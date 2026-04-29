Matěj Pomahač: Fakt fest sucho
zasetý porosty nechtějí moc vzcházet,
trávy pro krmení dobytka je leckde sotva půlka, co normálně,
obilí dostalo leckde za celý jaro sotva pár milimetrů vody a místo zakládání klasů má pořádnou žízeň,
řeky jsou z pohledu vodáka splavný jak uprostřed parnýho léta,
vodohospodářsky je letošní duben nejsušší za posledních 40 let,
žízní víc jak polovina stromů nejen v lesích, a
profi i dobrovolný hasiči nervózně koukají na aplikace s mírou rizika šíření požáru...
... a hlavně celý příští týden nemá spadnout ani kapka deště, a teploty půjdou nad dvacet.
No a k tomu ve Strakovce sedí totálně nekompetentní kabinet, jehož hlavním úkolem je zajistit penězovody spřáteleným oligarchům, ničit státní instituce a vyhazovat kompetentní úředníky a odborníky, který drží celý systém při životě, a přitom neustále všechny urážet a soustavným trolením každodenně překonávat dno.
Holt náročnej rok!
