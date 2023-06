Rafael Grossi: Prohlášení k situaci v Záporožské jaderné elektrárně po zničení Kachovské přehrady

Dnes byla vážně poškozena přehrada Nová Kachovka , což vedlo k výraznému snížení hladiny nádrže sloužící k zásobování Záporožské jaderná elektrárna chladicí vodou. Voda je potřebná pro základní chladicí vodní systém, který zajišťuje chlazení (mimo jiné) pro následující:

Nepřítomnost chladicí vody v základních systémech chladicí vody po delší dobu by způsobila roztavení paliva a nefunkčnost nouzových dieselových generátorů.

Naše současné hodnocení je však takové, že neexistuje žádné bezprostřední riziko pro bezpečnost elektrárny.

My statement today to the @IAEAorg Board of Governors following damage to #Ukraine’s Kakhovka dam. (part 1/2)



Full statement: https://t.co/hoAwn5kAZk pic.twitter.com/H5DGEyLX3e