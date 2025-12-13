https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/michal-berg-kolik-emisi-zpusobuje-zeleznicni-doprava
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Michal Berg: Kolik emisí způsobuje železniční doprava?

13.12.2025 | Michal Berg |
Diskuse: 7
Foto | Kristian Odberg / Flickr
Jedna z mých nejoblíbenějších infografik Atlasu dekarbonizace Česka -> kolik emisí způsobuje železniční doprava. Ano, je to ten nejužší sloupeček úplně vpravo, pouhé jedno procento.
 
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Fakta o klimatu

Umožňuje to dobře pochopit kontext například zprávy, že z Modernizačního fondu (tedy z emisních povolenek) půjde nyní 7 miliard korun na elektrifikaci tratí.

Jako železniční fanoušek jsem rád, protože elektrifikované tratě vždy přilákají nové cestující. Je to ale výhodná investice i z hlediska klimatu, a neměly by ty peníze přece jen směřovat spíše tak, abychom se zbavovali emisí z těch tlustých částí grafu vlevo?

Udělal jsem si proto rychlý výpočet na trati Opava - Krnov, kterou znám a která je mezi těmi, jenž se budou elektrifikovat. Na této 30 km dlouhé trati nyní jezdí denně 23 párů vlaků/den, z toho 8 párů přímých rychlíků - převážně dieselové vozy 843 nebo Regionovy. Za rok tak hrubým odhadem vyprodukují 7 až 8 tisíc tun emisí CO2.

Pokud zde bude jezdit elektrický Regiopanter na současný elektrický mix ČR, vyprodukuje ročně pouze 150 tun emisí. Snížení emisí je tedy cca 98%.

Ušetří se i na palivu: ze současných cca 70 mil Kč ročně za naftu by se šlo zhruba na čtvrtinu za elektřinu.

Rychlejší a pohodlnější jednotky navíc přilákají nové cestující - když budeme počítat, že by to bylo jen 5 % z těch, kdo nyní jezdí autem (intenzita dopravy je tam asi 8000 osobních aut denně). To by znamenalo celkem úsporu cca 10 tisíc tun emisí CO2.

A tady přichází ten vstup do debaty: je úspora 10 tisíc tun emisí ročně a 50 mil Kč za spotřebu nafty za celkové náklady 1 miliardy korun dobrá investice?

A možná ještě důležitější otázky, které by měly zaznít:

- Jaké je vlastně kritérium — maximalizace snížení emisí, nebo budování dlouhodobě funkčního dopravního systému? Elektrizace nemusí být nejlevnější způsob snižování emisí, ale může být nutnou podmínkou pro to, aby železnice dokázala dlouhodobě konkurovat autům.

- Kolik by stálo snížení stejného množství emisí v silniční dopravě, která tvoří více než 90 % všech emisí v dopravě?

- Kolik z těchto úspor je „přímých“ (nižší emise vlaků) a kolik „systémových“ (přesun lidí z aut, vyšší kvalita, lepší takt)?

- A není nakonec problém ten, že železnici hodnotíme přísně podle emisí, zatímco silniční projekty v podstatě vůbec ne? Kdybychom u každé nové silnice vyčíslovali CO2 stejně jako u každé elektrifikované tratě, jak by investiční priority dopadly?

Všechny tyto otázky a následnou diskusi umožňuje jedna jediná stránka Atlasu dekarbonizace Česka - a takových stránek je tam 240.

Pomozte dostat Atlas dekarbonizace Česka do veřejných knihoven v rámci naší kampaně na Doniu.

A pokud přispějete do 15. prosince, obdržíte odměnou jeden Atlas i pro Vás nebo vaše blízké ještě do Vánoc.


 
foto - Berg Michal
Michal Berg
Autor je český politik, podnikatel v oblasti IT a pracovník projektu Fakta o klimatu.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Online diskuse

Všechny komentáře (7)
Emil Novák

13.12.2025 08:18
To je ale nesmysl, počítat takhle emise CO2 u nové nebo u jakékoliv jiné silnice. Když ta silnice nevznikne, nebo se nějaká zruší, neznamená to že se emise CO2 ušetří. Auta stejně pojedou, akorát jinudy a pravděpodobně s emisemi ještě vyššími. Je tohle uvažování celého spolku, co za tím "atlasem" stojí, nebo jen tohoto neúspěšného zeleného (ex)politika?
PH

Pavel Hanzl

13.12.2025 09:16
dekarbonizace musí jet po všech klejích zaráz, není to až tak důležité, jestli se uspoří sto, nebo tisíc tun, vždycky je to plus.
Ale hlavním počinem by bylo cíleně snižovat dotace na uhláky, omezit je pouze na dekarbonizační projekty, zásadně nedotovat produkci špinavé elektřiny. Což se asi rozjede s novou vládou naplno, Tykač má tam své koníky a už dávno vyhrožuje odstavením uhláků, které stejně nepotřebujeme.
Jenže žijeme ve zcela iracionální době, tak mu těch 7 MILIARD platit budeme, buď ne úkor čistých OZE, nebo jádra. ovšem nejspíš nadluh.
JS

Jaroslav Studnička

13.12.2025 10:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak jsem se včera nemýlil. Hanzl si našel blábol a teď s ním bude týden trollovat pod každým článkem.

Pokud se předčasně odstavují zdroje bez adekvátní náhrady, bude v případě potřeby nutné zajistit zdrojovou základnu i provozní podporou.

To je realita ideologické energetické politiky.
EN

Emil Novák

13.12.2025 11:30 Reaguje na Pavel Hanzl
"Snižovat dotace na uhláky", u kterých naopak 90 % ceny výsledného produktu tvoří platba státu. Hanzl a jeho svět naopak.
Jaroslav Řezáč

13.12.2025 11:51 Reaguje na Emil Novák
a tak jasně, to si málokdo uvědomuje, že dekarbonizací stát přichází o spotřební daň, která dělá docela zásadní příjem státního rozpočtu...
stát sám sebe okrádá minimálně dvakrát, spíš třikrát...přichází o daně, platí spoluúčast dotací a ještě jako užitečný idioti stát těm energo šmejdům platí náhrady za to, že si udělali větrníky a FVE.

Jestli tak to je ten tunel na veřejné peníze, tak by zasloužil si jít odpočinout na několik let do báně.

nevím, zda ten " kolotoč" šikovných idiotů a personifikace veřejných prostředků na dočasné zdroje elektřiny není kartelem.

SV

Slavomil Vinkler

13.12.2025 09:23
A to je zajímavé, že za 30 let nic, panic. Žádný VRT, žádné přesunutí nádraží v Brně, žádná 4 kolejná trať na Českou třebovou... A kdo tomu bránil? Motoristé?
Jaroslav Řezáč

13.12.2025 12:00 Reaguje na Slavomil Vinkler
chápu vás kam míříte, ale měli bychom někdy přemýšlet nad tím, co dává smysl Česku, ne co si přeje Německo nebo Rakousko...
