivně věnovala jako člen asociace EUREFAS a evropské kampaně Right to Repair Europe. Účastnila se veřejné konzultace, jednání s příslušným útvarem Evropské komise, spolupracovala s poslanci Evropského parlamentu zabývajícími se touto legislativou a účastnila se veřejných odborných diskusí.
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