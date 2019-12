Mark Maslin: Pět pilířů popírání změny klimatu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Uhelný a ropný průmysl, politická lobby, mediální magnáti a řada jednotlivců strávili posledních třicet let vytvářením pochyb o globálním oteplování a změně klimatu. Aktuální odhad říká, že pět největších ropných společností ve veřejném vlastnictví utratilo za lobbing zhruba 200 milionů amerických dolarů , aby si zajistily kontrolu, zbrzdily nebo oslabily klimatickou politiku.Zdá se ale, že jejich vliv na veřejné mínění klesá. Dva nedávné průzkumy uvádějí, že více než 75 % Američanů je přesvědčeno, že současnou změnu klimatu způsobují lidé. K tomuto posunu přispěly školní stávky za klima, protesty hnutí Rebelie proti vyhynutí, vlády členských států vyhlašující stav klimatické nouze, lepší informování médii a rostoucí počet extrémních povětrnostních událostí. Objevuje se také optimismus, že se s krizí ještě můžeme vypořádat.

Spolu s veřejným míněním se ale mění i lobbing. Používá mnohem jemnější, ale i podlejší strategie. Začalo se jim říkat „klimatický sadismus“. Patří k nim posmívání se mladým lidem stávkujícím za ochranu klimatu anebo zesměšňování Grety Thunbergové, šestnáctileté aktivistky s Aspergerovým syndromem, která prostě jen dává hlas vědeckým zjištěním.

Zdá se mi proto důležité, abychom byli schopni jednotlivé druhy popírání rozpoznat. Dovolil jsem si proto připravit charakteristiku pěti způsobů, které se snaží přesvědčit vás, že na ochranu klimatu není potřeba nic dělat.

1. Popírání vědy

S tímto typem popírání jste se pravděpodobně již setkali. Tvrdí, že věda o změně klimatu ještě není dostatečně zavedená. Popírači argumentují, že změna klimatu je prostě jen součást přirozeného přírodního koloběhu. Nebo že klimatické modely jsou nespolehlivé a příliš zacílené na oxid uhličitý.

Licence | Některá práva vyhrazena Zdroj | Influence Map Finance, které utratilo pět největších ropných společností ve veřejném vlastnictví za lobbying popírající změnu klimatu.

Někteří dokonce tvrdí, že CO2 tvoří tak malou součást atmosféry, že nemůže mít velký vliv na její oteplování. Nebo že klimatičtí vědci upravují data, aby prokázali, že se klima mění (do takové celosvětové konspirace by muselo být zapojeno tisíce vědců z více než stovky států světa).

Všechny tyto argumenty jsou nepravdivé. Mezi vědci je jasná shoda na příčinách současné klimatické změny. Klimatické modely, které předpovídají globální vzestup teploty, se za posledních 30 let nezměnily, a to i přes obrovský nárůst jejich složitosti. To ukazuje, že se jedná o solidní výsledek vědy.

Protože podkopování vědy má stále menší účinek, přecházejí popírači změny klimatu na novou taktiku. Příkladem je jeden z předních britských klimaskeptiků, bývalý ministr financí Spojeného království Nigel Lawson. V roce 2009 založil skeptickou nadaci Global Warming Policy Foundation. Ta dnes připouští, že lidé změnu klimatu způsobují, ale do tohoto uznání rovnou doplňuje pochybnosti: Nadace má být „otevřená vůči sporné vědě o globálním oteplování, [ale] je hluboce znepokojena náklady a dalšími důsledky mnoha prosazovaných politickým kroků“. Jinými slovy, změna klimatu je nyní o nákladech, nikoli o vědě.

2. Ekonomické popírání

Myšlenka, že změna klimatu je příliš nákladná na nápravu, je jemnější formou popírání klimatu. Ekonomové však naznačují, že pokud bychom do řešení klimatické krize investovali 1 % světového HDP, mohli bychom se s ní vypořádat.

Náklady by mohly být ještě menší, pokud vezmeme v úvahu úspory vyplývající ze zlepšení zdraví a rozvoje globální zelené ekonomiky. Pokud ale nebudeme jednat hned, do roku 2050 by nás záchranná opatření mohla stát více než 20 % světového HDP.

Licence | Některá práva vyhrazena Zdroj | Q&A Rekonstrukce světové teploty od roku 1970. Průměr modelů vyznačuje černá čára, doplněná záznamy teplot od NASA, NOAA (americký Národní úřad pro oceány a atmosféru), HadCRUT (Hadleyovo centrum pro předpovídání klimatu a výzkum ve Velké Británii), Cowtan and Way, and Berkeley Earth.

Měli bychom také pamatovat na to, že v roce 2018 svět vygeneroval HDP v hodnotě téměř 86 000 000 000 000 amerických dolarů. A tato hodnota každý rok roste o 3,5 %. Vyčlenění 1 % na řešení změny klimatu by bylo malou změnou. Přitom by světu ušetřilo obrovské množství peněz.

Popírači změny klimatu také zapomínají zmínit, že poskytují ochranu průmyslu fosilních paliv. Ten dostává roční dotace 5,2 bilionu amerických dolarů – což zahrnuje dotované náklady, daňové úlevy a environmentální náklady. To činí 6 % světového HDP.

Mezinárodní měnový fond odhaduje, že pokud by se do ceny fosilních paliv promítly všechny náklady s nimi spojené, snížilo by to celosvětové emise uhlíku o 28 %, úmrtí způsobená znečištěním ovzduší o 46 % a vládní příjmy by se zvýšily o 3,8 % HDP.

3. Humanitární popření

Klimaskeptici také tvrdí, že změna klimatu je pro nás dobrá. Delší a teplejší léta v mírném pásmu podle nich zlepší produktivitu zemědělství. Tyto výhody jsou ale ve stejných oblastech často vykoupeny suššími léty a častějším výskytem vln veder. V roce 2010 například „moskevská“ vlna veder zabila 11 000 lidí, zničila sklizeň ruské pšenice a zvedla globální ceny potravin.

Více než 40 % světové populace však žije v tropech. A tam je nárůst teploty nežádoucí jak z perspektivy lidského zdraví, tak z hlediska rozšiřování pouští.

Popírači také poukazují na to, že rostliny potřebují k růstu atmosférický oxid uhličitý, takže čím více ho máme, tím lépe pro výživu rostlin. Je sice pravda, že pevninská biosféra absorbuje každý rok asi čtvrtinu znečištění oxidem uhličitým. Další čtvrtinu našich emisí pak pohltí oceány. Ale ztráta obrovských oblastí přirozené vegetace v důsledku odlesňování a změn ve využívání půdy tento účinek zcela ruší.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Mulucioni / Wikimedia Commons Zeměpisné pásy. Tropy sahají od obratníku Raka na severní polokouli k obratníku Kozoroha na jižní (oblast podparvená červeně) a žije v nich 40 % světové populace.

Další z oblíbených argumentů používaných klimaskeptiky je, že na podchlazení umírá každoročně víc lidí než kvůli teplu, takže teplejší zimy budou dobrá věc. To je velmi zavádějící. Lidé, kteří jsou vůči výkyvům teplot zranitelní, umírají na chlad především kvůli špatnému bydlení anebo si prostě nemohou dovolit dostatečně vytápět. Zabíjí je tedy společnost, ne klima.

Tento argument je také fakticky nesprávný. Například v USA jsou úmrtí způsobená teplem čtyřikrát vyšší než úmrtí způsobená chladem. Tento poměr může být navíc podhodnocený, protože mnoho úmrtí souvisejících s teplem je zaznamenáno jako srdeční selhání, mrtvice nebo respirační selhání.

4. Politické popírání

Klimaskeptici tvrdí, že opatření proti klimatické změně nemají smysl, dokud se k nim nepřipojí celý svět. Ale ne všechny země nesou na současné změně klimatu stejnou vinu. Například 25 % emisí CO2 z lidské činnosti v atmosféře produkují USA, dalších 22 % má na svědomí EU. Afrika produkuje necelých 5 %.

Pokud vezmeme v úvahu naši historickou roli ve vypouštění skleníkových plynů, bylo by fér přijmout i vedoucí roli při snižování jejich emisí. Nakonec se však musí zapojit všechny země. Pokud chceme minimalizovat katastrofální dopady klimatických změn, musí svět do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality.

V diskuzi s lidmi, kteří popírají změnu klimatu, se často setkáte s argumentem, že máme řadu akutních problémů, které se nás dotýkají více. Takže namísto toho, abychom se trápili s globálními problémy, je lepší zaměřit se na ty, které jsou nám blíž.

Mnohá řešení, které jsou výhodná pro ochranu klimatu, ale zároveň zlepšují životy normálních lidí. Například přechod na obnovitelnou energii a elektromobily snižují znečištění ovzduší, což prospívá celkovému zdraví lidí.

Licence | Některá práva vyhrazena Zdroj | National Weather Service Extrémní klimatické události v USA: povodně, blesky, tornáda, hurikány, horko, zima, vítr, poryvy větru. Červeně za rok 2018, modře desetiletý průměr za roky 2009 - 2018, žlutě třicetiletý průměr za roky 1989 - 2018.

Rozvoj zelené ekonomiky přináší ekonomické výhody a vytváří pracovní místa. Zlepšení životního prostředí a zalesňování poskytuje ochranu před extrémními povětrnostními jevy a může zase zlepšit zabezpečení potravin a vody.

5. Popírání krize

Poslední část popírání změny klimatu je argument, že bychom se neměli unáhlit. Není přece třeba měnit zavedené postupy tak rychle, zejména vzhledem ke všem těm pochybám, které už jsme zmínili. A podle názorů klimaskeptiků vědci přehání naléhavost problému. Když nebudeme spěchat a počkáme, budeme v budoucnu mnohem bohatší. A tak budeme i lépe vybaveni na to, abychom se s klimatickou změnou vypořádali.

Mnoho z nás nemá rádo změny. Možná si říkáte, že vlastně žijeme v nejlepší možné době – zvlášť pokud vám nechybí peníze a kontrola nad vlastním životem. Tak proč něco měnit?

Ale podobné argumenty už byly použity v minulosti při jiných příležitostech: aby se oddálilo zrušení otroctví, přidělení hlasovacího práva ženám, ukončení koloniální nadvlády, ukončení segregace, postihování homosexuality, posilování práv zaměstnanců a posilování předpisů na ochranu životního prostředí, umožnění manželství stejného pohlaví a i oddálení zákazu kouření.

Základní otázkou je, proč nejmocnějším lidem s největšími výsadami dovolujeme přesvědčovat nás, abychom odložili záchranu naší planety před změnou klimatu. Článek původně vyšel na serveru The Conversation . Se svolením autora ho přeložila Zdeňka Kováříková.