Matěj Pomahač: Tepelná kupole nad Evropou předzvěstí náročných časů
Tepelná kupole funguje jako poklička, která uzavírá horký vzduch u země a brání jeho promíchávání s chladnějšími vrstvami atmosféry. Londýn zaznamenal 32,3 °C (nejvyšší květnová teplota za téměř 80 let). Ve Francii, Španělsku a Portugalsku teploty vystoupaly na 35 až 38 stupňů, Německo nebo sever Itálie hlásily přes 30 °C.
I do Česka přinesl uplynulý víkend a dnešek první tropické teploty – a od veder si neodpočineme ani v dalších dnech. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve své výstraze varuje, že v úterý a ve středu by teploty mohly plošně stoupat nad 31 °C.
Varování zahrnuje dopady na zdraví – vystavení vysokým teplotám může způsobit dehydrataci, vyčerpání nebo úpal. Největší riziko hrozí seniorům, dětem, chronicky nemocným lidem a těm, kteří pracují dlouhé hodiny venku. Upozornění je na místě, protože během května takovéto extrémy skoro nikdo neočekává.
Silné El Niňo z PacifikuA podle dostupných dat je dnešní počasí teprve předzvěstí velmi teplého období – v Tichém oceánu se totiž formuje silné El Niño. Jinak přirozený, cyklický klimatický jev zvyšuje teplotu již tak přehřáté planety – dosud nikdy v dějinách měření nedosáhly průměrné teploty povrchu planety v lednu, v únoru a březnu takových hodnot jako letos.
Teplá fáze El Niño se střídá s chladnější fází La Niña. Během El Niña se voda ve střední a východní části Tichého oceánu výrazně otepluje a proudí směrem k břehům Jižní Ameriky. Z teplého oceánu se rychleji vypařuje voda a pára pak pohání tvorbu velkých bouří nad jihoamerickým pobřežím.
El Niño ovšem nezpůsobuje jen silnější bouře v Jižní Americe. Světová meteorologická organizace předpovídá, že se během letošního léta rozvine a může oteplit planetu až o půl stupně Celsia.
Když čert skládá na hromaduPřirozený klimatický jev El Niño již v minulosti vyvolal řadu suchých period a s nimi spojených potravinových krizí. A letos se ke klimatickým extrémům přidává nestabilní geopolitická situace. Pokračující krize v Hormuzské úžině, kterou před začátkem americko-izraelského útoku na Írán procházel export klíčových zemědělských komodit a hnojiv, vede k tomu, že na světovém trhu chybí desítky procent některých klíčových minerálních průmyslových hnojiv.
Ostatně výše zmiňovaný agronom z Polabí už dnes plánuje varianty omezení zásobního hnojení minerálními živinami k ozimým plodinám. To bude tlačit výnosy v letech 2026 a 2027 dolů a může se odrazit v inflaci u maloobchodních cen potravin, i v jejich nedostatku na světových trzích. Maxim Torero, hlavní ekonom Organizace pro výživu a zemědělství, proto varuje před „dokonalou bouří“ v globálním potravinovém systému.
Rizika rostou, cesty, jak jim čelit však známe. Udržitelné zemědělství založené na organických hnojivech. Ochlazování měst a zemědělské krajiny. Podpora obnovitelných zdrojů energie a zásadní snižování závislostí na fosilních palivech. Systematická rozvojová pomoc chránící ty nejvíce ohrožené země. Ale i vzájemná podpora v komunitách a obcích, zvyšující naši společnou odolnost. A v neposlední řadě důsledná sociální politika financovaná progresivním zdaněním majetku, aby na nadcházející krizi opět nedoplatili chudší lidé a střední třída.
reklama