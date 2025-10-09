https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/romana-sonkova-rostouci-hrozba-velkochovu-chobotnic-a-rozsirovani-akvakultury-masozravych-zivocichu-odhalena
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Romana Šonková: Rostoucí hrozba velkochovu chobotnic a rozšiřování akvakultury masožravých živočichů odhalena

9.10.2025 | Romana Šonková |
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Noel Feans / Flickr
Nová šokující zpráva Rostoucí hrozba akvakultury masožravých živočichů varuje před katastrofálními dopady velkochovu chobotnic a rozšiřování akvakultury masožravých živočichů na mořské prostředí, welfare zvířat a bezpečnost potravin. Zprávu vydala u příležitosti Světového dne chobotnic mezinárodní nevládní organizace Compassion in World Farming a doprovází ji tajně pořízené záběry kruté metody porážky chobotnic.
 
První velkochov chobotnic na světě, který plánuje španělská společnost Nueva Pescanova, by mohl v prvním roce vyžadovat až 28 000 tun ulovených mořských ryb, zatímco by vyprodukoval pouze 3 000 tun masa z chobotnic. To odpovídá dvěma miliardám jednotlivých ryb použitých jako krmivo, přičemž do roku 2040 by se tento počet zvýšil na ohromujících sedm miliard ryb.

Akvakultura masožravých živočichů (chov vodních živočichů závislých na krmivu živočišného původu), často propagovaná jako řešení rostoucí poptávky po mořských plodech, podle zprávy představuje neudržitelnou zátěž pro již nadměrně využívané populace volně žijících ryb a její rozšiřování tento problém ještě zhoršuje.  

Rozšiřování tohoto odvětví zaváděním nových druhů, jako jsou chobotnice, oslabí odolnost mořských ekosystémů a globální potravinovou bezpečnost, uvádí se dále ve zprávě. Krmivo pro chované ryby a chobotnice by se odebíralo z důležitých lovišť v západní Africe, Jižní Americe a jihovýchodní Asii, což by představovalo vážnou hrozbu pro výživu a živobytí místních obyvatel.

Mezi klíčové poznatky zprávy patří:

    • Chované chobotnice by do roku 2040 mohly spotřebovat až 90 700 tun volně žijících ryb ročně, což odpovídá 7 miliardám ryb. To by dále zatěžovalo již tak nadměrně lovené rybí populace.

    • Akvakultura masožravých živočichů v EU by měla do roku 2040 vzrůst o 30 %. 

    • Poptávka po ulovených rybách v EU by do roku 2040 mohla vzrůst o 70 % na 2,5 milionu tun, což představuje až 192 miliard jednotlivých ryb ročně.  

    • Od roku 1985 přibylo v Evropě 78 nových faremně chovaných druhů, z nichž 70 % potřebuje krmivo živočišného původu. 

    • Španělsko v roce 2020 odebíralo krmivo pro ryby z 26 zemí – to je nejširší síť v Evropě. 

Zpráva uvádí země, které nejvíce přispívají k tomuto rostoucímu problému. V Evropě je největším producentem akvakultury Norsko, následované Spojeným královstvím, Německem, Španělskem a Dánskem. Tyto země patřily také mezi největší vývozce rybí moučky a rybího oleje, stejně jako Nizozemsko.  

Současně s vydáním zprávy zveřejnila nevládní organizace zabývající se ochranou zvířat a životního prostředí nové tajně natočené záběry kruté metody porážky, kterou plánuje společnost Nueva Pescanova použít ve své první farmě chobotnic na Gran Canaria ve Španělsku. Záběry ukazují, jak chobotnice pomalu a bolestivě umírají, když jsou násilím ponořeny do ledové vody. Jejich utrpení trvá nejméně deset minut.

Nevládní organizace vyzývá politiky, aby podpořili nový globální závazek „Keep Them Wild“ (Zachovejte je v přírodě), a dali tak najevo svou podporu zákazu chovu chobotnic a zastavení neudržitelného rozšiřování akvakultury masožravých živočichů. Veřejnost je vybízena, aby požádala své zástupce, jako jsou europoslanci, aby podepsali závazek, který již podpořilo více než 120 nevládních organizací a odborníků z celého světa, včetně Petera Singera (Princeton University), prof. Lynne Sneddon (University of Gothenburg) a prof. Jonathana Birche (London School of Economics).

Dr. Elena Lara, vedoucí výzkumná a politická poradkyně Compassion in World Farming, uvedla: „Akvakultura masožravých živočichů je často prezentována jako rychlé řešení problému potravinové bezpečnosti, ve skutečnosti však potravinovou bezpečnost oslabuje. Její rozšíření na chov chobotnic by připravilo o potravu pobřežní komunity na globálním Jihu a namísto lidí, kteří to nejvíce potřebují, by krmilo soukromé kapsy a prémiové trhy. 

Naše záběry navíc jasně ukazují to, co jsme vždy tvrdili – že humánní porážka chobotnic prostě není možná. Musíme jednat hned, abychom zachovali chobotnice v přírodě, ochránili naše oceány a zajistili potravinovou bezpečnost.“ 

reklama
 
foto - Šonková Romana
Romana Šonková
Autorka je českou zástupkyní organizace Compassion in World Farming.

tisknout poslat
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Další články autora |
Romana Šonková: Velkochovy ve spirále klimatické zkázy – ničivé dopady na zvířata, farmy a potravinovou bezpečnost Romana Šonková: Zastavme utrpení zvířat při přepravě po moři. Praxe přepravy neodstavených telat porušuje platné předpisy Romana Šonková: Ukončení nákupu živých kaprů má ve společnosti stále větší podporu

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Pavel Kmoch: Reakce na tzv. otevřený dopis Ivana Breziny

Michal Hořejší: Los, který se stal Emilem, aneb O bezvýchodné krizi české krajiny

Diskuse: 64

Odborníci: Nový ministr zemědělství bude nejspíš z hnutí ANO, možná i šéf svazu

Diskuse: 11

Spor o kácení vzácných bučin v Krušných horách s firmou Royal Pine skončil

Diskuse: 9

Martin Říha: Pořad cyklu „Nedej se“ o honu na Jelení louky tentokrát „trefil kozla“

Diskuse: 11

Na třech vodních tocích v Novohradských horách a na Šumavě obnovily Lesy ČR přirozený vodní režim

V parku Javorka v České Třebové roste wellness hotel, místní mají smíšené pocity

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist