Kristýna Cábová: Vznikla volební kalkulačka pro voliče, kteří chtějí chránit zvířata

7.8.2025
Zdroj | Volím pro zvířata
“Přemýšlíte, komu letos ve volbách dát svůj hlas? Myslete při tom i na zvířata!” K tomu voliče vyzývá projekt Volím pro zvířata. Jeho cílem je přinést volební kalkulačku, která pomůže široké veřejnosti zjistit, jak se kandidující strany a jednotlivci staví k ochraně zvířat.
 
Čtyři přední organizace na ochranu zvířat – Svoboda zvířat, OBRAZ – Obránci zvířat, NESEHNUTÍ a CIWF – spouštějí web VolimProZvirata.cz, který poskytne jasný přehled o postojích politických subjektů a kandidátů k zásadním otázkám animal welfare. I vy můžete během léta politiky vyzvat, aby se k těmto tématům vyjádřili.

Voliči vidí ochranu zvířat jako prioritu

Podle průzkumu Eurobarometru z roku 2023 považuje 86 % české veřejnosti ochranu zvířat za klíčovou hodnotu. Přesto se tato témata často ztrácejí v záplavě obecných slibů. Projekt Volím pro zvířata reaguje na tento společenský požadavek a nabízí možnost zjistit, kdo z kandidujících skutečně stojí na straně zvířat.

„Na ochraně zvířat lidem v Česku záleží čím dál víc, a je načase, aby se to odrazilo i ve volbách,“ říká Romana Šonková z CIWF. „Naše kampaň dává prostor politickým stranám a jednotlivcům jasně vyjádřit svůj postoj ke 13 významným tématům ochrany zvířat.“

Oblíbenost volebních kalkulaček stále roste

Volební kalkulačky jsou v době před volbami oblíbeným nástrojem, který lidem pomáhá v rozhodování. Často ale obsahují jen omezený okruh témat. Nově tak přibude možnost rozhodovat se nejen dle postojů k sociálním a ekonomickým tématům, ale i těm zvířecím.

„Web VolímProZvirata.cz bude sloužit během léta jako zdroj informací pro veřejnost. Lidé tam najdou i přímé kontakty na politiky a političky, které mohou vyzývat, aby se k závazkům vyjádřili. V září pak nabídne kompletní přehled, který voličům umožní snadno porovnat postoje stran k palčivým tématům ochrany zvířat,“ uvádí Kristýna Cábová z NESEHNUTÍ, koordinátorka projektu Volím pro zvířata.

Co závazky obsahují

Česká republika v posledních letech udělala v ochraně zvířat významné kroky – například zákaz kožešinových farem nebo zákaz klecových chovů nosnic.

Přesto zůstává řada palčivých témat, která je třeba v rámci ochrany zvířat řešit. „Týrání zvířat, pytláctví i nelegální obchod se zvířaty jsou v Česku dlouhodobě podceňované zločiny. Přitom by stačilo málo – vytvořit specializovaný útvar policie, který by měl znalosti i nástroje, jak je účinně řešit,“ komentuje některé body organizace Svoboda zvířat.

Foto | CIWF / Volím pro zvířata

Nejdůležitější témata organizace na ochranu zvířat pro účel letošních voleb zformulovaly do 13 přehledných závazků. Volební strany a kandidující se v dotazníku mohou vyjádřit, jak plnění těchto závazků podpoří, pokud uspějí ve volbách:

    Žádné legislativní úpravy vedoucí ke snížení ochrany zvířat
    Zákaz všech klecových chovů hospodářských zvířat, nejen nosnic, na úrovni EU
    Zpřísnění pravidel dálkové přepravy a zákaz exportu zvířat mimo EU
    Právní ochrana ryb v akvakultuře
    Efektivní dohled nad chovy divokých zvířat v zookoutcích a soukromých zařízeních
    Plošná kastrace toulavých koček a povinné čipování
    Plán na postupné ukončení pokusů na zvířatech
    Ústavní zakotvení ochrany zvířat, stejně jako v Německu či Rakousku
    Přesun agendy ochrany zvířat pod Ministerstvo životního prostředí
    Možnost spolků účinně vstupovat do správních řízení na ochranu zvířat
    Zřízení specializovaného policejního útvaru pro kriminalitu páchanou na zvířatech
    Reforma dotací tak, aby skutečně zlepšovaly životní podmínky zvířat
    Podpora bezmasých jídel ve školách – alespoň 40 % z nabízených jídel by mělo být bezmasých

Součástí je také požadavek, aby budoucí vláda při tvorbě legislativy více spolupracovala s neziskovými organizacemi, které mají odborné znalosti v oblasti welfare zvířat a ochrany přírody.

Pavel Buršík, mluvčí organizace OBRAZ – Obránci zvířat, k tomu dodává: „Veřejnost si zaslouží vědět, jak politici přistupují k ochraně zvířat. Projekt Volím pro zvířata dává kandidujícím příležitost jasně ukázat, že jim na zvířatech záleží. Věříme, že voliči ocení možnost rozhodovat se podle konkrétních postojů, a ne jen obecných slibů.“

Zástupci neziskových organizací na závěr voliče vyzývají ke spolupráci: “Napište politikům a požádejte je, aby vyplnili dotazník na webu VolimProZvirata.cz. Díky tomu budete vědět, komu dát svůj hlas.”

Kristýna Cábová
Autorka je PR koordinátorkou organizace OBRAZ.
