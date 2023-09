Michal V. Marek: Stanovisko k akcím Fridays for Future

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Fridays For Future Česká republika Na ilustračním snímku protest Fridays for Future v roce 2019.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jako ředitel Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe od počátku podporuji kroky MŽP k transformaci energetiky i samotných uhelných regionů prostřednictvím dotačních titulů, jakými jsou Modernizační fond či Operační program Spravedlivá transformace. Snahou je, aby i letos proběhla úspěšně aktualizace strategických dokumentů v oblasti energetiky a ochrany klimatu.

Právě tyto dokumenty strategického významu považuji za zásadní a principiálně důležité. Proces je náročný, ale vítám jej a podporuji rovněž strategické dokumenty v této oblasti jakými jsou Státní energetická koncepce a Politika ochrany klimatu. Tam je ukotven i konečný termín, tedy rok 2033, kdy bude ukončeno dobývání a využíváni uhlí. To je zároveň v souladu s programovým prohlášením vlády.

V současné době se finalizuje Národní klimaticko-energetický plán (NKEP) tak, aby se mohl v září odeslat Evropské komisi. Z tohoto úhlu podhledu považuji nástroj EIA za více méně politicky využitelný.

Věřím tomu, že náš společný cíl – boj za klima – je velmi důležitý a neměla by být vydávána protichůdná stanoviska a organizovány neuvážené akce. To je medvědí služba a byl bych velmi opatrný. Věřím, že jak ministerstvo, tak i nevládní organizace si tento společný úkol uvědomují a nerozdrobí jej na malé kousky, což by v konečném důsledku samotné věci mohlo uškodit.

reklama