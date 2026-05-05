Pavel Svoboda: Cech pro zateplování budov ČR a renovační pasy

5.5.2026 | Pavel Svoboda |
Ilustrační snímek.
Licence | Volné dílo (public domain)
Zdroj | PxHere
Renovační pasy představují nový nástroj, který má vlastníkům budov usnadnit plánování renovací. Nabízejí přehledný návrh na komplexní renovaci vycházející z konkrétního stavu budovy, její energetické náročnosti i ekonomických možností vlastníka a pomáhají určit správné pořadí jednotlivých kroků.
 
Praxe ukazuje, že největších úspor lze dosáhnout řešením obálky budovy, zejména kvalitním zateplením. Vnější kontaktní zateplovací systémy (ETICS) patří dlouhodobě mezi nejefektivnější nástroje, jak snížit energetickou náročnost budov a zároveň zvýšit komfort bydlení.

Význam zateplování potvrzuje i vývoj trhu. Výrobci sdružení v Cechu pro zateplování budov ČR dodali v roce 2025 na český trh více než 15 milionů m² zateplovacích systémů, což potvrzuje, že jde o stabilní a osvědčené řešení pro renovace.

Z pohledu praxe je zásadní, že renovační pasy vystavují kvalifikovaní odborníci, což zvyšuje jejich důvěryhodnost i přínos pro vlastníky. Neměly by být vnímány jen jako podmínka pro získání zvýhodněného financování formou bezúročných úvěrů, ale především jako nástroj, který motivuje a vede ke kvalitní a dlouhodobě funkční renovaci, kdy klíčový je přitom komplexní přístup.

Jde však o nový nástroj, jehož fungování prověří až praxe. Důležité však je, že už na začátku renovační cesty dokáže vlastníkovi ukázat základní správný směr.

foto - Svoboda Pavel
Pavel Svoboda
Autor je předseda Cechu pro zateplování budov ČR.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
PH

Pavel Hanzl

5.5.2026 07:09
"....dokáže vlastníkovi ukázat základní správný směr."
To zase musí úředník vlastníkovi něco ukazovat? To jsou snad všichni zcela nesvéprávní? Na to je přece projektant! Pokud by to bylo dobrovolné, tak u větších objektů to logiku má, ale proč všichni a povinně?
Tohle nařízení spolu se zastavení přímé podpory celou akci pro rodinné domky prakticky zablokuje. Asi je to záměrem, jinak to nevidím.
JS

Jaroslav Studnička

5.5.2026 07:15 Reaguje na Pavel Hanzl
1) Předseda cechu pro zateplování budov bude v problematice mnohem více informován než analfabet Hanzl.
2) Úředník nebude vystavovat renovační pasy. Stačí si to přečíst a pochopit psaný text.
3) Všichni povinně si nic nechat vystavovat nemusí. Pouze ti, kteří chtějí získat finanční prostředky od NZÚ.

To jste opět nic nepochopil a pouze blábolíte nesmysly.
