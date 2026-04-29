Matěj Pomahač: Fakt fest sucho

29.4.2026 | Matěj Pomahač |
Odchylka sucha od průměru let 1961-2015.
Foto | Intersucho.
Nemám rád negativní zprávy, ale je konec dubna a:
 
za traktory se při setí práší jak dlouho ne,

zasetý porosty nechtějí moc vzcházet,

trávy pro krmení dobytka je leckde sotva půlka, co normálně,

obilí dostalo leckde za celý jaro sotva pár milimetrů vody a místo zakládání klasů má pořádnou žízeň,

řeky jsou z pohledu vodáka splavný jak uprostřed parnýho léta,

vodohospodářsky je letošní duben nejsušší za posledních 40 let,

žízní víc jak polovina stromů nejen v lesích, a

profi i dobrovolný hasiči nervózně koukají na aplikace s mírou rizika šíření požáru...

... a hlavně celý příští týden nemá spadnout ani kapka deště, a teploty půjdou nad dvacet.

No a k tomu ve Strakovce sedí totálně nekompetentní kabinet, jehož hlavním úkolem je zajistit penězovody spřáteleným oligarchům, ničit státní instituce a vyhazovat kompetentní úředníky a odborníky, který drží celý systém při životě, a přitom neustále všechny urážet a soustavným trolením každodenně překonávat dno.

Holt náročnej rok!

foto - Pomahač Matěj
Matěj Pomahač
Autor je expert na moderní zemědělství a poradce pro řízení podniků. Je zastupitelem v pražském Radotíně a spolupředsedou Zelených.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
