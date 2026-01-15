Matěj Pomahač: Dlouhé nože Andreje Babiše řežou v českých lesích
Podle ministra zemědělství Šebestyána však prioritním úkolem státních lesů není zdravé hospodaření, ale "zajišťování levných dodávek dřeva na tuzemský trh". Podobně jako tomu bylo za socialismu. Ostatně i programové prohlášení vlády označuje lesy za produkční továrny a plantáže na dřevo = rozuměj na zisk.
Že jde o záminku, dokládá vývoj cen dřeva. Toho je nyní na trhu méně, než za doby kůrovcové kalamity a její sanace, kdy se lesy musely kácet ve velkém. Mezi další důvody zdražování patří také vyšší náklady na zalesňování. Svůj vliv ale měla i energetická krize, kdy řada lidí kvůli vysokým cenám energií dočasně topila dřevem, což zvýšilo poptávku - a spolu s ní také ceny. To je důvod, proč na tuzemském trhu cena dřeva mírně roste, zatímco evropské a globální ceny spíše stagnují.
Vláda Andreje Babiše navíc prosazuje dohodu o volném obchodu mezi EU a sdružením jihoamerických zemí MERCOSUR. Její součástí bude masivní navýšení importů dřeva z odlesňovaného jihoamerického pralesa, které pravděpodobně povede k dalšímu pádu evropských a českých cen suroviny.
Nižší ceny dřeva však vždycky znamenají zhoršení péče o les.
Více finančních prostředků znamenalo možnost pestřejšího složení nové výsadby. Lesy jsou pak odolnější vůči škůdcům i projevům klimatických změn. Zhorší se i péče o porosty a ochrana před přemnoženou zvěří.
Dosavadní vlády braly les za zdroj dividend a kasičku na peníze. Stát díky tomuto krátkozrakému pohledu "vytáhl" ze státního podniku stovky miliard korun, které dnes v lesích chybí. Oslabené porosty obtížně čelí kalamitním katastrofám a přestávají fungovat jako rezervoáry vody, čističe vzduchu a místo ekosystémů zadržujících uhlík se stávají jeho producenty.
Lesy ČR však také vypisují miliardové veřejné zakázky, čímž se stávají politicky zajímavou kořistí. Každá nová vláda si chce ohlídat pozici šéfa firmy, která hospodaří s miliardami.
Pro Andreje Babiše je lesní hospodářství jednou z klíčových součástí jeho byznysu. Jeho společnost Uniles se stala vítězem miliardového tendru Lesů ČR pro roky 2025 až 2029. Z dvanácti soutěží získal Uniles šest kontraktů, a odhadovaná hodnota služeb a prací byla před soutěží téměř 1,2 miliardy korun.
Vyhazov šéfa státního podniku je tedy očividně motivován zájmy premiéra - který ještě ani nestihl vypořádat svůj konflikt zájmu.
Online diskuse
Všechny komentáře (2)
Karel Zvářal15.1.2026 10:48
Peter15.1.2026 11:38
Keď vyhadzujú našich sú to "čistky". Opačne je to len "očista".
"Vyhazov šéfa státního podniku je tedy očividně motivován zájmy premiéra"
Vyhadzov predošlého riaditeľa J. Vojáčka v r. 2021 odsudzuje pan Pomahač kde?
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Voj%C3%A1%C4%8Dek_(mana%C5%BEer)