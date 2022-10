Co by odpálení Kachovské přehrady znamenalo z pohledu životního prostředí?

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Využít při stažení armády vodní clonu, tedy zaplavit území za sebou a tím znemožnit protivníkům pozemní pronásledování, není zrovna objevný manévr. V praktickém naplnění hesla „po nás potopa“ už byl ve válkách použit mnohokrát.Na Ukrajině u Chersonu se přitom historie doslova opakuje : v roce 1941 ustupující sovětská armáda 18. srpna 1941 odpálila kaskádu hrází Dniprogres, aby zabránila německé armádě překonat vodní tok. Pro současné ruské stratégy by z tohoto střípku dějin mohla plynout cenná lekce. Protože už tehdy mohutná záplavová vlna napáchala nezměrné škody civilnímu obyvatelstvu, byly zničeny desetitisíce budov – ale postup nepřátel se tím tehdy nezastavil.

To, zda stejně explozivní manévr využijí v dohledné době i okupační vojska stahující se na levý břeh Dněpru u Chersonu, je zatím ve hvězdách. Podle zpráv zahraničních médií, citujících ukrajinské zdroje, už ruští ženisté nálože do tělesa hráze Kachovské přehrady vložili. Může být, že než dočtete tento článek, k explozi a zaplavení celého regionu, stejně jako za II. světové války, dojde. A s neméně katastrofickými následky.

Tři fáze katastrofy

Pusťme se do rozboru toho, co by po případném odpálení Kachovské přehrady následovalo a jaké by to mělo dopady na životní prostředí. Je třeba rozlišit několik za sebou následujících fází. Ta první má pochopitelně podobu apokalyptické plošné destrukce.

Jeden metr krychlový vody váží tunu, a Kachovská přehrada přitom zadržuje svou hrází 18,3 krychlových kilometrů vody (tedy 18,3 milionů tun). Veličinu síly můžeme vyjádřit jako hmotnost vynásobenou zrychlením, takže ona náhle uvolněná lavina bude mít energii počitatelnou v tisících kilotun.

Efekt takového uměle vyvolaného tsunami se dá bez obtíží přirovnat k násobkům destrukce dosažených atomovými bombami. V oblasti, kterou by se ubírala tato prvotní masa, neexistuje žádná stavba nebo konstrukce, která by takové síle odolala. V bezprostředním ohrožení života by se ocitlo asi 100 - 250 000 lidí.

Spooky Kherson flooding map - delusional masterpiece



Experti odhadují, že přívalová vlna by byla vysoká 4,8 metrů, postupovala by v šířce zhruba 5 kilometrů přibližně korytem Dněpru, a od zničené hráze by dorazila k 70 kilometrů vzdálenému Chersonu (před válkou s 280 000 obyvateli) přibližně za 2 hodiny.

Pro druhou fázi je charakteristický plošný rozliv. Ten by směrem po proudu zasáhl rozsáhlé oblasti před Chersonem i v části Záporoží. Dohromady kolem 80 vesnic i městeček, včetně hlavního správního uzlu Chersonu. Velká voda by v rozmezí několika hodin po odpálení třicetimetrové hráze přehrady vstoupila do životů asi 300-500 000 lidí. Na ulicích a mezi domy, v přízemí staveb, by stál přibližně metr vody, a hladina vody by stoupala postupně 14 hodin.

V této druhé fázi by pravděpodobně nedocházelo k významnějším ztrátám na lidských životech, ale materiální škody, devastace veškerých obydlí v zasažené oblasti, by byly předehrou pro obrovskou humanitární katastrofu.

Statisíce lidí by se ocitly bez domova, potravy, vody, úkrytu, elektřiny, zásobování, léků – bez faktické možnosti transportu nebo úniku. Řešit záchrannou operaci takového měřítka je neuvěřitelně náročné v běžně fungující zemi za mírového stavu, natož pak v zemi bojující za osvobození a v oblasti, která je válečnou zónou.

Teprve v poslední, třetí fázi, se dá začít hovořit o škodách environmentálních, újmě na životním prostředí.

Devastace na desetiletí

Vlna, ať už primární katastrofická nebo sekundární rozliv, by okamžitě vyplavila veškerý objem kanalizací, čistíren odpadních vod v zastavěných oblastech, veškeré procesní materiály a chemikálie v závodech a fabrikách, sklady zemědělských hnojiv a postřiků, ropné oleje a paliva z čerpacích stanic, propláchla by tisíce aut, vzala by odpady ze skládek i spaloven, nemocnic … jednalo by se o totální a plošný únik nepůvodních, znečišťujících a toxických látek do životního prostředí.

Následky pro život v půdě a její úrodnost, na život v řece a jejích povodích, dopad na mořskou faunu a flóru v deltě Dněpru, potažmo v celém Černém moři, by byl fatální. Už proto, že území, které by mělo být sanováno, je nepředstavitelně rozsáhlé. Záplavou by bylo přímo či nepřímo postiženo 5-6 000 kilometrů čtverečních území. A jen vyčištění studní, obnovení zásobování vodou, by bylo technicky nadlidským úkolem.

První takové škody by byly patrné zhruba po 3 dnech, kdy už by voda měla začít opadávat. Ale celková regenerace vodou zasažené plochy by byla, v závislosti na konkrétním typu naplavených znečišťujících látek, procesem na desetiletí.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Ralf1969 / Wikimedia Comons Největší evropská jaderná elektrárna Záporoží využívá pro chlazení vodu z přehrady.

Chlazení

Odpálení hráze Kachovské vodní nádrže by rovněž představovalo značné bezpečnostní riziko po provoz Záporožské jaderné elektrárny, která je největším zařízením svého druhu v celé Evropě. Kritický výpadek zásobování vodou by se totiž mohl promítnout do výpadků v chlazení. Z vodní nádrže jaderná elektrárna vodu přečerpává. Scénář, při němž by odpálení hráze v odstupu několika hodin doplnila jaderná havárie, je děsivý a ne nepravděpodobný. Je velmi pravděpodobné, že by došlo k odstavení jaderné elektrárny, ale i v takovém případě je klíčové reaktory uchladit.

Spekulovat nad tím, zda by vytvoření takového masivního rozlivu skutečně přineslo ruské armádě výhodu zastavení postupu ukrajinských jednotek, nebo zda by takový neuvážený čin dopadl totožnou silou na lokality, do nichž se zrovna ruské jednotky stahují, případně že odpálení hráze vodního zdroje by jen připravilo okupovaný Krym o zdroj pitné vody, je asi zbytečné.

Od 24. února se už mnohokrát ukázalo, že na mezinárodních dohodách, zaběhlých konvencích nebo životech ukrajinských civilistů i vlastních vojáků, natož pak na životním prostředí, ruské generalitě a Kremlu pramálo záleží.

