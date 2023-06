Zdroj | OSINTTechnical Protržená hráz přehrady Nová Kachovka.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Dnes brzy ráno zveřejnil twitterový účet OSINTTechnical video protržené přehrady Nová Kachovka na Ukrajině. 18 milionů km krychlových se nyní žene korytem řeky Dněpr. Jen pro představu, objemem největší česká přehrada má 0,7 km3.

A multi-hundred foot chunk of the Nova Kakhovka dam is gone, the Kakhovka Reservoir is quickly emptying out into the Dnipro. pic.twitter.com/265i1nbvAO — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 6, 2023

Jeden z nejfatálnějších důsledků zničené přehrady je to, že její voda napájí speciální nádrž, která slouží k chlazení největší evropské jaderné elektrárny Záporoží. Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu jaderné bezpečnosti, na svém Twitteru píše, že jaderná elektrárna je odstavena (respektive pět reaktorů je odstaveno a jeden jede na minimální výkon, aby zajistil energii pro obsluhu celého komplexu) a chlazení je zajištěno z velké speciální nádrže na Dněpru.

Zničení přehrady Nová Kachovka by nemělo mít bezprostřední vliv na bezpečnost Záporožské elektrárny. Reaktory jsou odstaveny, chlazení zajištěno ze velké speciální nádrže na Dněpru. Horší je humanitární katastrofa kvůli záplavám. Další v řadě. Zatracení Rusáci. — Dana Drábová #KeepCalmAndSmile (@DrabovaDana) June 6, 2023

ZAPORIZHZHIA NUCLEAR: LOSS OF KAKHOVKA DAM



Zaporizhzhia NPP, Europe's largest, draws cooling water from a reservoir whose dam is now severely damaged.



All six reactors are off & cold. Almost no cooling water needed.



Unfolding event, but not a serious risk for nuclear accident. pic.twitter.com/rDfdWdKbbV — Mark Nelson (@energybants) June 6, 2023

My statement today to the @IAEAorg Board of Governors following damage to #Ukraine’s Kakhovka dam. (part 2/2)



Full statement: https://t.co/hoAwn5kAZk pic.twitter.com/t9IOZIof2A — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) June 6, 2023

Jaderná elektrárna Záporoží je od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 těžce zkoušena. 4. března 2022 byla hodinu ostřelována, ve výcvikové budově vypukl požár. 8. září došlo k přerušení elektrického vedení, které vede elektrickou energii z elektrárny, ale také do ní. To je důležité v situaci, kdy je elektrárna odstavena a potřebuje energii na chlazení reaktorů. Pro případ výpadků energie má elektrárna záložní dieselové generátory.

Obecně platí, že odstavit jadernou elektrárnu, tj. zastavit štěpnou reakci v reaktoru, je otázka okamžiku. V reaktorech ale zůstává zbytkové teplo, které je potřeba odvést, tj. reaktory uchladit. Pokud dojde k výpadků chlazení, ať už kvůli nedostatku energie či nedostatku chladící vody, je to krok ke katastrofě.

Přečtěte si také | Three Mile Island. Největší jaderná nehoda v USA, která se nemusela stát

Každopádně platí, že ruské hrátky s ukrajinskými jadernými elektrárnami (ruská armáda postřelovala i jadernou elektrárnu Enerhodar) je v rozporu se Ženevskou konvencí.

Přečtěte si také | Vojenský útok na jadernou elektrárnu - a co na to Ženevská konvence

Jaké dopady to bude mít?

Ukrajinská strana obvinila ze zničení hráze ruskou stranu. Rusko se k akci nepřihlásilo, ale ze strategického hlediska je zaplavení rozsáhlých oblastí po proudu Dněpru jeho strategickou výhodou. Tudy bude velmi obtížné vést protiofenzivu.

Voda z přehrady si zřejmě vyžádá mnoho lidských životů a vyvolá humanitární krizi. Bez přístřeší mohou být stovky desítky tisíc lidí, voda způsobí materiální škody na budovách a infrastruktuře. Jsou tu ale i škody, které na první pohled nejsou zřejmé.

This Swedish simulation from last year shows the impact of breaching Nova Kakhovka dam pic.twitter.com/T6LGxdvgqv — Ian Birrell (@ianbirrell) June 6, 2023

Voda kompletně vypláchne rozsáhlé území. Nikdo neví, co přesně mají lidé v garážích a firmy ve svých skladech za látky, které by se neměly dostat do prostředí. Voda vypláchne všechny žumpy, čistírny odpadních vod, znečistí zdroje pitné vody.

In Nova Kakhovka, the local zoo "Kazkova Dibrova" was flooded due to the explosion of the hydroelectric power station.



All the animals died..... pic.twitter.com/4Sv9P60EWq — MAKS 23 👀🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) June 6, 2023

Následky budou pro život v půdě a její úrodnost, na život v řece a jejích povodích, bude to mít dopad na mořskou faunu a flóru v deltě Dněpru, potažmo v celém Černém moři. Už proto, že území, které bude záplavou postiženo, bude mít rozlohu 5 až 6 tisíc kilometrů čtverečních.

Russia Ukraine War:



Kherson is already flooded.

"Water level at Nova Kakhovka up by more than 10 metres" — TASS

About 16 000 people are affected. They are being evacuated.



Follow @SDFronttwit for updates pic.twitter.com/TRVkuz1kbK — War Stalker 🔎 (@SDFronttwit) June 6, 2023

Paradoxně se zničení přehrady dotkne i Ruskem obsazeného Krymu. Sem je totiž pitná voda z Kachovské přehrady přiváděna Severokrymským kanálem. Krym má i vlastní zdroje pitné vody.

reklama