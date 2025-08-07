Kristýna Cábová: Vznikla volební kalkulačka pro voliče, kteří chtějí chránit zvířata
Voliči vidí ochranu zvířat jako prioritu
Podle průzkumu Eurobarometru z roku 2023 považuje 86 % české veřejnosti ochranu zvířat za klíčovou hodnotu. Přesto se tato témata často ztrácejí v záplavě obecných slibů. Projekt Volím pro zvířata reaguje na tento společenský požadavek a nabízí možnost zjistit, kdo z kandidujících skutečně stojí na straně zvířat.
„Na ochraně zvířat lidem v Česku záleží čím dál víc, a je načase, aby se to odrazilo i ve volbách,“ říká Romana Šonková z CIWF. „Naše kampaň dává prostor politickým stranám a jednotlivcům jasně vyjádřit svůj postoj ke 13 významným tématům ochrany zvířat.“
Oblíbenost volebních kalkulaček stále roste
Volební kalkulačky jsou v době před volbami oblíbeným nástrojem, který lidem pomáhá v rozhodování. Často ale obsahují jen omezený okruh témat. Nově tak přibude možnost rozhodovat se nejen dle postojů k sociálním a ekonomickým tématům, ale i těm zvířecím.
„Web VolímProZvirata.cz bude sloužit během léta jako zdroj informací pro veřejnost. Lidé tam najdou i přímé kontakty na politiky a političky, které mohou vyzývat, aby se k závazkům vyjádřili. V září pak nabídne kompletní přehled, který voličům umožní snadno porovnat postoje stran k palčivým tématům ochrany zvířat,“ uvádí Kristýna Cábová z NESEHNUTÍ, koordinátorka projektu Volím pro zvířata.
Co závazky obsahují
Česká republika v posledních letech udělala v ochraně zvířat významné kroky – například zákaz kožešinových farem nebo zákaz klecových chovů nosnic.
Přesto zůstává řada palčivých témat, která je třeba v rámci ochrany zvířat řešit. „Týrání zvířat, pytláctví i nelegální obchod se zvířaty jsou v Česku dlouhodobě podceňované zločiny. Přitom by stačilo málo – vytvořit specializovaný útvar policie, který by měl znalosti i nástroje, jak je účinně řešit,“ komentuje některé body organizace Svoboda zvířat.
Nejdůležitější témata organizace na ochranu zvířat pro účel letošních voleb zformulovaly do 13 přehledných závazků. Volební strany a kandidující se v dotazníku mohou vyjádřit, jak plnění těchto závazků podpoří, pokud uspějí ve volbách:
-
Žádné legislativní úpravy vedoucí ke snížení ochrany zvířat
-
Zákaz všech klecových chovů hospodářských zvířat, nejen nosnic, na úrovni EU
-
Zpřísnění pravidel dálkové přepravy a zákaz exportu zvířat mimo EU
-
Právní ochrana ryb v akvakultuře
-
Efektivní dohled nad chovy divokých zvířat v zookoutcích a soukromých zařízeních
-
Plošná kastrace toulavých koček a povinné čipování
-
Plán na postupné ukončení pokusů na zvířatech
-
Ústavní zakotvení ochrany zvířat, stejně jako v Německu či Rakousku
-
Přesun agendy ochrany zvířat pod Ministerstvo životního prostředí
-
Možnost spolků účinně vstupovat do správních řízení na ochranu zvířat
-
Zřízení specializovaného policejního útvaru pro kriminalitu páchanou na zvířatech
-
Reforma dotací tak, aby skutečně zlepšovaly životní podmínky zvířat
-
Podpora bezmasých jídel ve školách – alespoň 40 % z nabízených jídel by mělo být bezmasých
Součástí je také požadavek, aby budoucí vláda při tvorbě legislativy více spolupracovala s neziskovými organizacemi, které mají odborné znalosti v oblasti welfare zvířat a ochrany přírody.
Pavel Buršík, mluvčí organizace OBRAZ – Obránci zvířat, k tomu dodává: „Veřejnost si zaslouží vědět, jak politici přistupují k ochraně zvířat. Projekt Volím pro zvířata dává kandidujícím příležitost jasně ukázat, že jim na zvířatech záleží. Věříme, že voliči ocení možnost rozhodovat se podle konkrétních postojů, a ne jen obecných slibů.“
Zástupci neziskových organizací na závěr voliče vyzývají ke spolupráci: “Napište politikům a požádejte je, aby vyplnili dotazník na webu VolimProZvirata.cz. Díky tomu budete vědět, komu dát svůj hlas.”
