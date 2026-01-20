Michal Berg: Bez uhelných zdrojů Počerady a Chvaletice se Česko obejde
Studie propočítala i dopad odstavení Počerad a Chvaletic při aktuálním studeném počasí, jako bylo 12. ledna 2026, kdy mrzlo a bylo delší dobu zataženo. Podle ČEPS dosáhla tento den česká energetická síť nového rekordu zatížení a také spotová cena elektřiny stoupala ve špičce až k 300 eur/MWh. V těchto rekordních dnech byly přitom elektrárny Sev.enu v plném provozu. Zjistili jsme, že Česko by se i v tomto období bez obou elektráren obešlo, celou dobu exportovalo elektřinu. Další provoz Počerad a Chvaletic by si podle odhadu studie vyžádal dotaci v rozmezí 1 až 4 miliard korun ročně.
Tato studie mimo jiné upozorňuje, že česká soustava by sice zvládla odstavení Tykačových zdrojů, případně elektráren SUAS, není ale rozhodně připravena na okamžité odstavení všech uhelných elektráren. Potřebujeme budovat nové zdroje, především větrné elektrárny, rozvoj akumulace energie a budování doplňkových stabilních zdrojů elektřiny.
A ještě něco studie ukazuje: jak důležité je mít ve veřejné debatě hlas nezávislých expertů. Na jedné straně jsou ekonomické zájmy provozovatelů elektráren, na druhé straně informace od státního hráče ČEPS, do kterých ale z principu není vidět. Fakta o klimatu tak přináší nezávislý pohled, který je zároveň postaven na otevřených datech a výpočtech, takže si naše závěry může každý ověřit.
Neřídit se daty v otázce vypínání uhelných elektráren má dvě rizika - na jedné straně nedostatek energie, na druhé straně zbytečně vynaložené miliardy z našich daní do kapes jejich provozovatelů. Tak se naší prací snažíme, abychom jako Česko nespadli ani do jedné z těchto pastí.
