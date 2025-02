Lucie Chmelíčková: Lex Plyn – záchrana českého uhlí za peníze nás všech?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační snímek plynovodu.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

- je to zcela v rozporu s unijními, ale i českými cíli v oblasti dekarbonizace,

- je vinou politických reprezentací, že dávno nemáme adekvátní nízkouhlíkovou náhradu (a teď se, jako obvykle, honem řeší potenciální budoucí průšvih),

- návrh ve své podstatě dělá totéž co (podle mého názoru stejně diskutabilní) kapacitní mechanismy, které už jsou navrženy v tzv. Lex OZE III,

- ČR zdaleka nevyužila potenciál všech tržních institutů k udržení zdrojové přiměřenosti (k tomu nabádá např. i čl. 20 nařízení 2019/943 o vnitřním trhu s elektřinou),

- povinnost nad rámec licence je výjimečný nástroj omezující svobodu podnikání přirozeným monopolistům (distribuce, teplárenství) z důvodu ochrany zákazníka, který je na nich přímo závislý, a

- je diskutabilní, zda tento institut vůbec přinese tvrzený výsledek (popisovaný problém se zdrojovou přiměřeností totiž jen odkládá do budoucna),

Až podivuhodná politická shoda panuje na sněmovním tisku č. 883, tzv. Lex Plyn, který má zachránit českou energetiku mimo jiné před (náhlým) uzavíráním uhelných elektráren prostřednictvím tzv. povinnosti nad rámec licence pro výrobce elektřiny. Pomineme-li, že:

podivuji se nad tím, že nikoho, kdo se podílel na přípravách legislativního textu, netrklo očividné – návrh naplňuje všechny 4 znaky veřejné podpory, a musí být proto tzv. notifikován Evropské komisi. Návrh je navíc napsán tak kuse a obecně, že je ve své podstatě nenotifikovatelný (a nepřezkoumatelný).

Podstatou navrhovaného institutu je poskytnutí finanční podpory, bez které by daný subjekt (uhelná elektrárna) na volném trhu nebyl konkurenceschopný a musel by svůj provoz zavřít. Je to očividná selektivní výhoda oproti ostatním soutěžitelům, tedy výrobcům elektřiny, jelikož je jim prostřednictvím podpory zajištěna nejen prokazatelná ztráta, ale dostanou i přiměřený zisk, a byli by tak uměle udržování na trhu. A jelikož je odvětví výroby elektřiny v České republice i v EU liberalizované, narušení hospodářské soutěže hrozí nejen uvnitř země, ale zcela zjevně v návrhu nalezneme i potenciál ovlivnit obchod s elektřinou mezi členskými státy, když podpora zvýhodňuje domácí provozovatele elektráren (uhelných...). Tato finanční podpora je navíc poskytnuta z veřejných prostředků. Financování podpory má totiž zajišťovat provozovatel přenosové soustavy, když na její úhradu danému výrobci elektřiny bude muset používat prostředky vybrané z regulovaných plateb, tedy peníze ode všech zákazníků (k tomu např. rozsudek SDEU T-217/17 v kauze FVE Holýšov I s.r.o.).

Návrh, byť nalakován lakem politické a ekonomické nezbytnosti, je tedy v této podobě v praxi zcela objektivně-právně neuplatnitelný, protože se jedná o veřejnou podporu, jež musí být schválena Evropskou komisí – a lze si celkem snadno představit, jak by se asi tato instituce dnes postavila ke státnímu dotování uhlí. Naštěstí, chce se mi říct. Nebo chcete svými penězi ve světě zmítaném klimatickými změnami dál podporovat vyvoleným provoz uhelných elektráren?

reklama