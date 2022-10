Zničení Kachovské elektrárny by Krym připravilo na léta o vodu, varuje Kyjev

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Pokud by ruské síly vyhodily do povětří Kachovskou vodní elektrárnu na jihu Ukrajiny, připravilo by to poloostrov Krym na 10 až 15 let o dodávky vody. V rozhovoru se stanicí Sky News to řekl tajemník ukrajinské bezpečnostní rady Oleksij Danilov. Poloostrov, který v roce 2014 v rozporu s mezinárodním právem anektovalo Rusko, trápí nedostatek vody už od tohoto připojení.

"Pokud ji (elektrárnu) vyhodí do povětří, tak na samotnou myšlenku dodávek vody na Krym můžeme na 10 i 15 let zapomenout, a možná, že i napořád. Vzniká tady ale otázka, k čemu je Rusům Krym dobrý, pokud ho plánují nechat bez vody," sdělil Danilov.

Tajemník ukrajinské bezpečnostní rady v rozhovoru zopakoval tvrzení Kyjeva, že ruská armáda areál Kachovské hydroelektrárny zaminovala, a to s pomocí "obrovského množství výbušnin". Rusko to popírá a naopak tvrdí, že útok na přehradu možná chystá Ukrajina. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týden uvedl, že ruský útok by mohl vést k zatopení více než 80 obcí včetně města Chersonu.

Přečtěte si také | Co by odpálení Kachovské přehrady znamenalo z pohledu životního prostředí?

Pitná voda z Kachovské přehrady na řece Dněpr je na Ruskem obsazený poloostrov přiváděna Severokrymským kanálem. Po anexi poloostrova Ruskem se dodávky vody touto cestou téměř zcela zastavily, když správa kanálu dostala příkaz uzavřít v Tavrijsku v Chersonské oblasti hraničící s Krymem stavidla. Když však v únoru část kanálu v Chersonské oblasti ovládli ruští vojáci, dodávky se obnovily. Krym má ale i vlastní zdroje pitné vody. Od roku 2014 se například pro zásobování pitnou vodou používají vodní nádrže ve východní části poloostrova, které byly původně určeny k zavlažování.

reklama