Petiční výbor: Pane prezidente, posíláme Vám Petici proti vyhlášení CHKO Soutok

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Dne 6. 2. 2024 byla panu prezidentovi zaslána Petice proti vyhlášení CHKO Soutok, v následujícím znění:Vážený pane prezidente, obracíme se na Vás, v souladu s Listinou základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky, jako na nejvyššího ústavního činitele České republiky s přiloženou peticí. Jsme skupinou občanů České republiky, která se sdružila ve jménu společného zájmu, a sice zabránění vyhlášení plánované CHKO Soutok na území jižní Moravy, konkrétně v oblasti soutoku řek Moravy a Dyje, jelikož jsme přesvědčeni, že vyhlášení tohoto CHKO je zcela nadbytečné a celé oblasti, stejně tak jako případným vyhlášením zasaženým subjektům, nepřinese zamýšlené vyhlášení CHKO nic dobrého. Vědomi si postupu, který stanovuje zákon o ochraně přírody a krajiny pro vyjádření nesouhlasu dotčených vlastníků nemovitostí, případně dotčeným samosprávám, s plánovaným vyhlášením CHKO, a sice podání oficiálních námitek proti vyhlášeních CHKO, jsme chtěli dát možnost pro vyjádření případného nesouhlasu i dalším subjektům, které nemohou uplatnit shora uvedený postup podání námitek podle zákona, a proto jsme utvořili v souladu s Listinou základních práv a svobod petiční výbor ve složení, které je popsáno v přiložené petici. Petiční výbor je nositelem přiložené petice „Proti návrhu na vyhlášení chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok“, která dává možnost vyjádření nesouhlasu se zamýšleným vyhlášením CHKO Soutok mnohem širšímu okruhu osob, nežli jen a pouze dotčeným vlastníkům nemovitostí, případně samosprávám, nýbrž i „řadovým“ občanům, kteří v dotčeném území a v jeho bezprostředním okolí žijí, pracují, případně hospodaří. Jedná se tak o aktivitu občanské společnosti v její nejryzejší formě, která dává možnost vyjádřit případný nesouhlas se zamýšleným vyhlášením CHKO Soutok nejširší skupině jakkoliv dotčených osob. Petice byla realizována výhradně formou fyzického sběru podpisů na území obcí dotčených plánovaným záměrem vzniku CHKO Soutok a blízkém okolí. Zde jsou základní informace o petici: - do dnešního dne je celkový počet všech podpisů = 3.981 - celkový počet všech platných hlasů = 3.889 - informace o počtu platných podpisů z deseti nejvýznamněji zastoupených obcí: Břeclav (všechny části) = 885, Lanžhot = 705, Tvrdonice = 294, Kostice = 254, Podivín = 181, Moravská Nová Ves = 148, Týnec = 130, Hlohovec = 115, Valtice = 80, Hrušky = 72 Jak je vidno z množství podepsaných petentů pod peticí, počet nesouhlasných podpisů je vskutku značný, což svědčí o kontroverznosti zamýšleného záměru na vyhlášení CHKO Soutok. Dle názoru petičního výboru se však není čemu divit. Celý proces vyhlašování CHKO Soutok provázejí až do dnešních dnů pochybnosti o samotné smysluplnosti vyhlášení CHKO v dotčeném území, doprovázené značným demokratickým deficitem v prosazování záměru, kdy tento deficit se projevuje zejména tím, že celý záměr vyhlášení CHKO Soutok je tlačen tzv. „na sílu“, kdy (zejména) dotčení vlastníci pozemků a jejich námitky jsou ignorovány, případně pouze povrchně vypořádány. Jak je zřejmé z množství nesouhlasných podpisů pod peticí, tento demokratický deficit vnímají i další subjekty, které nejsou přímo dotčenými vlastníky nemovitostí, avšak „na sílu“ tlačený záměr vyhlášení CHKO se jich rovněž dotýká. Na základě uvedeného množství podpisů v petici je zřejmé, že v průběhu záměru vyhlašování CHKO Soutok nebylo dosaženo společenského konsenzu. Tomuto tvrzení odpovídá i vysoký počet podaných námitek dotčených vlastníků nemovitostí na Ministerstvo životního prostředí. O více než 1700 došlých námitkách nebylo do dnešního dne rozhodnuto, i když ministerstvu již uplynula 60denní zákonná lhůta. Mnoho vlastníků nemovitostí se také domnívá, že byl porušen zákon o ochraně přírody a krajiny tím, že záměr vyhlášení CHKO Soutok s nimi nebyl projednán, a to v rozporu s ustanovením paragrafu 39 odst. (1), zákona č. 114/1992 Sb., které zcela jasně stanoví, že ochrana evropsky významných lokalit je zajišťována přednostně v součinnosti s vlastníky pozemků. Z uvedeného je zřejmé, že v tomto případě došlo k zásadnímu porušení citovaného zákona. Vážený pane prezidente, žádáme Vás tímto, aby naše petice byla Vámi projednána s plnou vážností a nechť je Váš formální a případně i neformální vliv využit k tomu, aby se proces vyhlašování CHKO Soutok zastavil a veškeré aktivity, které by snad k jejímu vyhlášení směřovaly, byly zrušeny! Dosavadní proces vyhlašování CHKO Soutok totiž trpí tak zásadními nedostatky a demokratickým deficitem, že ho již dle našeho názoru nelze zhojit v rámci současného řízení. Předem Vám děkujeme za projednání přiložené petice a sdělení o výsledku tohoto projednání v rámci zákonných lhůt k našim rukám. S pozdravem

V Lanžhotě, dne 5. února 2024

Za petiční výbor petice „Proti návrhu na vyhlášení chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok“:

Michal Blažej v.r. Tomáš Bača v.r. Ing. František Tuček v.r. Andrej Hanzlík v.r. Libor Hrnčíř v.r

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz

