Nevládní organizace: Žádáme vládu, aby řešení koronavirové krize spojila s úsilím o udržitelný rozvoj

Jan Šimůnek 5.5.2020

Stručně k jednotlivým bodům:



- "energetická modernizace budov" je ryzí tunel do kapsy zelených a na ně napojených firem. Buď se taková věc vyplatí, a pak na ni majitel peníze najde / našetří, nebo se nevyplatí, a pak je nucení k něčemu podobnému zločin.



- "komunitní energetika" je ryzí blábol. OZE musejí být podporovány desítkami miliard ročně, jinak by vůbec nebyly s to fungovat. Technologie na ukládání energie jednoduše nejsou, nebo nejsou dostupné. MMCH raději bych přispěl těmi 2000 Kč. ročně na výstavbu jaderných elektráren nebo dotování uhlí, než že je musím dávat amorálním lidem, provozujícím OZE



- "spravedlivá tranformace je jen žvást. Těm lidem to vezme smysl života a v podstatě je to zlikviduje. Navíc za uhlí zatím nemáme náhradu (jen uran, jehož použití ekologové brání).



- "ekologická doprava" je jen další buzzword



- hospodaření s dešťovou vodou brání hlavně zelení. To samé se týká i přizpůsobení krajiny změně klimatu.



- naopak, je třeba podpořit totální vyloučení aktivistů a aktivistických organizací z rozhodování o stavbách a dalších investicích



- uživí nás masívní turistika, ne pár exkluzivních primadon. Problém je, zda se ji vůbec podaří po koronavitu obnovit. Pokud ne, jsme v opravdu těžkém průšvihu.



- vymývání mozků levičáckou a ekologickou demagogií je třeba naopak ze škol co nejdůsledněji odstranit (nejlépe i s pedagogy, kteří se tomu propůjčují).



- pomoc rozvojovým zemím je v našem existenčním zájmu třeba zcela zastavit a organizace, které ji provádějí, vyobcovat z našeho státního území. Obnovit ji pak jen těm zemím, které budou dodržovat námi stanovené podmínky. Namátkou - posílení práv žen, dostupnost antikoncepce a vzdělání pro ženy, politika maximálně dvou dětí v rodině, bezvýhradná náboženská tolerance, dodržování lidských práv. Které země to plnit nebudou, ať klidně nedostanou nic.



- citované ukazatele jsou bezcenné bláboly, závislé silně na subjektivních pocitech hodnotitele, a tudíž prakticky bezcenné.



- "soběstačné komunity" jsou opět cílem ekologických extrémistů, kteří by naši společnost přeměnili na jakýsi raný feudalismus.



Prostě ukazuje se jasně, že tyhle organizace nejsou demokratické ani nedopatřením. A podle toho by se s nimi mělo i jednat.

