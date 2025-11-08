https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/ludmila-vozdecka-energeticka-transformace-obci.nejvetsi-prekazkou-bude-paradoxne-nalada-spolecnosti
Ludmila Vozdecká: Energetická transformace obcí. Největší překážkou bude paradoxně nálada společnosti

8.11.2025 | Ludmila Vozdecká |
Ilustrační snímek.
Licence | Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
Foto | Kotivalo / Wikimedia Commons
Tlak na energetickou efektivitu se nevyhýbá ani samosprávám. V následujících měsících tak budou české obce stát před další velkou výzvou: jak s rozumem a udržitelně modernizovat své veřejné budovy. Na první pohled to vypadá jako další zásah „z Bruselu“, který přichází s tvrdými pravidly, jež některé radnice sotva zvládnou.
 
Dopady v praxi však budou výrazně pozitivnější. Energeticky úsporné úřady, školy nebo třeba sokolovny přinesou úlevu rozpočtům. Ale také možnost nabíjet elektromobily před veřejnými budovami. Hlavními překážkami tentokrát nebudou finance, ale spíše celkový sentiment společnosti i rozdrobenost českých samospráv. A pochopitelně i transpozice evropského práva, na kterou se opět čeká.

Obce musí začít projektovat v souladu s novými směrnicemi

Jedna z nejnovějších výzev se nazývá EPBD 4 – aktualizace směrnice, která nastavuje standardy v oblasti energetické náročnosti budov. Její nová verze přináší například standard (ZEB – zero-emission building – tedy bezemisní budova) pro všechny novostavby veřejného sektoru. Zároveň požaduje, aby byly nové budovy připravené na instalaci solárních panelů a vlastní výrobu elektřiny nebo měly instalovaný přívod elektřiny pro alespoň 50 % parkovacích míst do roku 2033.

Směrnice EPBD 4 bude platit od 1. 1. 2028 a všechny směrnicí dotčené objekty, které budou po tomto datu žádat o stavební povolení, již musí standardy splňovat. EPBD 4 se v obcích zároveň potkává s požadavky směrnice EED (Energy Efficiency Directive), která na všechny úrovně veřejné správy (tedy i obce) rozšířila povinnost renovovat 3 % podlahové plochy všech veřejných budov ročně. K její transpozici do českého práva mělo dojít nejpozději v první polovině letošního října. Jak však bývá českým koloritem, stále se čeká.

Jakkoli se oba horizonty zdají vzdálené, v praxi se obcí dotýkají už nyní. V případě EPBD pro všechny investice, které jsou v raných projekčních fázích, v případě EED minimálně na úrovni budoucí agendy. A to, že se s největší pravděpodobností dotkne až nových zastupitelstev vzešlých z voleb příští rok, je v celkovém kontextu v podstatě dobře.

Výzva rozdrobených obcí a kapacitních omezení: kdo pohlídá energetickou proměnu?

Přestože se energetická transformace asi nestane pozitivním leitmotivem voleb, nové zastupitelstvo již bude muset s novými kompetencemi počítat. Pokud s sebou energetická transformace v obcích přináší něco nového, pak je to totiž změna uvažování obcí. Z projektového se musí změnit na programové. Zatímco vystavět chodník, kanalizaci nebo čističku je časově jasně ohraničený projekt, energetickou transformaci není možné redukovat na jednotlivé dílčí kroky.

Snižování energetické náročnosti, a tím i zlepšování životních podmínek nebo finanční stability je běh na dlouhou trať. Veškerá řešení se musí doplňovat a být vzájemně provázána. Pokud se budou řešit izolovaně, vytrácí se nejen jejich efektivita, ale v podstatě i ten hlavní význam.

To s sebou nese zásadní požadavky na zcela nové energetické know-how. A zde – přiznejme si – může být kámen úrazu. Například vlastní energetický koordinátor bude pro většinu z více než šesti tisíc obcí příliš velký luxus. Na druhou stranu tady je poměrně snadno dosažitelná odpověď: podobně jako u jiných dotačních výzev, i zde se vyplatí vsadit na spolupráci více celků, například mikroregionů nebo sdružení obcí.

V jejich rámci si mohou najmout nebo outsourcovat odborníka na energetiku (energomanažera), který bude zodpovědný za všechny projekty v dané oblasti. Potenciální chaos škrtů a nesourodých investic se na této úrovni může snadno změnit v dobře provázané provozních úspory a chytrou výrobu energie.

Boj s veřejným sentimentem

Jako největší překážku, která momentálně stojí v cestě hladké energetické transformaci, tak paradoxně vidím jinou věc: veřejný sentiment, který se k české energetice váže. Přestože stát v rámci řady dotačních výzev napomáhá tomu, aby se transformace stala realitou, na kterou není třeba složitě hledat finanční prostředky, vysvětlit její pozitiva nedokáže ani po dvaceti letech.

Starostové jsou přitom v nezáviděníhodné pozici. Kroky musí obhajovat v rámci komunity, která se k nim může stavět apriori negativně. Soláry na školce? Proč není raději opravený chodník! Baterie ve škole? Vždyť je to nebezpečné! Sokolovna s tepelným čerpadlem? Proč? Nabíječky před poliklinikou nebo obecním úřadem?

Odpověď nesmí být „protože to chce EU“. Obec v tomto ohledu nesmí naskočit na defenzivní vlnu a přehlížet jasné dopady, které jí energetická transformace přináší.

Pozitiv je totiž výrazně víc než negativ. Pro šikovnou obec se investice do energetiky vrátí nejen v podobě úspor (a tím vyrovnanějšího cash-flow i silnějšího rozpočtu). Pokud vezmou s kvalitním partnerem energetiku jako příležitost, mohou na ní dokonce začít vydělávat.

Pro sokolovnu s nízkými náklady na provoz a vytápění najdou výrazně lépe provozovatele. V zimních měsících se například nebude muset omezovat provoz v sále. Podobně to bude třeba u sportovních hal – namísto investice do vytápění zbydou peníze na potřebnější věci.

Ano, výzvy jsou velké a kapacity omezené, lhůty možná „neúprosné“. Ale pokud se na energetickou transformaci začneme koukat jako na společnou generační příležitost, spousta věcí najednou půjde. Ostatně – byly to právě české obce, které už mnohokrát ukázaly, že kde je vůle, tam se dobrá cesta vždycky najde.

foto - Vozdecká Ludmila
Ludmila Vozdecká
Autorka je ředitelka udržitelné energetiky TEDOM ESCO.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
