Ludmila Vozdecká: Energetická transformace obcí. Největší překážkou bude paradoxně nálada společnosti
Obce musí začít projektovat v souladu s novými směrnicemiJedna z nejnovějších výzev se nazývá EPBD 4 – aktualizace směrnice, která nastavuje standardy v oblasti energetické náročnosti budov. Její nová verze přináší například standard (ZEB – zero-emission building – tedy bezemisní budova) pro všechny novostavby veřejného sektoru. Zároveň požaduje, aby byly nové budovy připravené na instalaci solárních panelů a vlastní výrobu elektřiny nebo měly instalovaný přívod elektřiny pro alespoň 50 % parkovacích míst do roku 2033.
Směrnice EPBD 4 bude platit od 1. 1. 2028 a všechny směrnicí dotčené objekty, které budou po tomto datu žádat o stavební povolení, již musí standardy splňovat. EPBD 4 se v obcích zároveň potkává s požadavky směrnice EED (Energy Efficiency Directive), která na všechny úrovně veřejné správy (tedy i obce) rozšířila povinnost renovovat 3 % podlahové plochy všech veřejných budov ročně. K její transpozici do českého práva mělo dojít nejpozději v první polovině letošního října. Jak však bývá českým koloritem, stále se čeká.
Jakkoli se oba horizonty zdají vzdálené, v praxi se obcí dotýkají už nyní. V případě EPBD pro všechny investice, které jsou v raných projekčních fázích, v případě EED minimálně na úrovni budoucí agendy. A to, že se s největší pravděpodobností dotkne až nových zastupitelstev vzešlých z voleb příští rok, je v celkovém kontextu v podstatě dobře.
Výzva rozdrobených obcí a kapacitních omezení: kdo pohlídá energetickou proměnu?Přestože se energetická transformace asi nestane pozitivním leitmotivem voleb, nové zastupitelstvo již bude muset s novými kompetencemi počítat. Pokud s sebou energetická transformace v obcích přináší něco nového, pak je to totiž změna uvažování obcí. Z projektového se musí změnit na programové. Zatímco vystavět chodník, kanalizaci nebo čističku je časově jasně ohraničený projekt, energetickou transformaci není možné redukovat na jednotlivé dílčí kroky.
Snižování energetické náročnosti, a tím i zlepšování životních podmínek nebo finanční stability je běh na dlouhou trať. Veškerá řešení se musí doplňovat a být vzájemně provázána. Pokud se budou řešit izolovaně, vytrácí se nejen jejich efektivita, ale v podstatě i ten hlavní význam.
To s sebou nese zásadní požadavky na zcela nové energetické know-how. A zde – přiznejme si – může být kámen úrazu. Například vlastní energetický koordinátor bude pro většinu z více než šesti tisíc obcí příliš velký luxus. Na druhou stranu tady je poměrně snadno dosažitelná odpověď: podobně jako u jiných dotačních výzev, i zde se vyplatí vsadit na spolupráci více celků, například mikroregionů nebo sdružení obcí.
V jejich rámci si mohou najmout nebo outsourcovat odborníka na energetiku (energomanažera), který bude zodpovědný za všechny projekty v dané oblasti. Potenciální chaos škrtů a nesourodých investic se na této úrovni může snadno změnit v dobře provázané provozních úspory a chytrou výrobu energie.
Boj s veřejným sentimentemJako největší překážku, která momentálně stojí v cestě hladké energetické transformaci, tak paradoxně vidím jinou věc: veřejný sentiment, který se k české energetice váže. Přestože stát v rámci řady dotačních výzev napomáhá tomu, aby se transformace stala realitou, na kterou není třeba složitě hledat finanční prostředky, vysvětlit její pozitiva nedokáže ani po dvaceti letech.
Starostové jsou přitom v nezáviděníhodné pozici. Kroky musí obhajovat v rámci komunity, která se k nim může stavět apriori negativně. Soláry na školce? Proč není raději opravený chodník! Baterie ve škole? Vždyť je to nebezpečné! Sokolovna s tepelným čerpadlem? Proč? Nabíječky před poliklinikou nebo obecním úřadem?
Odpověď nesmí být „protože to chce EU“. Obec v tomto ohledu nesmí naskočit na defenzivní vlnu a přehlížet jasné dopady, které jí energetická transformace přináší.
Pozitiv je totiž výrazně víc než negativ. Pro šikovnou obec se investice do energetiky vrátí nejen v podobě úspor (a tím vyrovnanějšího cash-flow i silnějšího rozpočtu). Pokud vezmou s kvalitním partnerem energetiku jako příležitost, mohou na ní dokonce začít vydělávat.
Pro sokolovnu s nízkými náklady na provoz a vytápění najdou výrazně lépe provozovatele. V zimních měsících se například nebude muset omezovat provoz v sále. Podobně to bude třeba u sportovních hal – namísto investice do vytápění zbydou peníze na potřebnější věci.
Ano, výzvy jsou velké a kapacity omezené, lhůty možná „neúprosné“. Ale pokud se na energetickou transformaci začneme koukat jako na společnou generační příležitost, spousta věcí najednou půjde. Ostatně – byly to právě české obce, které už mnohokrát ukázaly, že kde je vůle, tam se dobrá cesta vždycky najde.
