zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Pavel Buršík: Obce mají v rukou silný nástroj proti pyrotechnice. Stačí využít nové pravomoci

20.12.2025 | Pavel Buršík |
Foto | Skitterphoto / Pixabay
Výbuchy, záblesky a panika. Pro miliony zvířat v Česku je odpalování zábavní pyrotechniky zdrojem extrémního stresu a často i ohrožení zdraví a života. Od 1. prosince 2025 však mají obce v rukou nový, silný nástroj, jak tomu zabránit. Novela zákona o pyrotechnice jim umožňuje obecně závaznou vyhláškou omezit nebo nově také zakázat používání zábavní pyrotechniky na svém území. Organizace OBRAZ - Obránci zvířat proto oslovila všechny obce a města v České republice s výzvou, aby této pravomoci využily.
 
Obce už konečně nejsou v šedé zóně. Zákon jim výslovně umožňuje přijmout i plošný, celoroční zákaz odpalování zábavní pyrotechniky. Je to jednoduché, právně jisté a plně v jejich rukou.

Vzor vyhlášky a právní komentář pro každou obec

OBRAZ rozeslal všem starostům a starostkám e-mailem vzor obecně závazné vyhlášky a právní komentář. Tyto podklady lze také nalézt na webové stránce www.obrancizvirat.cz/pyrotechnika. Cílem je obcím usnadnit cestu k přijetí vlastních pravidel a odstranit obavy z právních komplikací. Nová legislativa totiž umožňuje obcím zakázat odpalování pyrotechniky na celém území a po celý rok, pokud se na tom shodne zastupitelstvo. Případně lze pravidla nastavit i jinak podle místních potřeb a poměrů.

Zákaz se může vztahovat na problematické kategorie zábavní pyrotechniky, zatímco nejslabší pyrotechnika, jako jsou prskavky či nejslabší petardy, zůstává ze zákona povolena. Profesionální ohňostroje pak nadále podléhají zvláštnímu povolovacímu režimu.

Změna zákona je výsledkem tlaku veřejnosti

Novela zákona nevznikla ve vzduchoprázdnu. Dlouhodobý tlak veřejnosti, odborníků i ochránců zvířat sehrál klíčovou roli v tom, že stát konečně začal řešit problémy se zábavní pyrotechnikou. Tisíce lidí roky upozorňovaly na utrpení zvířat, obtěžování lidí i zbytečné toxické znečištění. Novela zákona je důkazem, že tenhle hlas byl slyšet. Teď je ale na obcích, aby ten zákon skutečně ožil v praxi a využil svůj potenciál. Právě nyní na přelomu roku je ochrana před negativními dopady pyrotechniky nejnaléhavější. Jiná zákonná opatření, jako jsou nově zaváděné ochranné zóny, mají jen omezený dosah a dopad.

Právě ochrana zvířat je hlavním důvodem, proč OBRAZ obce k přijetí vyhlášek vyzývá. Hluk a záblesky pyrotechniky způsobují domácím i volně žijícím zvířatům stres, paniku a dezorientaci. Každoročně se objevují nesčetné případy psů, kteří v panice utečou a zraní se nebo ztratí, ptáků narážejících do překážek či koní a dalších zvířat zraněných při splašení. Pokud tomu lze předejít jedním rozhodnutím obecního zastupitelstva, je to podle nás jasná volba. Od starostů a starostek máme zatím převážně pozitivní reakce. Mnohdy dokonce už vyhlášku v obci přijali. Zároveň nabízíme podporu a pomoc našich právníků, neváhejte nás tedy kontaktovat.

Výzva obcím i občanům

OBRAZ vyzývá obce a města, aby přijímaly co nejsilnější vyhlášky, ideálně s plošným zákazem problematické pyrotechniky. Zároveň apeluje na občany, aby se o téma zajímali a své zastupitele k přijetí vyhlášek aktivně vyzývali. Zákon dává obcím nástroj. Ale skutečnou změnu přinese až tehdy, když ho vezmou do svých rukou.
foto - Buršík Pavel
Pavel Buršík
Autor je koordinátor kampaní ve společnosti OBRAZ - Obránci zvířat.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
