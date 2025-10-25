https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/romana-sonkova-evropska-komise-ve-svem-pracovnim-programu-na-rok-2026-opomiji-zavazek-ukoncit-klecove-velkochovy
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Romana Šonková: Evropská komise ve svém pracovním programu na rok 2026 opomíjí závazek ukončit klecové velkochovy

25.10.2025 | Romana Šonková |
Diskuse: 1
Miliony nosnic stále žijí takto. Kampaň organizace Compassion in World Farming, duben 2011
Miliony nosnic stále žijí takto. Kampaň organizace Compassion in World Farming, duben 2011
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Denni Schnapp/ / Flickr
Mezinárodní organizace Compassion in World Farming vyjádřila obavy a slíbila zintenzivnit svou kampaň Konec doby klecové poté, co Komise včera zveřejnila pracovní program na rok 2026 bez slíbených a dlouho očekávaných legislativní návrhů na modernizaci právních předpisů EU v oblasti welfare zvířat a zákaz chovu zvířat v klecích.
 
Tento krok přichází navzdory opakovanému ujištění komisaře pro welfare zvířat Olivéra Várhelyiho, že legislativní návrhy budou předloženy koncem roku 2026.

Tento závazek je výsledkem úspěšné evropské občanské iniciativy Konec doby klecové z roku 2019, kterou podepsalo 1,4 milionu lidí a kterou podpořila koalice 170 nevládních organizací v čele s Compassion in World Farming (CIWF). Komise v reakci na to slíbila, že do roku 2023 zveřejní návrhy na zlepšení ochrany zvířat. Převládající podpora veřejnosti pro tuto legislativu byla v roce 2023 znovu potvrzena průzkumem Eurobarometru, který ukázal, že 89 % občanů EU si nepřeje, aby se hospodářská zvířata chovala v individuálních klecích.

V důsledku toho, že výkonná moc EU nepředložila slíbené návrhy, zahájil občanský výbor iniciativy Konec doby klecové v roce 2024 právní řízení s cílem dosáhnout nového a jasného časového harmonogramu pro předložení návrhů. Jediným opatřením v oblasti ochrany zvířat oznámeným v pracovním programu na rok 2026 je nelegislativní iniciativa týkající se „hospodářských zvířat, včetně prvků ochrany zvířat“.

Komise opakovaně tvrdila, že v souladu s vizí EU pro zemědělství a potraviny předloží na konci roku 2026 návrhy na ukončení chovu zvířat v klecích. Proč tedy tuto legislativu nezahrnula do pracovního programu na rok 2026? To vysílá znepokojivý signál milionům občanů EU, kteří tuto iniciativu podporují a očekávají, že odpovídající legislativa bude přijata, jak bylo slíbeno.

300 milionů zvířat stále trpí v klecích po celé Evropě. Zemědělci a potravinářské podniky nutně potřebují mít jasno ohledně budoucích standardů v chovech zvířat. Občané EU chtějí, aby byl jejich hlas vyslyšen a aby EU dodržela svůj slib. Nelze již dále otálet.

Opomenutí těchto reforem v pracovním programu činí právní kroky iniciativy Konec doby klecové naléhavějšími než kdy dříve. Budeme i nadále spolupracovat s Komisí na revizích právních předpisů, ale zároveň zesílíme kampaň – dokud nebudou všechny klece prázdné.

reklama
 
foto - Šonková Romana
Romana Šonková
Autorka je českou zástupkyní organizace Compassion in World Farming.

tisknout poslat
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Další články autora |
Romana Šonková: Největší forma plýtvání potravinami na světě Romana Šonková: Rostoucí hrozba velkochovu chobotnic a rozšiřování akvakultury masožravých živočichů odhalena Romana Šonková: Velkochovy ve spirále klimatické zkázy – ničivé dopady na zvířata, farmy a potravinovou bezpečnost

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ss

smějící se bestie

25.10.2025 06:38
NO A
neměla by tohle rozhodovat ta neviditelná ruka trhu - aby si zákazník sám vybral, která vejce chce,
no !
Odpovědět

Nejčtenější články

Dušan Utinek: Varování všem vlastníkům lesů před Ivanem Brezinou

Diskuse: 47

Odborníci: Emisní povolenky zdraží zateplené nemovitosti, starší zlevní

Diskuse: 2

Romana Šonková: Největší forma plýtvání potravinami na světě

Diskuse: 62

Lidé budou dnes v Brně demonstrovat proti tomu, aby Motoristé vedli ministerstvo životního prostředí

Diskuse: 36

Kryštof Míšek: ETS2 tak snadno zastropovat nelze a dopad na domácnosti bude rozhodně větší

Diskuse: 29

Na Slovensku se narodilo první mládě novodobého pratura. Oba jeho rodiče pocházejí z Česka

Diskuse: 6

Jáma po těžbě v lomu ČSA u Mostu se přirozeně napouští, za čas zmizí stroje

Diskuse: 1
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist