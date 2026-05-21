https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/matej-pomahac-pesticidy-ve-40-evropskych-a-66-ceskych-potravin
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Matěj Pomahač: Pesticidy ve 40 % evropských a 66 % českých potravin

21.5.2026 | Matěj Pomahač |
Diskuse: 21
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Podle květnové zprávy Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) obsahovalo 38% evropských potravin analyzovaných v roce 2024 měřitelné stopy pesticidů. Nadměrné koncentrace pesticidů vykázalo 3,3 procenta analyzovaných potravin. Bez reziduí pesticidů bylo jen něco přes polovinu testovaných produktů.
 
V České republice byl ovšem výskyt pesticidů v testovaných potravinách výrazně častější. Rezidua pesticidů byla zachycena v 66 % analyzovaných vzorků a u 5 % vzorků byly naměřené hodnoty vyšší, než povolují předpisy. Česko tedy vykazuje ve srovnání s evropským průměrem nejen dvojí kvalitu potravin, ale i zvýšená rezidua pesticidů.

Pesticidy jsou obecně přípravky určené k tlumení chorob rostlin, hubení plevelů a živočišných škůdců či skladových zásob - takto jsou užívány právě v zemědělství jako agrochemikálie, kde mohou významně přispět k ochraně úrody. Cena za to je však vysoká.

Toxické koktejly

Vliv pesticidů na přirozené fungování ekosystému a zdraví člověka je logicky převážně nepříznivý. Přibývají laboratorní studie, podle kterých mohou v EU používané pesticidy působit toxicky na vývoj nervové soustavy včetně poškození mozku, negativně ovlivňovat motoriku dětí či zvyšovat riziko leukémie. Řada pesticidů je hormonálními disruptory, tj. narušuje hormonální systém člověka i živočichů.

Na polích se přitom zemědělská chemie často aplikuje v mixech, což její účinky násobí. V oblastech s vysokou intenzitou zemědělské produkce se tak pesticidy stávají běžnou součástí životního prostředí, takže negativně a přímo ovlivňují zdraví obyvatel.

Nové vědecké poznatky

Nedávná studie francouských a peruánských vědců přinesla nový způsob, jak mapovat vliv pesticidů na výskyt rakoviny. Studie zveřejněná v odborném časopise Nature Health ukázala výraznou prostorovou souvislost mezi vystavením pesticidům a vyšším výskytem některých typů rakoviny.

Výzkumný tým nejdříve detailně zmapoval, jak se pesticidy v krajině šíří, kde se kumulují, a kde je tedy nejpravděpodobnější vyšší dlouhodobá expozice obyvatelstva. Vědci vytvořili podrobný model celého Peru, zohlednili reliéf krajiny, půdní poměry, vodní toky, meteorologická data i místní záznamy o používání pesticidů. Zaměřili se na 31 nejčastěji používaných látek v Peru mezi lety 2014 až 2019. Žádná z nich přitom není oficiálně klasifikována jako prokázaný karcinogen.

Na základě těchto údajů vznikla mapa oblastí s nejvyšší mírou zatížení prostředí hromadícími se pesticidy. Přesnost modelu pak vědci ověřili v terénu pomocí biologických vzorků. Odebrali vlasy přibližně 50 náhodně vybraným dospělým ve čtyřech různých regionech. Vlasy podle odborníků fungují jako časová paměť expozice chemickým látkám: toxiny, které se dostanou do organismu, se postupně ukládají do vlasového vlákna během jeho růstu a zůstávají v něm zachovány měsíce až roky. Laboratorní rozbory tak umožňují zpětně zjistit, jakým látkám byl člověk dlouhodobě vystaven.

Následně tuto mapu porovnali s téměř 160 tisíci případy rakoviny diagnostikovanými v letech 2007 až 2020. Souvislost mezi vyšší mírou vystavení pesticidům a zvýšeným výskytem některých typů nádorů se prokázala ve více než 400 oblastech Peru. V některých z nich bylo zjištěno až několikanásobně vyšší riziko onemocnění.

Oslabení evropské regulace

Zemědělský a chemický průmysl už řadu let lobbuje za omezení regulace pesticidů. Podle agrochemické lobby je evropské schvalování pomalé, drahé a znevýhodňuje evropské zemědělce v mezinárodní konkurenci. Některé z těchto argumentů mají reálný základ - systém povolování a přezkumu pesticidů skutečně trpí průtahy a kapacitními problémy personálně a finančně oslabených agentur a vládních úřadů.

Evropská komise se proto v posledním roce rozhodla, že tiše přepíše pravidla pro regulaci pesticidů. V prosinci 2025 zveřejnila nevinně se tvářící návrh tzv. „omnibusu pro bezpečnost potravin a krmiv“ - navenek slibuje méně papírování a rychlejší schvalování. Ve skutečnosti by úprava obrátila jedno ze základních pravidel ochrany zdraví - tedy systém tzv. pravidelného přezkumu pesticidů, kdy se jejich rizikovost musí opakovaně posuzovat.

Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Chafer Machinery / Flickr

Po tlaku vědců, ekologických a spotřebitelských organizací a statisíců občanů Evropská komise návrh mírně upravila. Poslední verze už není tak radikální, umožňuje však Evropské komisi určit, které účinné látky v pesticidech budou procházet pravidelným přezkumem, a které nikoli. Tím se ovšem obrací důkazní břemeno - nyní musí chemická firma v pravidelných intervalech znovu a znovu prokazovat bezpečnost svého komerčního přípravku. Podle nového návrhu by to musel být naopak regulátor, kdo zajistí podklady pro potřebný přezkum. Současně návrh rozšířil výjimky pro nesplnění bezpečnostních standardů - zatímco dosud bylo rychlejší nasazení pesticidu možné jen v případě vážné hrozby pro ochranu rostlin (například při výskytu nového škůdce), nově by stačilo výjimku zdůvodnit “potřebami rostlinné výroby”. Takovouto kličkou by se mohly na trh dostávat chemické preparáty, který nesplňují přísná bezpečnostní kritéria.

Návrh mj. výrazně uvolňuje podmínky pro letecké postřiky pesticidy drony - členské země by dostaly možnost plošně povolovat pesticidní leteckou aplikaci pro celou kategorii dronů. To je rizikové, protože vítr může odnášet postřik daleko mimo cílovou plochu pole. Standardní pozemní postřikovač má totiž umístěny trysky na ramenou, tj. pár centimetrů nad ošetřovaným porostem, což - při správném použití - výrazně eliminuje riziko úletu zdraví škodlivé látky.

Ekologové a zastánci ochrany zdraví jsou přesvědčeni, že pomalé procesy povolování pesticidů nelze řešit zrušením samotné regulace, ale naopak posílením kapacit kontrolních orgánů. Návrh nyní prochází posuzováním v Evropském parlamentu i ve vládách členských zemí Evropské unie. Pozice české vlády je v tomto smyslu rozporuplná - na jednu stranu mluví o podpoře zdravého životního stylu, správného stravování či sportu, na druhou stranu pesticidní rizika bagatelizuje. Vládní programové prohlášení tvrdí, že “není důvod trestat zemědělce, kteří dosahují lepších výsledků než jejich kolegové na Západě. Přístup k používání hnojiv, pesticidů a přípravků bude vycházet z vědeckých poznatků a agronomické praxe, nikoli z ideologických tlaků” (budovatelská dikce používající výrazy jako “na západě” jistě není náhodná).

Cesty ke zdravější krajině a potravinám

Zpráva Evropského úřadu pro bezpečnost potravin uvádí, že se v roce 2024 kontroly více zaměřily na potraviny dovážené do EU ze třetích zemí. Analýza ukázala, že nadměrné koncentrace pesticidů jsou častější u potravin ze zemí mimo EU. Nadměrná koncentrace pesticidů byla naměřena v případě osmi procent vzorků. Nejčastěji se tak dělo v případě granátových jablek, citronů a rajčat z Turecka. V tomto směru Evropští Zelení kritizují nastupující dohodu EU-MERCOSUR, která zvyšuje právě riziko zvýšených dovozů pesticidně kontaminovaných potravin.

Analýzy unijního úřadu EFSA však také ukázaly, že přítomnost pesticidů je daleko méně častá u produktů z ekologického zemědělství. Jedinou výjimkou jsou potraviny živočišného původu, což úřad vysvětluje vyšší přítomností mědi, která je i v biologickém zemědělství povolená.

Řešením problémů zamoření naší krajiny (i našich těl) pesticidy je tedy důsledná podpora šetrných zemědělských technologií a postupů, výraznější daňová i dotační podpora kontrolovaného ekologického zemědělství, a daleko důslednější kontrola dodržování všech předpisů pro kontrolu agrochemických látek včetně posilování kontrolních a regulačních kapacit státu. Nikoli ustupování agrochemické lobby, které jde o zisky, nikoli o zdraví.

reklama
 
foto - Pomahač Matěj
Matěj Pomahač
Autor je expert na moderní zemědělství a poradce pro řízení podniků. Je zastupitelem v pražském Radotíně a spolupředsedou Zelených.

tisknout poslat
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Další články autora |
Matěj Pomahač: Májový déšť stojí za milion Odchylka sucha od průměru let 1961-2015. Matěj Pomahač: Fakt fest sucho Matěj Pomahač: První Den země – o spolupráci odborářů s ochránci životního prostředí

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (21)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

RV

Richard Vacek

21.5.2026 05:58
Jedná se o zázrak vědy, která má tak citlivé přístroje, která jsou schopné zachytit i jedinou molekulu.
Samozřejmě škodlivost bude neměřitelná - o to finančně zajímavější to může být pro toho, kdo se bude snažit dokázat opak. Měli bychom se obávat toho, aby to nechtěl platit po nás namísto toho, aby si našel sponzora.
Odpovědět
EB

Emil Bernardy

21.5.2026 06:48 Reaguje na Richard Vacek
Ano,citlivé přístroje.Před pár roky jsme se s kolegou inspektorem dohodli,že latexové rukavice při manipulaci s čímsi nepomohly.Jediná molekul , asi.Potom jsou texty jako ten výše.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

21.5.2026 06:40
Nějak v tom článku chybí,
v kterých potravinách ČR, je těch 66% pesticidů, aby spotřebitelé věděli, čemu/kterým se mají vyhnout.
Odpovědět
EB

Emil Bernardy

22.5.2026 07:18 Reaguje na smějící se bestie
a jestli to není náhodou 68%.... vždyť je to jen takové plácnutí.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

21.5.2026 08:46
Místní odporníci rádi papají sajrajt v potravinách, takže se jim článek jistě nebude líbit.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

21.5.2026 10:26 Reaguje na Petr Eliáš
Vše je to o koncentracích, nikoli o existenci.
Odpovědět
DA

DAG

21.5.2026 10:30 Reaguje na Jiří Svoboda
Vše je o tom, že neznáme následky vycházející z koncentrací.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

21.5.2026 11:51 Reaguje na DAG
Natožpak následky mixů a to nejen samotných účinných látek, nýbrž i jejich rezidují...
Odpovědět
EB

Emil Bernardy

21.5.2026 12:10 Reaguje na Jakub Graňák
měl jste asi na mysli metabolity...
Odpovědět
RV

Richard Vacek

21.5.2026 14:25 Reaguje na Jakub Graňák
To by byl perfektní džob testovat všemožné kombinace všemožných koncentrací. Na tom by se uživily davy vědců po sto let. Tuším, že EU vykročila v nařízení REACH tím správným směrem.
https://osha.europa.eu/cs/themes/dangerous-substances/reach
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

21.5.2026 18:24 Reaguje na Richard Vacek
Pořád řádově lépe investované prostředky, než je lít do chřtánu oligarchům... protože ač to pro vás bude k nevíře, tak přesně těmtýž vědcům vděčíte za regály přetékající nabídkou potravin.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

21.5.2026 14:36 Reaguje na Jakub Graňák
Petr, DAG i vy vytváříte poplašné zprávy.
Neb zcela jistě v potravinách je mnoho jedů. Fytoncidy, Alkaloidy, Mykotoxiny, Těžké kovy, Radioaktivní látky, ..... a všechny možné mixy. Paracelsus už to hodnotil. Samozřejmě je třeba zkoumat důsledky a jaké koncentrace jsou téměř neškodné, nicméně absolutně bez příměsí není nic, a hladem je taky možno zemřít.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

21.5.2026 18:21 Reaguje na Slavomil Vinkler
Úbytek hmyzí biomasy o 80 % za posledních 50 let není žádná poplašná zpráva, nýbrž holá realita - v drtivé většině způsobená právě reziduji pesticidů...
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

21.5.2026 18:26 Reaguje na Slavomil Vinkler
Prosím nespojovat mou maličkost s Vaší "Pemesis"... možná si to neuvědomujete ale dost mně tím urážíte... děkuji.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

22.5.2026 05:25 Reaguje na Jakub Graňák
Cimrmanův úkrok stranou. článek mluví o obsahu v potravinách. Vy: Úbytek hmyzu a ten je spojen ani tak s rezidui nebo metabolity, ale z celkovou intenzifikací jak zemědělství tak všeho. I ty pověstné ťupky na značkách aut vyhubí hmyzu. Seká se intenzivně, jednorázově, kvetoucí plevele se hubí....
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

22.5.2026 07:02 Reaguje na Slavomil Vinkler
Jistě jste si všiml, že na tomto světě nejsme sami, článek o devastačním vlivu rezidují pesticidů na hmyzí střevní mikrobiom jste jistě taky četl. Moje konstatování tudíž není ničím jiným než připomenutím, že koncentrace u člověka neškodné jsou pro jiné formy života naopak velmi škodné.
Chemizace je jedním ze zásadních a nedílných pilířů intenzifikace. Že současná praxe hospodaření na travních porostech není pro hmyz vhodná o tom není sporu.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

21.5.2026 16:00 Reaguje na DAG
A následky jsou individuální a spíše jsou to dohady. Jistě, požívat to je jisté riziko, ale co v životě není?
Odpovědět
II

Imarr Imarr

21.5.2026 13:30
ANOfert vždy tvrdil, že zde v Čechistánu se prodávají potraviny dvojí kvality. A voliči rozhodli, že chtějí ty s pesticidama a jinýma sra*kama.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

21.5.2026 18:27 Reaguje na Imarr Imarr
Tak tak...
Odpovědět
pp

pavel peregrin

22.5.2026 06:52
Lze v mnohém souhlasit-ale o to více je tedy potřeba zabránit dovozu potravin ze zemí, kde se na nějakou pesticidní legislativu zvysoka ser...- a to se přesně týká dohody Mercosur. A také ukrajinských zemědělských komodit. A nezkoušejte mě nikdo přesvědčovat o opaku, velice dobře vím, co se na Ukrajině používá za agrochemikálie a o zemích spojených s dohodou Mercosur to platí dvojnásob.
Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

22.5.2026 07:01
Pro potřebu zajištění kvality potravin máme přeci Ministerstvo zemědělství, které řídí Státní veterinární správu i Státní zemědělskou a potravinovou inspekci. Místo strašení veřejnosti rakovinami, nervovými poruchami, poškozením mozečků dětiček, hormonálními poruchami, kritice Evropské komise na Ekolistu, se na ně může autor článku se svými informacemi obrátit.
Spotřebitelé, ani čtenáři Ekolistu, nemají možnost nezávislého ověření autorem prezentovaných informací o kontaminaci potravin, ani si zkontrolovat jejich zdravotní a hygienickou nezávadnost při jejich nákupu. Jediné co ve své domácnosti mohou spotřebitelé s některými druhy zakoupených potravin učinit, je jejich řádné umytí ve vodě s octem, a řádná tepelná úprava...
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist