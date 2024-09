Pavel Buršík: Podle zemědělského výboru podříznutí bez omráčení zvířata nebolí

DAG 25.9.2024 11:50 Reaguje na Petr Elias

Problém je asi v tom, že by jsme nedokázali prodat naše zvířata. Buď živé po moři nebo poražené dle potřeb zákazníka.

Jako u drůbeže bych si to dokázal představit, ale u velkých zvířat je to asi docela brutální.

Ztráta vědomí je asi rychlá, když se to povede, ale to asi není jistota.

Odpovědět