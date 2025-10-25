Romana Šonková: Evropská komise ve svém pracovním programu na rok 2026 opomíjí závazek ukončit klecové velkochovy
Tento závazek je výsledkem úspěšné evropské občanské iniciativy Konec doby klecové z roku 2019, kterou podepsalo 1,4 milionu lidí a kterou podpořila koalice 170 nevládních organizací v čele s Compassion in World Farming (CIWF). Komise v reakci na to slíbila, že do roku 2023 zveřejní návrhy na zlepšení ochrany zvířat. Převládající podpora veřejnosti pro tuto legislativu byla v roce 2023 znovu potvrzena průzkumem Eurobarometru, který ukázal, že 89 % občanů EU si nepřeje, aby se hospodářská zvířata chovala v individuálních klecích.
V důsledku toho, že výkonná moc EU nepředložila slíbené návrhy, zahájil občanský výbor iniciativy Konec doby klecové v roce 2024 právní řízení s cílem dosáhnout nového a jasného časového harmonogramu pro předložení návrhů. Jediným opatřením v oblasti ochrany zvířat oznámeným v pracovním programu na rok 2026 je nelegislativní iniciativa týkající se „hospodářských zvířat, včetně prvků ochrany zvířat“.
Komise opakovaně tvrdila, že v souladu s vizí EU pro zemědělství a potraviny předloží na konci roku 2026 návrhy na ukončení chovu zvířat v klecích. Proč tedy tuto legislativu nezahrnula do pracovního programu na rok 2026? To vysílá znepokojivý signál milionům občanů EU, kteří tuto iniciativu podporují a očekávají, že odpovídající legislativa bude přijata, jak bylo slíbeno.
300 milionů zvířat stále trpí v klecích po celé Evropě. Zemědělci a potravinářské podniky nutně potřebují mít jasno ohledně budoucích standardů v chovech zvířat. Občané EU chtějí, aby byl jejich hlas vyslyšen a aby EU dodržela svůj slib. Nelze již dále otálet.
Opomenutí těchto reforem v pracovním programu činí právní kroky iniciativy Konec doby klecové naléhavějšími než kdy dříve. Budeme i nadále spolupracovat s Komisí na revizích právních předpisů, ale zároveň zesílíme kampaň – dokud nebudou všechny klece prázdné.
smějící se bestie25.10.2025 06:38
neměla by tohle rozhodovat ta neviditelná ruka trhu - aby si zákazník sám vybral, která vejce chce,
no !