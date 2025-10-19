Romana Šonková: Největší forma plýtvání potravinami na světě
Šokující čísla ze zprávy:
-
• 766 milionů tun obilí se každoročně zkrmí zvířatům – více než se vyhodí potravin v domácnostech, gastronomii i maloobchodu dohromady.
• V EU by ukončení zkrmování obilí uvolnilo 15 milionů hektarů půdy – v USA dalších 7 milionů hektarů.
• V EU se ročně vyhodí 59 milionů tun potravin, ale 125 milionů tun obilí se ztrácí jako krmivo – to by mohlo nasytit 247 milionů lidí.
• V USA je situace ještě horší: 160 milionů tun obilí zkrmeného zvířatům by mohlo nasytit 288 milionů lidí.
Ztráty nejen potravinové, ale i ekologickéVelkochovy dramaticky zvyšují poptávku po obilí, což vede k odlesňování, degradaci půdy, ztrátě biodiverzity, znečištění vody i ovzduší. Pokud bude trend pokračovat, do roku 2040 bude nutné zdvojnásobit produkci obilí, což je neudržitelné.
Neefektivní přeměna obilí na živočišné potravinyZvířata přeměňují obilí na maso a mléko velmi neefektivně:
-
• Ze 100 kalorií obilí vhodného pro lidskou spotřebu získáme jen 3–25 kalorií.
• Ze 100 g bílkovin jen 5–40 g.
Výzva vládám: Potraviny pro lidi, ne krmivo pro velkochovyCompassion in World Farming vyzývá veřejnost k podpisu otevřeného dopisu národním vládám, který požaduje:
-
• Plán na snížení závislosti na obilí a sóji jako krmivu
• Reformu veřejných dotací a veřejného stravování
• Podporu udržitelných zemědělských systémů a rostlinné stravy
Citace odborníkaPeter Stevenson, hlavní politický poradce CIWF, říká: „Je neuvěřitelné, že zatímco stovky milionů lidí po celém světě hladovějí a čelíme trojité planetární krizi, velkochovy každoročně promrhají stovky milionů tun potravin. Tyto intenzivní velkochovy jsou nejen hlavní příčinou utrpení zvířat, ale také významně přispívají ke klimatické změně a ničení přírody. Navíc se v jejich provozu nenávratně ztrácí obrovské množství potravin, které by mohly posílit potravinovou bezpečnost.
Vlády by měly neefektivní intenzivní velkochovy závislé na obilí přestat podporovat prostřednictvím dotací z veřejných peněz. Je nezbytné přijmout udržitelné a spravedlivé strategie, které upřednostní potraviny pro lidi před krmivem pro zvířata. Pokud bychom obilí využívali přímo pro lidskou spotřebu namísto pro výkrm zvířat na maso či mléko, mohli bychom každý rok nasytit až o neuvěřitelné 2 miliardy lidí více.”
Společně s novou zprávou představila organizace také interaktivní mapu, která názorně ukazuje množství potravin promarněných v důsledku intenzivního chovu zvířat ve vybraných klíčových zemích světa.
