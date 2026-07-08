Otakar Hobza: Česko: Radiátor na každou střechu!
Vizuální pomůckaTeplota střechy podle barvy krytiny.
Nastavte si teplotu, barvu střešní krytiny a tloušťku střešní izolace.
Tohle není estetická stížnost. Je to fyzika, kterou umíme změřit teploměrem za dvě stě korun, a přitom ji v běžné výstavbě rodinných domů systematicky přehlížíme.
Co se na černé střeše skutečně dějeSluneční záření, které na krytinu dopadne, se rozdělí na dvě části. Jednu povrch odrazí zpět, druhou pohltí. Poměr mezi nimi popisuje odrazivost, tedy albedo neboli solární reflektance. Nabývá hodnot od nuly do jedné. Čerstvý sníh je blízko horní hranici, protože odrazí velkou většinu záření. Černý asfaltový povrch je u spodní hranice, protože odrazí jen pár procent a zbytek pohltí.
Vedle odrazivosti hraje roli ještě tepelná emisivita, tedy schopnost povrchu vyzářit naakumulované teplo zpět. Obě veličiny spojuje index solární reflektance, zkráceně SRI, který se v technických listech objevuje čím dál častěji. Stupnice je nastavená tak, že standardní černý povrch má hodnotu nula a standardní bílý povrch hodnotu sto. Čím vyšší SRI, tím chladnější střecha za jinak stejných podmínek. U nejlepších reflexních materiálů může index přesáhnout i sto.
V praxi to znamená velký rozptyl podle typu a barvy krytiny. Antracitová nebo černá krytina se pohybuje u samého dna, odrazí zhruba pět až deset procent. Cihlově červená pálená taška je na tom výrazně lépe, běžně kolem třiceti procent. Světle šedý beton nebo světlá plechová krytina se dostávají ještě výš. Bílá reflexní membrána nebo nátěr sedí na opačném konci škály než černá lepenka. Rozdíl mezi krajními variantami není o pár stupňů, jde o desítky stupňů na povrchu za stejného slunce.
Pavelka to demonstroval pokusem, který si může zopakovat kdokoliv. Část lepenkové střechy přetřel bílou barvou a změřil rozdíl. Už dopoledne, tedy ani ne v maximu denního oslunění, měla bílá plocha 25 °C a neošetřená lepenka 57 °C. Přes třicet stupňů rozdílu na jedné a téže střeše, ve stejnou hodinu, jen kvůli barvě.
Není to laboratorní kuriozita. Stejný řád rozdílu potvrzuje provozní zkušenost z reálných staveb. Na velké výrobní hale na jihu od nás naměřili na neošetřené střeše 64 stupňů, po aplikaci reflexního nátěru 32. Rozdíl přibližně 32° na ploše čtrnácti tisíc metrů čtverečních. To už není otázka pocitu, to je jiný teplotní režim celé konstrukce.
Jedna věc se ale v katalogových tabulkách málokdy uvádí. Odrazivost světlých krytin časem klesá. Prach, saze, řasy a usazeniny snižují reflektanci často o patnáct až dvacet procent během prvních let.
Bílá střecha po pěti letech není bílá střecha z prospektu. S tím je potřeba u návrhu i u argumentace počítat, jinak slibujeme čísla, která realita nedodrží.
Dostane se to teplo dovnitřTady se rozcházejí dva tábory a oba mají kus pravdy. Zastánci chladných střech rádi zapomínají dodat, že střecha není v létě jediný ani hlavní zdroj přehřívání interiéru. Skeptici zase rádi mávnou rukou s tím, že kvalitní izolace všechno vyřeší, a přehlížejí, co se děje během delší vlny veder.
Pavelkovo přirovnání k termosce je přesné. I dobře zaizolovaný dům se během jednoho dvou horkých dnů udrží. Izolace zpomalí prostup tepla, posune ho v čase a utlumí jeho amplitudu. Jenže termoska nedrží teplo věčně. Čím déle vlna veder trvá, tím víc se horko od rozpálené tmavé střechy dostává navzdory izolaci dovnitř. A je zásadní rozdíl, jestli má konstrukce nad hlavou 30 °C, nebo 60 °C.
Praktici to popisují střízlivě. Světlý nátěr krytiny umí v podkroví po nějakou dobu držet teplotu níž, reflexní stříbrná krytina sníží povrchovou teplotu klidně o deset až pětadvacet stupňů. Ale střecha není jediný zdroj tepla. Jakmile se během déletrvajícího horka prohřejí i stěny a krov a noční teploty neklesnou pod dvacet až pětadvacet stupňů, začnou docházet zdroje ochlazování a teplota v domě stoupá dál. To je moment, kdy se rozdíl mezi třicetistupňovou a šedesátistupňovou střechou přestává schovávat za izolaci a projeví se na komfortu.
Tepelnou ochranu budov u nás řeší norma ČSN 73 0540, konkrétně její druhá část se věnuje mimo jiné letní tepelné stabilitě místnosti pod střechou. Podstatná jsou tři čísla. Fázové posunutí teplotního kmitu, tedy o kolik hodin se venkovní maximum na povrchu opozdí, než dorazí dovnitř. Útlum, tedy o kolik se cestou skladbou zmenší. A tepelně akumulační schopnost hmot, které to teplo pojmou dřív, než se projeví na vnitřní teplotě vzduchu. Text normy tady citovat nebudu, je autorsky chráněný, ale princip je pro rozhodování důležitější než přesné znění.
Klíčové je, že do těchto tří parametrů vstupují tři nezávislé páky. Tloušťka a typ izolace. Akumulační hmota v konstrukci. A odrazivost povrchu, tedy množství tepla, které se do skladby vůbec dostane. Barva krytiny je ta úplně první brána. Rozhoduje o vstupním teplotním zatížení, které pak izolace a akumulace teprve zpracovávají. Zvednout odrazivost je přitom nejlevnější zásah z celé trojice. Přidat izolaci nebo akumulační hmotu stojí násobně víc než zvolit světlejší nebo reflexnější krytinu už při návrhu.
Černá střecha není problémem jen jejího majitele!Do téhle chvíle jsme řešili teplotu uvnitř domu. Jenže polovina toho pohlceného tepla nejde dovnitř, ta jde ven, do vzduchu nad městem. A tam se z jednotlivé střechy stává příspěvek do jevu, který má na letní život ve městě větší dopad než kterýkoliv jednotlivý dům.
Městský tepelný ostrov znamená, že zastavěné území je znatelně teplejší než okolní krajina. Příčinou je převaha umělých povrchů, asfaltu, betonu a tmavých střech, které přes den akumulují teplo a v noci ho sálají zpět. Rozdíl se paradoxně nejvíc projeví po západu slunce a v noci, kdy rozpálené povrchy odevzdávají to, co přes den nasály.
Česká data jsou konkrétní a nelichotivá. Výzkumy v našich podmínkách ukázaly, že rozdíly povrchových teplot mezi městem a okolní krajinou mohou přesáhnout šest stupňů. V Praze je nejvyšší noční rozdíl mezi centrem a okolím v případě, kdy přes den vystoupají teploty nad třicet stupňů, obloha je jasná a v noci nefouká. Za takové situace je průměrný noční rozdíl kolem 22. až 23. hodiny až pět stupňů, v extrémních případech i přes sedm. Noční teploty přitom v Praze rostou nejrychleji z celé republiky, o sedmdesát procent rychleji než český průměr. Klementinum a Karlov jsou dnes nejteplejší měřicí stanice v zemi.
Brno má na to vlastní důkazní materiál, a shodou okolností přímo od CzechGlobe.
Opakované hyperspektrální snímkování povrchů města ukázalo, že během vln veder může teplota umělých povrchů přesáhnout sedmdesát stupňů. Rozdíl mezi umělým a přírodním povrchem přesahoval pětadvacet stupňů, dokumentovaný mimo jiné na hřišti s umělou a přírodní trávou vedle sebe.
Teplotní mapy Brna dnes spravuje magistrát ve spolupráci s ústavem a jsou veřejně dostupné.
Každá černá střecha je v tomhle obraze malý zdroj tepla, který zesiluje efekt tepelného ostrova. Sama o sobě zanedbatelná, v součtu desítek tisíc střech nikoliv. Rozhodnutí o barvě krytiny se tak netýká jen účtu za klimatizaci a komfortu majitele. Týká se i toho, jak snesitelné bude město v noci po horkém dni, tedy přesně ve chvíli, kdy lidé potřebují, aby teploty klesly a dalo se spát.
Zelené střechy a jedno nepohodlné zjištěníKdyž se řekne přehřáté město a horké střechy, většina lidí si automaticky vybaví zelenou střechu jako ideální řešení. Pavelka s kolegy ale zjistili něco, co tuhle intuici komplikuje. Střechy pokryté vegetací nejsou z hlediska teploty tak výhodné, jak se na první pohled zdá. Nezalévaná tráva i porost rozchodníků byly v jejich měřeních teplejší než světlá krytina.
Důvod je fyzikální. Zelená střecha chladí hlavně výparem vody, tedy evapotranspirací. Dokud má rostlina a substrát dost vláhy, odpařováním odvádí teplo a povrch drží chladný. Jakmile substrát v horku vyschne a nikdo nezalévá, chladicí mechanismus se vypne a suchá vegetace se chová jako každý jiný tmavší povrch, který se prostě ohřeje. Extenzivní zelená střecha z rozchodníků, tedy ten typ, který se propaguje jako bezúdržbový, je v nejhorších dnech vystavená právě téhle situaci. Intenzivní zelená střecha se souvislou zálivkou a hlubším substrátem chladí spolehlivěji, ale je násobně dražší, těžší a náročnější na provoz.
Tohle nečtu jako argument proti zeleným střechám. Čtu to jako výzvu k přesnosti. Zelená střecha má řadu předností, které bílá krytina nikdy mít nebude. Zadržuje dešťovou vodu a odlehčuje kanalizaci při přívalech. Podporuje biodiverzitu. Chrání hydroizolaci před UV zářením a teplotními šoky a prodlužuje jí životnost. Má hodnotu estetickou i pobytovou. Ale jako čistý nástroj na snížení letní teploty pod střechou, za nejmenší peníze, ji obyčejná světlá nebo reflexní krytina často předčí. Když je cílem jen teplota, děláme si medvědí službu, pokud sáhneme rovnou po nejdražším a nejsložitějším řešení a přehlédneme to nejlevnější.
Proč se u nás staví černé střechy dálData existují, měření se opakují, a přesto se nabídka výrobců ani poptávka prakticky nemění. Pavelka to říká bez příkras. Byl s kolegou na stavebním veletrhu a ptal se na zájem o krytiny. Pořád vedou tmavé. Od jejich výzkumu, jehož výsledky prezentovali před dvěma lety, se nezměnilo nic.
Setrvačnost má několik zdrojů. Móda a zvyk jsou nejsilnější. Tmavá krytina působí na oko čistě, kontrastuje se světlou fasádou a developeři i katalogové projekty ji nabízejí jako výchozí variantu, protože se prodává. Většina stavebníků barvu krytiny nevnímá jako technické rozhodnutí s měřitelnými dopady, ale jako otázku vkusu, kterou vyřeší jedním pohledem na vzorník. V některých lokalitách navíc barevnost skutečně reguluje územní plán nebo požadavky památkové ochrany, takže volba není úplně volná. To všechno je pochopitelné.
Existuje ale i technicky vypadající protiargument, který stojí za rozebrání, protože se opakuje. Světlá střecha prý odráží sluneční záření i v zimě, kdy by se solární zisky hodily. Zní to logicky, ale u zaizolovaného rodinného domu nesedí. Šikmá střecha není solární kolektor. V zimě je slunce nízko, dní je málo, oslunění střechy je slabé a hlavně, tepelný tok přes dobře izolovanou střechu je v obou směrech malý právě proto, že je tam ta izolace. Zimní ztráta ze světlejší barvy je u kvalitně zaizolované konstrukce marginální. Skutečná zimní páka je tloušťka izolace, ne barva krytiny. Argument o zimě tedy nevyvrací letní zisk, jen ho zakrývá.
Zajímavý je i pohled na dotační politiku, protože ta ukazuje, kde má systém slepé místo. Program Nová zelená úsporám prošel k roku 2026 zásadní proměnou. Pro většinu žadatelů skončily přímé dotace a nahradil je bezúročný úvěr, přímá dotace zůstala jen zranitelným domácnostem. Zelené střechy jsou v programu podporované, ale výslovně jen jako doplněk k energetickým opatřením, ne jako samostatný titul. A zájem byl mizivý. Podle kontrolního závěru šlo na dešťovku a zelené střechy dohromady jen 167,73 milionu korun z 15,71 miliardy, tedy zlomek. Praha jde vlastní cestou a z městského programu nabízí až 200 tisíc na zelenou střechu u rodinného domu a až 400 tisíc u bytového domu, k tomu podporu na odpevnění nepropustných ploch.
Když to složím dohromady, vyjde absurdní obrázek. Dokážeme dotovat drahé a složité adaptační opatření, tedy zelenou střechu za statisíce, ale to nejlevnější, tedy vyšší odrazivost krytiny za pár procent ceny střechy, nikdo nepodporuje ani nesleduje. Ne proto, že by nefungovalo, ale proto, že se o něm nemluví a nikdo ho neumí do formuláře napsat.
Co z toho plyne?Nechci z tohohle textu udělat kampaň za bílé střechy. Bílá střecha na každý dům není odpověď.
Odpovědí je udělat z barvy krytiny vědomé rozhodnutí, a ne položku, kterou nikdo neotevřel.
Světlejší nebo reflexnější krytina dává největší smysl v několika situacích. U velkých střešních ploch, kde je pohlcené teplo v absolutních číslech největší. U domů se špatně odvětraným podstřeším nebo obytným podkrovím pod střechou, kde se teplo nemá kam ztratit. U staveb bez klimatizace, kde je letní pohoda věcí konstrukce, ne strojovny. V lokalitách s tropickými nocemi, kde se noční teploty nevrací dolů. A u plochých nebo mírně skloněných střech, kde barvu nikdo zdola stejně nevidí, takže estetický argument padá úplně.
Zimní režim a estetiku lze vyvážit rozumným kompromisem. Nejde jen o volbu mezi černou a bílou. Střední a světle šedé odstíny posbírají velkou část letního zisku bez toho, aby dům vypadal jako průmyslová hala. Na trhu jsou i takzvané chladné pigmenty, tedy krytiny, které vypadají tmavě, ale odrážejí víc v blízké infračervené oblasti spektra, kde je velká část sluneční energie. Tmavý vzhled a lepší reflektance se dnes nevylučují, jen se o té možnosti musí vědět a chtít ji.
A barva zdaleka není jediná páka. Dobře odvětrané podstřeší odvede teplo dřív, než projde do interiéru. Vnější stínění oken zabrání většímu tepelnému zisku než jakákoliv barva střechy. Akumulační hmota v konstrukci utlumí špičky. Klimatizace je pak brutální řešení, které funguje vždy, ale za cenu spotřeby energie a odpadního tepla, které opět putuje ven a přitápí tepelnému ostrovu. Čím víc udělá pasivní strana, tím míň musí dělat ta strojní.
Barvu a odrazivost krytiny má smysl otevřít jako samostatnou položku už ve fázi návrhu a přípravy, ne ji vzít jako danou z katalogu.
Zeptat se, jestli má být střecha černá kvůli funkci, nebo jen ze zvyku. Ukázat investorovi to jednoduché měření, bílá 25 °C, lepenka 57 °C, a nechat ho rozhodnout se s tím číslem před očima. Většina lidí, které jsem viděl u podobných rozhodnutí, se rozhodne jinak, jakmile před sebou mají teplotu, a ne jen vzorník. Fyzika je měřitelná a jednoznačná. Rozdíl mezi třicetistupňovou a šedesátistupňovou střechou je reálný, ověřený na laboratorních měřeních i na výrobních halách, a projeví se na komfortu, na účtu za chlazení i na nočním klidu celé ulice. Co chybí, není důkaz. Chybí okamžik, kdy někdo to rozhodnutí vědomě otevře. U dozoru je ten okamžik v naší moci.
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