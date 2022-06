Je ruská agrese na Ukrajině ekocidou?

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

K historii problému

Válka je zcela nepřirozeným a život ničícím jevem, v němž je destrukce přírody neboli ekocida (z řeckého οικος - dům a lat. Caedo - zabíjet) nanejvýš patrné.Výsledkem ruské agrese na Ukrajině jsou nejen lidské oběti a utrpení, ničení infrastruktury a dalších materiálních hodnot, ale také nenapravitelné škody na životním prostředí, přírodních ekosystémech, flóře, fauně, zemědělské půdě atd. Ukrajina již nyní stojí před úkolem odhadnout škody na životním prostředí a následně pohnat Ruskou federaci k odpovědnosti za všechny zločiny spáchané na území suverénní země, včetně zločinů proti přírodě.Termín "ekocida" zavedl americký biolog a bioetik Arthur W. Galston (1920-2008) na konferenci o válce a národní odpovědnosti ve Washingtonu (1970). Navrhl použít tento termín k popisu katastrofálních důsledků aplikace herbicidu Agent Orange během války ve Vietnamu, kdy americká armáda v letech 1962-1970 použila přibližně 757 milionů litrů tohoto defoliantu. Byl použit k ničení lesů za účelem odhalení pozic a tras vietnamské armády. Arthur W. Galston tvrdil, že rozsáhlé šíření defoliantu ničí důležité ekologické niky v regionu.

Skupina amerických vědců pak vypracovala zprávu, v níž poukázala na negativní dopady Agent Orange nejen na životní prostředí, ale i na lidské zdraví. Lobbovali také za zásadní toxikologický výzkum. Tyto snahy nakonec vyústily v rozhodnutí prezidenta R. Nixona zakázat používání defoliantu Agent Orange.

Válka ve Vietnamu se stala výchozím bodem pro ostré a rozsáhlé diskuse na mezinárodní úrovni o důsledcích války pro životní prostředí. Masivní ničení životního prostředí je způsobeno nejen cílenou úpravou ekosystémů, ale také rozsáhlým používáním výbušné a zápalné munice, následnými lesními požáry atd.

V roce 1972 švédský premiér Olof Palme ve svém projevu na stockholmské konferenci OSN o životním prostředí člověka použil termín "ekocida", aby vyjádřil své znepokojení nad důsledky války ve Vietnamu. O ekologických procesech, které lze označit za "ekocidu", se diskutovalo i souběžně s oficiálními platformami. Stojí za zmínku, že paralelní platformy jsou na takovýchto mezinárodních fórech běžnou praxí. Jejich organizátory a účastníky jsou zástupci národních a mezinárodních nevládních organizací, domorodých obyvatel, místních komunit a dalších aktérů občanské společnosti. Tento termín však bohužel nebyl ve Stockholmské deklaraci zakotven.

O rok později americký právník Richard Falk jako jeden z prvních oficiálně nastínil definici "ekocidy" a navrhl přijetí Mezinárodní úmluvy o trestném činu ekocidy. Později, v roce 1978, navrhla subkomise OSN pro prevenci diskriminace a ochranu menšin doplnit trestný čin ekocidy do Úmluvy o genocidě (Úmluva o prevenci a trestání zločinu genocidy) a do Dodatku, v němž bylo "rozsáhlé, dlouhodobé a závažné poškozování přírodního prostředí" uvedeno na seznamu válečných zločinů (článek 8 b, IV) v Římském statutu (1998). (Římský statut).

V červnu 2021 vypracovala skupina nezávislých odborníků ve spolupráci s nadací "Stop ekocidě" návrh změny Římského statutu týkající se právní definice ekocidy. Navrhuje považovat ekocidu a genocidu za důležité články Úmluvy o genocidě, neboť jakýkoli masivní zásah do životního prostředí ohrožuje základy existence určitého národa, etnické skupiny nebo komunity, jejich tradiční životní styl a bezpečnost.

Nicméně některé země již tuto terminologii přijaly do svých vnitrostátních právních řádů. (Zákon o ekocidě v národních jurisdikcích). Jedná se o země bývalého SSSR, včetně Ukrajiny a Ruské federace. S ohledem na data přijetí těchto zákonů se mohu domnívat, že šlo o reakci na černobylskou havárii v roce 1986 a další negativní důsledky využívání přírody v bývalém SSSR. Neexistují však žádné precedenty pro uplatňování těchto zákonů v praxi.

Zamyšlení nad situací na Ukrajině

V návaznosti na každodenní zprávy o ruské agresi, která porušuje všechny mezinárodně dohodnuté konvence o válce (Více viz: Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny; Ženevské konvence: Jak je Rusko porušuje ), je zřejmé vážné a rozsáhlé poškození životního prostředí, klimatu, přírodních ekosystémů, biologické rozmanitosti a biotopů.

Neméně ničivé škody jsou způsobovány agroekosystémům, zemědělské půdě atd. Při analýze důsledků války ve Vietnamu jeden z průkopníků v oblasti výzkumu vztahu války a životního prostředí Arthur H. Westing tvrdil, že důsledky účelové modifikace ekosystémů jsou nejvíce patrné v regionech, kde se významná část obyvatelstva zabývá zemědělstvím a je na něm závislá. (Westing, 1974).

Odhad padesát let starých událostí lze nyní použít pro hodnocení současné situace na Ukrajině, kde zemědělství hraje významnou roli v ekonomické prosperitě a potravinové bezpečnosti země, podílu na HDP (asi 11 %), zaměstnanosti, samozaměstnanosti a obživě mnoha lidí. Zemědělství je navíc základním rysem tradičního životního stylu a sebepojetí mnoha Ukrajinců a Ukrajina má image "obilnice" světa. Podle údajů z roku 2018 žilo na venkově přibližně 31 % ukrajinské populace a přibližně 15 % bylo zaměstnáno v zemědělském sektoru.

V důsledku ruské agrese však byla jarní setba v roce 2022 narušena a mnoho zemědělských ploch se nachází v zóně vojenských akcí nebo jsou předmětem cíleného ničení zaminováním a intenzivním ostřelováním ze strany Rusů. Podle Arthura H. Westinga tyto akce odpovídají kritériím ekocidy, kdy se cílem ničení stává samotné životní prostředí.

Tato situace v kombinaci s námořní blokádou narušující vývoz obilí, krádežemi zásob obilí ze sýpek a zemědělských plodin, ohrožuje bezpečnost potravin nejen na Ukrajině, ale i v mnoha dalších zemích. (Více viz: Zaostřeno: FAO reaguje na ukrajinskou krizi). V současné době je například v ukrajinských přístavech zablokováno více než 4,5 milionu tun obilí. To může mít za následek nárůst míry hladu a úmrtnosti v mnoha zemích Afriky a Asie a vyvolat nové vlny uprchlíků ze zranitelných regionů a další sociální a politické napětí v našem globalizovaném světě.

Mezi ekocidou a genocidou existuje zřejmá souvislost. Genocida je definována jako „záměr zcela nebo zčásti zničit národnostní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu“ a „úmyslné uvedení kterékoli skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení“. (Úmluva o prevenci a trestání zločinu genocidy).

Současná rozsáhlá ruská agrese proti Ukrajině je navíc také přímým pokračováním koloniální politiky ruského i sovětského impéria a jejich ekocidních a genocidních praktik, jimiž trpěli nejen Ukrajinci, ale i další porobené národy. Proto lze a mělo by se o odhalování zločinů ekocidy uvažovat optikou dekolonizace, která je stále v národním programu Ukrajiny. Tuto válku lze vnímat jako boj za národní nezávislost, demokratické hodnoty a humanitu, které nelze získat bez rozchodu s ruskou a sovětskou koloniální minulostí. Národní suverenita je nemyslitelná bez suverenity nad přírodními zdroji, přičemž recipročně je odpovědné hospodaření s přírodou úzce spjato s osobní a občanskou suverenitou. (Gardashuk, 2017; 2021). Nyní agrese Ruské federace demonstruje její imperialistické ambice jako nástupce bývalého Ruského impéria i SSSR. Ruská agrese na Ukrajině bude mít celosvětově destruktivní důsledky pro životní prostředí a bezpečnost potravin a kvalitu života lidí.

Není snadné určit, zaznamenat a vyhodnotit konečné důsledky ničení životního prostředí, pokud jde o rozsah poškození a vyčerpání přírodních ekosystémů, jde o složitou věc, kde hraje roli i propojenost mezi příčinami a následky v prostoru a čase. Zvláště to platí pro klima, kdy se emise škodlivých látek do atmosféry při vojenských akcích a jimi způsobené technogenní katastrofy přenášejí na velké vzdálenosti a mají kumulativní účinek.

Je třeba zmínit, že válka není jediným faktorem ekocidy (vojenské ekocidy). Její příčinou jsou také koloniální/neokoloniální praktiky (koloniální ekocida), rozsáhlé využívání přírodních zdrojů a škodlivé průmyslové činnosti (průmyslová ekocida) bez ohledu na životní prostředí a místní komunity. Všechny tyto faktory jsou však úzce propojeny. Vnímání zločinu ekocidy navíc závisí na sebeidentifikaci různých společenství, duchovním zakořenění lidí v přírodě a sakralizaci přírody, kdy jsou lidé hluboce přesvědčeni, že "ve vzájemně závislém živém společenství není možné uznávat práva pouze lidských bytostí, aniž by došlo k nerovnováze v rámci Matky Země". (Všeobecná deklarace práv Matky Země). Proto, za prvé, zločiny proti přírodě mají nejen právní, ale také sociální, etický a existenciální rozměr; za druhé, rozpoznání zločinů ekocidy patří nejen do oblasti práva, ale také do výzkumu v oblasti antropologie, sociologie, sociální psychologie, veřejného mínění, advokacie a aktivismu.

Závěr

Ruská agrese na Ukrajině má zjevné rysy ekocidy. A přestože se o právním statusu trestného činu ekocidy na mezinárodní úrovni stále diskutuje, samotný pojem "ekocida" přesáhl rámec daleké judikatury (právní teorie) a rozšířil se a zapustil hluboké kořeny v médiích, veřejném mínění a různých formách environmentálního a lidskoprávního aktivismu.

Proto by na jedné straně měly být všechny zločiny spáchané Ruskou federací proti přírodě a životnímu prostředí pečlivě zdokumentovány jako důkazy válečných zločinů pro budoucí soudní spory. Na druhé straně je informování veřejnosti a formování veřejného mínění schopno podpořit jak spravedlivé posouzení konkrétních zločinů současné války, tak další varování před ničením biosféry naší planety jako našeho společného domova.

