Klimatická žaloba: Míříme k Nejvyššímu správnímu soudu, již podruhé

Co je Klimatická žaloba?

Po prvotním úspěchu žaloby u Městského soudu v Praze byl rozsudek, který ministerstvům přikazoval přijmout dodatečná opatření proti klimatické krizi, letos v říjnu zrušen. Žalobci se odvolají k Nejvyššímu správnímu soudu a jsou připraveni podat Ústavní stížnost.

Spolek Klimatická žaloba ČR byl založen v roce 2019 a sdružuje zhruba 300 obyvatel České republiky, kteří jsou znepokojeni neaktivitou státu v oblasti ochrany klimatu. Spolu s dalšími žalobci, na jejichž živobytí změna klimatu přímo dopadá, spolek připravil a podal správní žalobu na Vládu ČR a čtyři příslušná ministerstva pro takzvaný nezákonný zásah. Podle žaloby a odborných posudků, které spolek nechal vypracovat, vláda dosud nepřijala dostatečná opatření k mitigaci (omezování) emisí a adaptaci (přizpůsobení) na změnu klimatu, čímž porušují lidská práva občanů ČR i závazky vyplývající z mezinárodních dohod. Cílem žaloby je přimět vládu a zodpovědná ministerstva k přijetí skutečně účinných opatření proti dalšímu zhoršování klimatické krize.

Jak dosud probíhalo soudní jednání?

Klimatickou žalobu připravili odborníci z firmy Frank Bold Advokáti, k soudu byla podána v dubnu 2021. Po 15 měsících soudního řízení vydal Městský soud v Praze v červnu 2022 rozsudek, kterým dal spolku za pravdu v oblasti mitigace a nařídil ministerstvům přijmout ambicióznější klimatický cíl snížení emisí o 55 % do roku 2030, který vychází z Pařížské dohody i platných nařízení EU. V oblasti adaptace pak soud shledal, že k nezákonnému zásahu nedošlo, současně také určil, že Vláda ČR sama o sobě není orgánem odpovědným za ochranu klimatu.

Ministerstva následně podala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS). Současně však na vydaný rozsudek odmítla reagovat a nepřijala žádná dodatečná opatření, ačkoliv rozsudek již tehdy nabyl právní moci (ve správním soudnictví totiž podání kasační stížnosti neodkládá účinek rozsudku). Tím byl opět porušen právní řád ČR, který ale proti ignorování správního rozsudku ze strany ministerstev nepřipouští žádné opravné prostředky.

Nejvyšší správní soud pak v únoru 2023 rozsudek Městského soudu zrušil a žalobu mu vrátil k dalšímu projednání. NSS totiž shledal, že Městský soud dostatečně neodůvodnil nařízení cíle ve výši právě 55 % do roku 2030; odborné posudky dodané žalobci přitom ukazují, že emisní cíle Česka by pro skutečně účinnou mitigaci měly být ještě vyšší. Městský soud v Praze následně v říjnu 2023 vydal nový rozsudek, ve kterém se přiklonil k argumentaci NSS a žalobu kompletně zamítl jako nedůvodnou.

Proti poslednímu rozsudku Městského soudu v Praze žalobci podali kasační stížnost, jednání se tak podruhé přesune k Nejvyššímu správnímu soudu.

Co se bude dít dál, a co je cílem žalobců?

Pokud NSS zamítnutí klimatické žaloby potvrdí, plánuje spolek podat ústavní stížnost. Ústavní soud je v Česku nejvyšším ochráncem lidských práv, a o Klimatické žalobě dosud nerozhodoval.

Podle žalobců má ústavní stížnost šanci na úspěch i vzhledem k tomu, že klimatická krize prokazatelně zasahuje do základních práv obyvatel ČR a stát má pozitivní povinnost tato práva chránit. Ministerstva dosud tvrdila, že opatření na ochranu klimatu přijímat nemusí, protože v Česku neplatí žádný zákon, který by jim to konkrétně nařizoval. Tato argumentace by však u Ústavního soudu neměla uspět, protože absence klimatického zákona nezbavuje ministerstva obecnější povinnosti chránit obyvatele ČR před důsledky klimatické krize, naopak ukazuje na trvající nečinnost státu v ochraně práva na příznivé životní prostředí.

Ústavní soud může všechna předešlá soudní rozhodnutí zrušit a přikázat správním soudům, aby žalobu projednaly znovu a s ohledem na práva zaručená Ústavou. Pokud ústavní stížnost uspěje, bude to mít zásadní dopad na další činnost správních orgánů a soudů v oblasti ochrany klimatu, a výrazně to pomůže mnoha jednotlivcům i organizacím, požadujícím ochranu environmentálních práv úřední i soudní cestou.

Klimatická žaloba pokračuje ve sbírce na přípravu ústavní stížnosti, přispět můžete zde: https://www.klimazaloba.cz/jak-se-pridat/#jak-prispet Bližší informace o členství ve spolku najdete na webu https://www.klimazaloba.cz/jak-se-pridat/

