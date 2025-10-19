https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/romana-sonkova-nejvetsi-forma-plytvani-potravinami-na-svete
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Romana Šonková: Největší forma plýtvání potravinami na světě

19.10.2025 | Romana Šonková |
Diskuse: 11
Ilustrační snímek.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Na Světový den výživy přichází mezinárodní organizace Compassion in World Farming (CIWF) s novou zprávou, která odhaluje dosud přehlížený problém: každoročně se promrhá 766 milionů tun obilí tím, že se zkrmí zvířatům ve velkochovech. Pokud by se toto obilí využilo přímo pro lidskou spotřebu, mohli bychom nasytit o dvě miliardy lidí více.
 
Zpráva s názvem „Food Not Feed – Jak zastavit největší formu plýtvání potravinami na světě“ upozorňuje na neefektivní systém průmyslového zemědělství, který nejenže způsobuje utrpení zvířat a ničí přírodu, ale také odčerpává veřejné peníze a ohrožuje globální potravinovou bezpečnost.

Šokující čísla ze zprávy:

    • 766 milionů tun obilí se každoročně zkrmí zvířatům – více než se vyhodí potravin v domácnostech, gastronomii i maloobchodu dohromady.

    • V EU by ukončení zkrmování obilí uvolnilo 15 milionů hektarů půdy – v USA dalších 7 milionů hektarů.

    • V EU se ročně vyhodí 59 milionů tun potravin, ale 125 milionů tun obilí se ztrácí jako krmivo – to by mohlo nasytit 247 milionů lidí.

    • V USA je situace ještě horší: 160 milionů tun obilí zkrmeného zvířatům by mohlo nasytit 288 milionů lidí.

Ztráty nejen potravinové, ale i ekologické

Velkochovy dramaticky zvyšují poptávku po obilí, což vede k odlesňování, degradaci půdy, ztrátě biodiverzity, znečištění vody i ovzduší. Pokud bude trend pokračovat, do roku 2040 bude nutné zdvojnásobit produkci obilí, což je neudržitelné.

Neefektivní přeměna obilí na živočišné potraviny

Zvířata přeměňují obilí na maso a mléko velmi neefektivně:

    • Ze 100 kalorií obilí vhodného pro lidskou spotřebu získáme jen 3–25 kalorií.

    • Ze 100 g bílkovin jen 5–40 g.

Výzva vládám: Potraviny pro lidi, ne krmivo pro velkochovy

Compassion in World Farming vyzývá veřejnost k podpisu otevřeného dopisu národním vládám, který požaduje:

    • Plán na snížení závislosti na obilí a sóji jako krmivu

    • Reformu veřejných dotací a veřejného stravování

    • Podporu udržitelných zemědělských systémů a rostlinné stravy

Citace odborníka

Peter Stevenson, hlavní politický poradce CIWF, říká: „Je neuvěřitelné, že zatímco stovky milionů lidí po celém světě hladovějí a čelíme trojité planetární krizi, velkochovy každoročně promrhají stovky milionů tun potravin. Tyto intenzivní velkochovy jsou nejen hlavní příčinou utrpení zvířat, ale také významně přispívají ke klimatické změně a ničení přírody. Navíc se v jejich provozu nenávratně ztrácí obrovské množství potravin, které by mohly posílit potravinovou bezpečnost.

Vlády by měly neefektivní intenzivní velkochovy závislé na obilí přestat podporovat prostřednictvím dotací z veřejných peněz. Je nezbytné přijmout udržitelné a spravedlivé strategie, které upřednostní potraviny pro lidi před krmivem pro zvířata. Pokud bychom obilí využívali přímo pro lidskou spotřebu namísto pro výkrm zvířat na maso či mléko, mohli bychom každý rok nasytit až o neuvěřitelné 2 miliardy lidí více.”

Společně s novou zprávou představila organizace také interaktivní mapu, která názorně ukazuje množství potravin promarněných v důsledku intenzivního chovu zvířat ve vybraných klíčových zemích světa.

foto - Šonková Romana
Romana Šonková
Autorka je českou zástupkyní organizace Compassion in World Farming.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Romana Šonková: Rostoucí hrozba velkochovu chobotnic a rozšiřování akvakultury masožravých živočichů odhalena Romana Šonková: Velkochovy ve spirále klimatické zkázy – ničivé dopady na zvířata, farmy a potravinovou bezpečnost Romana Šonková: Zastavme utrpení zvířat při přepravě po moři. Praxe přepravy neodstavených telat porušuje platné předpisy

Online diskuse

RV

Richard Vacek

19.10.2025 06:45
Copak užitková zvířata, ta alespoň sníme. Ale to mrhání potravou pro domácí mazlíčky. Víte, kolik lidí by tady mohlo být navíc, kdybychom vybily všechny ty psy, kočky, křečky, papoušky, rybičky a želvy? Tímto směrem bychom měli napřít své úsilí.
Navíc bez domácích mazlíčků bychom uvolnili zvěrolékaře pro lidské potřeby.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

19.10.2025 07:22 Reaguje na Richard Vacek
1*
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

19.10.2025 07:32 Reaguje na Richard Vacek
A eště je snědli co? Toby bylo potravin.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

19.10.2025 06:45
Peter Stevenson a paní Šonková , tak jako většina lidí asi nechodí do obchodu kupovat pouze chleba a placky. Chtéjí mít různorodou stravu. Tedy i mléko , sýry, maso. No a pokud někomu vadí, že se na polích pěstuje i krmivo pro zvířata.....Vy pokrytci , to vám nevadí že se tam pěstuje i " žrádlo pro bioplynky". Pan politický poradce CIWF by se také mohl vzpamatovat. Bylo by asi na místě místo lží vysvětlit proč nejste schopni ze současné produkce a jejich přebytků nasytit ty dnes hladovějící. Takže nelžete tady co byste mohli když vlastně nic moc nemůžete.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

19.10.2025 07:33 Reaguje na Jarek Schindler
Tak. Bioplynky bičování půdy hnojivy, eroze...
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

19.10.2025 07:34 Reaguje na Jarek Schindler
A biopaliva a dřevo na štěpky a pelety ...
Odpovědět
ss

smějící se bestie

19.10.2025 07:37 Reaguje na Slavomil Vinkler
Předkové z toho musí rotovat v hrobech -
Švehla by na takové vzal bič.
!
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

19.10.2025 07:35 Reaguje na Jarek Schindler
A plochy OZE na orné půdě...
Odpovědět
Václav Hellebrand

Václav Hellebrand

19.10.2025 07:59
Při vší úctě k autorce tohoto článku a k jejímu právu na názor, jsem větší blábol dlouho nečetl.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

19.10.2025 08:32 Reaguje na Václav Hellebrand
A zřejmě, ani dlouho číst nebudeme.
Odpovědět
ig

19.10.2025 08:39 Reaguje na smějící se bestie
Kdepak, ty blbosti stále gradují. Věnujeme jim pozornost, reagujeme (=krmíme trolly), tak si budou vymýšlet stále extrémnější požadavky :D
Odpovědět

