zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Michal Berg: Bez uhelných zdrojů Počerady a Chvaletice se Česko obejde

20.1.2026 | Michal Berg |
Diskuse: 6
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Martin Vavřík / Wikimedia Commonst
Bez uhelných zdrojů Počerady a Chvaletice se Česko obejde. Spočítali to kolegové z Faktů o klimatu a v minulých dnech to prezentovali novinářům. Z podrobného modelování vyplývá, že Česko se bez dodávek těchto dvou zdrojů obejde, aniž by se zvýšilo riziko nedostatku elektřiny nebo to způsobilo výraznější zvýšení ceny - ta by se zvedla asi o 0.2 %.
 
Provozovatel těchto elektráren, skupina SEV.EN miliardáře Tykače, oznámil že elektrárny chce vypnout. Podle energetického zákona nyní proto musí státní správce sítí ČEPS vydat stanovisko, zda vypnutí elektráren neohrozí soustavu a dostatek dodávek elektřiny. A pokud ano, bude nutné provoz uhelných elektráren dál dotovat. Stanovisko má ČEPS vydat zhruba do konce ledna.

Studie propočítala i dopad odstavení Počerad a Chvaletic při aktuálním studeném počasí, jako bylo 12. ledna 2026, kdy mrzlo a bylo delší dobu zataženo. Podle ČEPS dosáhla tento den česká energetická síť nového rekordu zatížení a také spotová cena elektřiny stoupala ve špičce až k 300 eur/MWh. V těchto rekordních dnech byly přitom elektrárny Sev.enu v plném provozu. Zjistili jsme, že Česko by se i v tomto období bez obou elektráren obešlo, celou dobu exportovalo elektřinu. Další provoz Počerad a Chvaletic by si podle odhadu studie vyžádal dotaci v rozmezí 1 až 4 miliard korun ročně.

Tato studie mimo jiné upozorňuje, že česká soustava by sice zvládla odstavení Tykačových zdrojů, případně elektráren SUAS, není ale rozhodně připravena na okamžité odstavení všech uhelných elektráren. Potřebujeme budovat nové zdroje, především větrné elektrárny, rozvoj akumulace energie a budování doplňkových stabilních zdrojů elektřiny.

A ještě něco studie ukazuje: jak důležité je mít ve veřejné debatě hlas nezávislých expertů. Na jedné straně jsou ekonomické zájmy provozovatelů elektráren, na druhé straně informace od státního hráče ČEPS, do kterých ale z principu není vidět. Fakta o klimatu tak přináší nezávislý pohled, který je zároveň postaven na otevřených datech a výpočtech, takže si naše závěry může každý ověřit.

Neřídit se daty v otázce vypínání uhelných elektráren má dvě rizika - na jedné straně nedostatek energie, na druhé straně zbytečně vynaložené miliardy z našich daní do kapes jejich provozovatelů. Tak se naší prací snažíme, abychom jako Česko nespadli ani do jedné z těchto pastí.

foto - Berg Michal
Michal Berg
Autor je český politik, podnikatel v oblasti IT a pracovník projektu Fakta o klimatu.

Online diskuse

Všechny komentáře (6)
ss

smějící se bestie

20.1.2026 06:18
JO,
okamžitě po tom, co bude spuštěn další Temelín, nebo Dukovany -
dřív NE !
Odpovědět
EN

Emil Novák

20.1.2026 07:09
Tvrzení že v době nového rekordu zatížení ČR celou dobu exportovala elektřinu je nepravdivé, na grafech je naopak vidět import až 477,5 MW. Studie stojí na mylných předpokladech.
https://energy-charts.info/charts/power/chart.htm?l=en&c=CZ&week=03&legendItems=1wgw4
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

20.1.2026 07:27
Kdo by taky čekal od tohoto pána jiné vyjádření :-)
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

20.1.2026 08:32
Jde o stejně nekompetentní studii, jako ty, které dělala fakta o klimatu dříve. V principu sledují programem SEPIA hlavně vyrovnání výroby a spotřeby v dlouhodobějším období bez ohledu na t, jestli je potřebná akumulace reálná nebo ne. Jak už bylo zmíněno Emilem Novákem, s fakty si problém příliš nedělají, viz tvrzení, že p celu dobu rekordní spotřeby Česko exportovalo. Tvrzení, že nám v době, kdy nesvítí a nefouká, pomohou větrníky, je také nesmysl. Stavět větrníky v Česku v situaci, kdy jsou jich extrémní počty u našich sousedů a tvrdit, že nám t pomůže v době, kdy nám nyní chybí elektřina a nemohou nám ji dodat sousedé, je opravdu hodně vzdálené od reality. Fakta o klimatu absolutně nehledí na bezpečnost a stabilitu dodávek. Kromě výkonu potřebného k vyrovnání maxima spotřeby musí být i záloha pro nečekané výpadky. Doufám, že vláda se bude řídit doporučením ČEPS a nebude brát v úvahu absolutně nekompetentní studie organizace Fakta o klimatu. Jednu z předchozích studií Fakta o klimatu s podobnou relevancí jsem rozebíral zde:
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

20.1.2026 08:33 Reaguje na Vladimír Wagner
Ještě ten odkaz na předchozí studii: https://www.osel.cz/14156-jak-je-to-s-cenou-ruznych-energetickych-mixu.html
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

20.1.2026 09:21 Reaguje na Vladimír Wagner
Tomu se říká kognitivní zkreslení. Ukazovat (někdy i zkreslené) údaje, co se hodí do krámu, a nehledat nedostatky. To je jedna z vážných překážek schopnosti kritického myšlení.

Možná by se ten "think tank" měl přejmenovat na Sny o klimatu.
Odpovědět
 
