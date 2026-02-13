Petr Palacký: Projednání petice o pražském osvětlení - jak to tedy dopadlo?
- instalovat u všech probíhajících i plánovaných realizací výměn veřejného osvětlení svítidla se základní teplotou barvy světla 2700 K
- svítidla o náhradní teplotě chromatičnosti vyšší než 2700 K "budou používána jen v případech u dopravně významných komunikací se zvýšenou intenzitou dopravy, rychlostí, nehodovostí či u veřejných prostranství se zvýšenou kriminalitou nebo zvýšeným rizikem kriminality"
- přepracovat Koncepci veřejného osvětlení "se zapojením multidisciplinární pracovní skupiny sestávající z dotčených aktérů na straně hl.m. Prahy a odborníků z řad biologů, chronobiologů, psychiatrů, lékařů, entomologů, ornitologů, architektů, expertů na bezpečnost, světelných techniků a dalších klíčových odborností", garantem aktualizované koncepce má být IPR Praha, ve spolupráci s THMP
- zpracovat analýzu možnosti obnovy veřejného osvětlení v souladu s požadavky ministerstva životního prostředí na účast ve výzvě Modernizačního fondu pro modernizaci veřejného osvětlení [díky parametrům této výzvy dnes už všechna velká česká města insralují svítidla s menším podílem modré složky než Praha, dodávám já]
- prověřit možnosti vydání obecně závazné vyhlášky, která by zezávaznila dodržování normy ČSN 36 0459 na území hl. m. Prahy pro všechny vlastníky venkovního osvětlení
- iniciovat jednání s Ministerstvem životního prostředí za účelem revize a případné aktualizace normy ČSN 36 0459 s cílem potvrzení jejího znění nebo nutnosti jejího novelizování
- iniciovat jednání s významnými subjekty generujícími rušivé světlo (např. obchodní centra, benzinové stanice, či velká sportoviště) s cílem zajistit dobrovolné přistoupení k normě ČSN 36 0459 a v případě negativního stanoviska navrhovat RMHP zanesení povinnosti dodržování normy do všech souvisejících smluvních dokumentů k využití pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy (např. vzorových smluv o nájmu, pronájmu, využití atd.)
Vedle toho nechalo zastupitelstvo zřídit funkci ombudsmana veřejného prostoru, který by měl
- působit jako centrální kontaktní a kontrolní bod pro občany v otázkách každodenního fungování města
- přijímat a koordinovat řešení podnětů týkajících se pořádku, údržby, veřejného osvětlení, zeleně a městského mobiliáře
- dohlížet na kvalitu a včasnost služeb poskytovaných městskými organizacemi
- identifikovat systémové problémy v údržbě veřejného prostoru a navrhovat vedení města opatření k jejich nápravě
Zřízení této funkce navrhl klub ANO a pokud vše chápu správně, jedná se o rozšíření původně navrhovaného institutu ombudsmana veřejného osvětlení.
Zastupitelstvo vedle toho vyslovně podpořilo další výměnu sodíkových svítidel za LED, pro tuto část usnesení nehlasovali zastupitelé za Prahu sobě.
Zastupitelstvo neschválilo návrh na omezení podílu modré složky nově instalovaných světel na max. 7 %, pro tento návrh hlasovali pouze zastupitelé za Prahu sobě a Piráty.
Tolik věcné zhodnocení.
Z pozice radního Prahy 6 musím konstatovat, že požadavky naší městské části byly v zásadě splněny.
- Ďábel se přesto může skrývat v detailu, například ve vymezení oněch dopravně významných komunikací a veřejných prostranství se zvýšenou kriminalitou, u nichž by se mohly i nadále používat svítidla s vyšším podílem modré složky světla.
- Neustále musím opakovat, že hodnotu 2700 K vníimám(e) jako maximální možnou, nikoli optimální
- Nově zřízená pozice ombudsmana veřejného prostoru působí na první pohled sexy, jsem však hodně skeptický ohledně praktického fungování této funkce. Požadovali jsme, aby obyvatelé Prahy 6a Prahy získali jasný způsob, kam své stížnosti vůči konkrétním instalacím osvětlení směřovat. Obávám se, že široké kompetence této nové funkce tomu napomáhat nebudou.
Celé projednávání problematiky ukázalo, že zájem Pražanů a Pražanek na omezování negativních aspektů veřejného osvětlení je velmi silný, a jakákoli politická reprezentace s tím bude muset počítat i do budoucna.
