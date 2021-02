Ondřej Hudeček: Rok udržitelného rozvoje v českých knihovnách Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Andrew Milligan sumo / Flickr České knihovny se rozhodly věnovat rok 2021 podpoře Cílů udržitelného rozvoje. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Knihovny v České republice jsou klíčovými institucemi, které zajišťují všem bez rozdílu přístup ke kulturnímu dědictví. Jsou zásadní pro rozvoj komunitního života v místě, kde působí, a jejich úloha v procesu celoživotního vzdělávání a učení je také nezastupitelná. Pro knihovny tedy už dávno neplatí, že “pouze” půjčují knihy, byť samozřejmě stále jde o hlavní náplň práce většiny knihovníků a knihovnic. Jak se ale stalo, že se knihovny nejen v České republice začaly intenzivně věnovat tématu udržitelného rozvoje? Jedním ze základních úkolů každé knihovny je poskytování informací, a protože každé odpovědné rozhodování vyžaduje přístup k relevantním a ověřeným informacím, jsou to, možná pro někoho překvapivě, právě knihovny, které mají celosvětově zásadní úlohu v prosazování udržitelného způsobu života. Bez přístupu k informacím o stavu klimatu nelze získat celospolečenskou podporu pro nutná opatření pro řešení klimatické krize. Udržitelnější postupy v zemědělství nebo dopravě se také bez široké podpory vyplývající ze znalosti dané problematiky samy neprosadí. Z tohoto důvodu se také nejdůležitější knihovnická organizace, Mezinárodní federace knihovnických asociací a institucí (IFLA) aktivně podílela na vyjednávání Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) a stála za prosazením cíle 16.10 “Zajistit veřejnosti přístup k informacím a ochranu základních svobod”. Informací je ale nyní obecně všude spousta, doslova se v nich denně topíme. A tady právě můžeme ocenit další přednost knihoven - vzdělané knihovníky a knihovnice, kteří dokáží individuálně pomoct a poradit, jak v tom pomyslném moři najít to, co právě potřebujeme. Knihovny tedy nabízí něco, co ani sebelepší algoritmus internetového vyhledávače nezvládne, protože pro to ani nebyl navržen. V České republice najdete i ve světovém měřítku zcela ojedinělou knihovní síť zahrnující přes šest tisíc knihoven a jejich poboček. Tyto knihovny se samozřejmě velmi liší, mají různé specializace, cílové skupiny i priority, přesto spolu dokáží efektivně spolupracovat. Jedním projevem této spolupráce je i každoroční společné komunikační téma, které vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) a knihovny se do jeho naplňování po svém zapojují. V roce 2021 je tímto tématem udržitelnost, respektive Cíle udržitelného rozvoje (SDGs). Důvodů pro volbu tohoto tématu bylo hned několik. V obecné rovině navazujeme na činnost mezinárodních oborových organizací, např. již zmíněné federace IFLA, které SDGs dlouhodobě podporují. V českém kontextu vycházíme z Koncepce rozvoje knihoven na roky 2021-2027, přijaté vládou v roce 2020, která se explicitně odvolává na Strategický rámec Česká republika 2030, tedy dokument, jenž fakticky implementoval principy SDGs do českého prostředí. Zároveň nelze opomenout ani velmi aktivní kolegyně a kolegy v blízkém i vzdálenějším zahraničí, kteří sami ve svých knihovnách téma udržitelnosti dlouhodobě propagují, i zájem mnoha českých knihovníků a knihovnic, kteří by se mu rádi více věnovali. Z ankety mezi více jak třemi stovkami českých knihoven, která proběhla na podzim 2020, vyplynulo, že aby se knihovníci a knihovnice mohli náležitě věnovat tématům spojeným s udržitelným rozvojem, potřebují propojení na experty, které by zvali na diskuse a přednášky, tipy na volně dostupné lekce a obsahy, návody, jak jít příkladem, a sdílení nápadů i osvědčené praxe. Na tuto poptávku jsme se jako skupina knihovníků a knihovnic sdružených pod Svazem knihovníků a informačních pracovníků rozhodli reagovat vytvořením několika platforem pro sdílení takových příkladů inspirující praxe. Vedle webu, který slouží jako hlavní rozcestník, probíhá výměna názorů a zkušeností na facebookové stránce a v rámci diskusní facebookové skupiny. Pro rok 2021 jsme se ale rozhodli zaměřit především na přípravu celoročního vzdělávacího programu pro samotné knihovníky a knihovnice. V plánu máme šest online webinářů a tři praktické workshopy, které povedou přední odborníci a odbornice na zvolená témata. V prosinci snad dojde i na konferenci, na které shrneme dosavadní výsledky a domluvíme se, jak dál, neboť tímto cyklem téma udržitelného rozvoje v českých knihovnách pevněji ukotvíme, ovšem mnohem obtížnější úkol, tedy jeho prosazení u široké veřejnosti, nás teprve čeká. Celosvětově platí, že knihovny se již na naplňování řady Cílů udržitelného rozvoje aktivně podílejí. Nejinak je tomu i v Česku, konkrétní příklady jsou k dohledání třeba na webu Co dokáže knihovna? V knihovnách se konají setkání s místními farmáři, populární swapy, diskuse o lokálních tématech i rukodělné workshopy. Ano, předávání po generace uchovávaných dovedností je také úkolem knihoven. Proto například Městská knihovna v Praze otevřela v roce 2020 hned tři kreativní prostory - v jednom se můžete naučit šít, ve druhém pracovat se dřevem a třetí je uzpůsoben na drobné kreativně-technologické projekty. Všechny dílny jsou postaveny na principu sdílení a podporují opětovné využití starých, ale stále funkčních nebo opravitelných věcí. Knihovny najdete v České republice takřka všude. V mnoha lokalitách jsou vedle hospody a možná ještě kostela jediným prostorem, kde se místní mohou společně sejít. Už dávno to nejsou jen sklady knih, na které usedá prach. Často se jedná o živoucí komunitní centra, a tak je jen logické, že by mohly hrát výraznější roli i při šíření principů udržitelnosti. Aktivity plánované na rok 2021 by tomu měly pomoct postavit základ, na který budeme v příštích letech dále navazovat. Pokud vás téma zajímá, sledujte svou místní knihovnu, třeba vás již brzy příjemně překvapí. Nebo ještě lépe - nabídněte jí spolupráci a vymyslete něco společně pro sebe i pro druhé. V čem konkrétně vám již nyní mohou knihovny pomoct? Třeba poskytnutním prostoru pro nejrůznější aktivity - od vyvěšení plakátu po uspořádání fairtradové sousedské snídaně. Samozřejmě pomohou s výběrem knih, informačních zdrojů i při pořádání besed a jiných setkání. Můžete společně připravit místní quest nebo stávající akce rozšířit o témata udržitelnosti. Možnosti a zdroje jednotlivých knihoven jsou pochopitelně různé. Záleží i na míře, s jakou si zřizovatel uvědomuje roli a důležitost knihovny pro obec a investuje do jejího rozvoje. Mnohé překážky lze ale právě ve spolupráci úspěšně překonat. Záštitu nad celoročním vzdělávacím cyklem “Udržitelnost v knihovnách” převzalo Ministerstvo kultury České republiky, Ministerstvo životního prostředí České republiky a Informační centrum OSN v Praze. reklama Ondřej Hudeček Autor je metodik Městské knihovny v Praze.

