Magistrát hl. m. Prahy: Česká republika představila světu svůj dobrovolný přezkum Agendy 2030
Globální kontext: Agenda 2030 a OSN
Agenda 2030 byla přijata Valným shromážděním OSN v roce 2015 a obsahuje 17 Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals). Tyto cíle představují univerzální rámec pro udržitelnou, spravedlivou a inkluzivní budoucnost. Každý stát má možnost pravidelně prezentovat svůj pokrok formou dobrovolného národního přezkumu (VNR).
Co přináší český přezkum pro rok 2025?
Dokument VNR 2025, připravený Ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci s partnery z celé veřejné i odborné sféry, shrnuje:
-
- pokrok v jednotlivých oblastech – od klimatických opatření, vzdělávání, sociální soudržnosti až po inovace a městský rozvoj
-
- příklady dobré praxe na národní, regionální i lokální úrovni
-
- výzvy, se kterými se Česká republika aktuálně potýká (např. stárnutí populace, dostupnost bydlení, klimatická adaptace)
-
- zapojení občanské společnosti, samospráv i byznysu do naplňování cílů
Praha jako aktivní partner Agendy 2030
Hlavní město Praha je dlouhodobě součástí domácí i mezinárodní debaty o udržitelném rozvoji. Projekty v oblasti klimatické adaptace, ekologické dopravy, dostupného bydlení, podpory vzdělávání nebo participace veřejnosti jsou konkrétními příklady, jak lze Cíle udržitelného rozvoje naplňovat na místní úrovni.
Udržitelný rozvoj není jen tématem pro mezinárodní instituce – každá městská část, každý úřad, každá komunita může přispět ke změně. V tomto duchu Praha podporuje otevřený dialog, systematické plánování a odpovědný přístup k budoucnosti.
Dokument je dostupný v angličtině a slouží nejen jako přehled domácích politik, ale také jako zdroj inspirace pro další státy, které čelí obdobným výzvám.
Kompletní PDF verze je dostupná n adrese https://www.cr2030.cz/system/files/2025-06/VNR_2025_EN.pdf
reklama