Ondřej Novák: Vznikla petice na podporu ohleduplného rozvoje větrné energie v České republice

8.5.2026 | Ondřej Novák |
Větrná elektrárna
V Česku vznikla petice za odpovědný rozvoj větrných elektráren. Peticí upozorňujeme na nutnost rozumného a citlivého rozvoje větrné energetiky, který je potřeba pro zajištění dostupných cen energií i modernizace české energetiky. Iniciativa zdůrazňuje význam větrných elektráren pro energetickou bezpečnost a snižování závislosti na dovozu fosilních paliv, stabilitu cen elektřiny i ochranu životního prostředí.
 
Větrná energetika je důležitou součástí moderního energetického mixu. Zároveň ale klademe důraz, aby vznik větrných elektráren probíhal v místech, kde to má smysl, a to citlivě, v souladu s posouzením dopadů a ve spolupráci s místními komunitami. Smyslem petice je přispět k hledání vyváženého řešení, které umožní využít potenciál větrné energie a zároveň respektovat veřejné zájmy.

Petici jsme připravili společně s dalšími členy petičního výboru, konkrétně s Yvonnou Gaillyovou, ředitelkou Ekologického institutu Veronica, Jiřím Beranovským, energetickým konzultantem EkoWATT CZ a odborným asistentem ČVUT FEL, Miroslavem Šutou, lékařem a publicistou v oblasti zdravotních a ekologickým rizik, Vojtěchem Koteckým, výzkumným pracovníkem Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, a Rozárií Haškovcovou, environmentální influencerkou.

„Větrné elektrárny jsou čistým místním zdrojem energie a představují ideální kombinaci s fotovoltaikou. Elektřinu vyrábějí i během zimy, kdy je potřeba na topení. Snižují tak naši závislost na dovozu elektřiny a plynu ze zahraničí. Probíhající války na Ukrajině a na Blízkém východě ukázaly, jak důležité je být energeticky soběstačnou zemí a mít dostatečné vlastní zdroje. A to navíc takové, které agresor nemůže zničit. Právě proto potřebujeme stavět nové větrné elektrárny a proto jsem se rozhodla podpořit tuto petici,” uvádí k petici Yvonna Gaillyová, ředitelka Ekologického institutu Veronica.

Zkušenosti z ostatních zemí dokazují, že mohou přispět i ke stabilizaci cen elektřiny na trhu. Přínosy jsou významné, průměrná větrná elektrárna vyrobí za 30 minut chodu dostatek elektřiny pro jednu průměrnou domácnost na celý rok.

Petice podporuje naplnění vládního cíle zvýšit do roku 2030 instalovaný výkon větrných elektráren na 1,5 GW, zachování legislativního rámce pro urychlení výstavby obnovitelných zdrojů a zjednodušení podmínek pro vznik projektů v místech, kde je jejich vznik podporován obcemi nebo nedochází ke střetu s veřejnými zájmy. Současně klade petice důraz na transparentní komunikaci s místními komunitami a vznik pouze těch projektů, které splní přísné environmentální a hygienické limity.

„Cíl 1,5 GW větrné energie, který v petici podporujeme, je důležitým krokem k modernímu energetickému mixu, který nebude stát jen na plynu a jádru, ale také na obnovitelných zdrojích. Ty nám umožňují vyrábět vlastní čistou energii. Vedle fotovoltaiky je proto potřeba rozvíjet také větrnou energii, která vyrábí elektřinu i v zimních měsících, kdy je méně slunečního svitu. Právě to je důležité pro posílení naší energetické soběstačnosti, a proto jsem se rozhodl tuto petici podpořit svým podpisem,“ dodal Jiří Beranovský, energetický konzultant EkoWATT CZ a odborný asistent ČVUT FEL.

Celé znění petice.

foto - Novák Ondřej
Ondřej Novák
Autor je členem petičního výboru.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
