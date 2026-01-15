https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/matej-pomahac-dlouhe-noze-andreje-babise-rezou-v-ceskych-lesich
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Matěj Pomahač: Dlouhé nože Andreje Babiše řežou v českých lesích

15.1.2026 | Matěj Pomahač |
Diskuse: 2
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz
Čistky ve státních firmách pokračují. Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) odvolal z funkce generálního ředitele Lesů ČR Dalibora Šafaříka. Podle ministra se státní lesní podnik podílel na zvyšování cen dřeva - jde tak o první vyhazov vysokého manažera státního podniku výslovně za to, že dobře hospodařil.
 
Lesy ČR se starají o půlku českých lesů. Loni za první tři čtvrtletí zvýšili meziročně hrubý zisk o 13 procent na 4,36 miliardy korun. Pozitivní vliv měly vyšší tržby za dřevo, jehož těžbu podnik zvýšil o pět procent na 6,2 milionu metrů krychlových.

Podle ministra zemědělství Šebestyána však prioritním úkolem státních lesů není zdravé hospodaření, ale "zajišťování levných dodávek dřeva na tuzemský trh". Podobně jako tomu bylo za socialismu. Ostatně i programové prohlášení vlády označuje lesy za produkční továrny a plantáže na dřevo = rozuměj na zisk.

Že jde o záminku, dokládá vývoj cen dřeva. Toho je nyní na trhu méně, než za doby kůrovcové kalamity a její sanace, kdy se lesy musely kácet ve velkém. Mezi další důvody zdražování patří také vyšší náklady na zalesňování. Svůj vliv ale měla i energetická krize, kdy řada lidí kvůli vysokým cenám energií dočasně topila dřevem, což zvýšilo poptávku - a spolu s ní také ceny. To je důvod, proč na tuzemském trhu cena dřeva mírně roste, zatímco evropské a globální ceny spíše stagnují.

Vláda Andreje Babiše navíc prosazuje dohodu o volném obchodu mezi EU a sdružením jihoamerických zemí MERCOSUR. Její součástí bude masivní navýšení importů dřeva z odlesňovaného jihoamerického pralesa, které pravděpodobně povede k dalšímu pádu evropských a českých cen suroviny.

Nižší ceny dřeva však vždycky znamenají zhoršení péče o les.

Více finančních prostředků znamenalo možnost pestřejšího složení nové výsadby. Lesy jsou pak odolnější vůči škůdcům i projevům klimatických změn. Zhorší se i péče o porosty a ochrana před přemnoženou zvěří.

Dosavadní vlády braly les za zdroj dividend a kasičku na peníze. Stát díky tomuto krátkozrakému pohledu "vytáhl" ze státního podniku stovky miliard korun, které dnes v lesích chybí. Oslabené porosty obtížně čelí kalamitním katastrofám a přestávají fungovat jako rezervoáry vody, čističe vzduchu a místo ekosystémů zadržujících uhlík se stávají jeho producenty.

Lesy ČR však také vypisují miliardové veřejné zakázky, čímž se stávají politicky zajímavou kořistí. Každá nová vláda si chce ohlídat pozici šéfa firmy, která hospodaří s miliardami.

Pro Andreje Babiše je lesní hospodářství jednou z klíčových součástí jeho byznysu. Jeho společnost Uniles se stala vítězem miliardového tendru Lesů ČR pro roky 2025 až 2029. Z dvanácti soutěží získal Uniles šest kontraktů, a odhadovaná hodnota služeb a prací byla před soutěží téměř 1,2 miliardy korun.

Vyhazov šéfa státního podniku je tedy očividně motivován zájmy premiéra - který ještě ani nestihl vypořádat svůj konflikt zájmu.

reklama
 
foto - Pomahač Matěj
Matěj Pomahač
Autor je expert na moderní zemědělství a poradce pro řízení podniků. Je zastupitelem v pražském Radotíně a spolupředsedou Zelených.

tisknout poslat
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Další články autora |
Matěj Pomahač: V Evropské unii probíhá klíčová bitva o ochranu spotřebitelů i životního prostředí Matěj Pomahač: Pokrokoví farmáři & klimatická změna: zpátky k půdě Matěj Pomahač: Černý den pro zemědělství: europarlament ruší ochranu půdy před erozí... i bezmasé párky

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (2)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

15.1.2026 10:48
Řekl bych, že se tam vrátí jedna z osvědčených tváří. Naštěstí.
Odpovědět
Pe

Peter

15.1.2026 11:38
"Čistky ve státních firmách pokračují."
Keď vyhadzujú našich sú to "čistky". Opačne je to len "očista".
"Vyhazov šéfa státního podniku je tedy očividně motivován zájmy premiéra"
Vyhadzov predošlého riaditeľa J. Vojáčka v r. 2021 odsudzuje pan Pomahač kde?
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Voj%C3%A1%C4%8Dek_(mana%C5%BEer)


Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist