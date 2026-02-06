Petr Palacký: Magistrát couvá ohledně bílých světel
6.2.2026 | Petr Palacký |
- Praha bude nově jako základ používat světla o náhradní teplotě chromatičnosti 2700 K
- dosud instalovaná světla o náhradní teplotě chromatičnosti 3000 K budou nově používána "jen pro skutečně frekventované komunikace nebo riziková místa z pohledu bezpečnosti občanů"
- město vyzve Ministerstvo životního prostředí k revizi dosud platné normy o negativních účincích světelného znečištění
- Praha provede revizi dříve instalovaných LED lamp o náhradní teplotě chromatičnosti 4000 K
- Praha posílí stmívání LED světel vnočních hodinách
- město zřídí funkci světelného ombudsmana, na kterého se obyvatelé budou moci obracet se svými stížnostmi ohledně veřejného osvětlení.
To všechno je správně. Podobným směrem šly požadavky Prahy 6, které jsme schválili na jednání Rady městské části minulý týden. Požadovali jsme, aby město instalovalo svítidla o maximální teplotě chromatičnosti 2700 K, aby město a ministerstvo iniciovaly veřejnou debatu s cílem stávající normy a aby město a dceřiná servisní firma THMP veřejně komunikovaly možnost, jak řešit individuální stížnosti občanů vzhledem k již instalovaným osvětlením.Takže výhra?
Téměř.
Radost totiž kalí několik velkých otazníků.
- Proč město v současném vyjádření dezinterpretuje údaje o normových hodnotách? Zcela mylně uvádí, že celostátní norma stanovuje, "že svítidla mají mít takzvanou teplotu chromatičnosti 2 700 až 3 000 Kelvinů". Ve skutečnosti norma stanovuje pouze MAXIMÁLNÍ teplotu chromatičnosti (je jí 3000 K, ovšem pouze v případě, že na trhu nejsou k dispozici svítidla s teplotou nižší)
- Proč město říká, že už dosud instalovalo i svítidla s teplotou 2700 K (v rezidenčních oblastech), když to není pravda? Například v Dejvicích a Bubenči byla instalována svítidla s 3000 K zcela plošně
- Proč se město na jedné straně ohání nutností úspor, a na straně druhé se až dosud vzdávalo možnosti čerpat na výměnu svítidel dotační tituly? (Ty totiž požadují maximální teplotu 2700 K)
- Proč městská akciová společnost vytváří za veřejné peníze netransparentní a manipulativní webové stránky?
Na tyto otázky si odpovědět neumím.
Petr Palacký
Autor je radní pro životní prostředí a klima na Praze 6, je členem Strany zelených.
