Pavla Setničková: Lipno nezelená kvůli rašelině. Kdo se snaží zamést pravdu pod koberec a proč?
Odpadní voda není stejná jako bahno z rašeliniště. Zde leží zásadní věcný rozdíl, který studie zdůrazňuje. Fosfor z přírodního pozadí je převážně vázaný – není okamžitě dostupný. Naproti tomu fosfor z komunálních čistíren, rekreačních objektů a domovních ČOV je přítomen ve formě fosforečnanů, které si sinice „vezou" přímo a mohou ho okamžitě spotřebovat.
Jedna tuna není jedna tuna. Fosfor z odpadních vod je pro eutrofizaci mnohem škodlivější.
Rašeliniště tu jsou 200 let. Zhoršování tu je 20 let.
Zde je jednoduchý logický argument, kterému se krajská komunikace vyhýbá: rašeliniště v povodí Lipna nejsou novinka. Existují staletí. Zhoršování kvality vody je patrné především od roku 2008.
Pokud by byla hlavní příčinou pouhá existence rašelinišť, měli bychom problém od nepaměti. Místo toho máme explozi sinic v posledních dvou desetiletích. Důvod je zřejmý: oteplování klimatu, turistická zátěž, rozšiřující se zástavba, rostoucí produkce odpadních vod.
Studie obsahuje upozornění, které se v krajské interpretaci skoro neobjevilo: územní plány umožňují vznik až 30 000 nových rekreačních lůžek – více než dvojnásobek současného stavu. Zároveň studie upozorňuje, že infrastruktura čištění odpadních vod již dnes naráží na své limity. To není přírodní problém. To je varování.
Závěr studie je jednoznačný: „Pokud má dojít ke zlepšení stavu Lipna, je nutné snížit vnos fosforu z lidských zdrojů." Studie v žádném případě netvrdí, že za problém mohou rašeliniště. Tvrdí, že přestože přírodní fosfor tvoří velký podíl, rozhodující ovlivnitelnou složkou jsou antropogenní zdroje biologicky dostupného fosforu.
Konkrétně: 2 321 kg z centrálních čistíren a odlehčování kanalizace, 1 792 kg z chovu dobytka, 1 772 kg z domovních čistíren a jímek, 750 kg ze sportovního rybolovu. Nejde o zanedbatelné množství.
Proč toto překrucování faktů? Když budete vinu svádět na přírodu, nemusíte řešit infrastrukturu. Nemusíte kontrolovat stavby. Nemusíte investovat do čistíren. Přírodu můžete ničit dále, bez dalších investic a opatření. Studie však jasně říká: bez řešení odpadních vod se kvalita vody v Lipně bude dál zhoršovat.
