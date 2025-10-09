Romana Šonková: Rostoucí hrozba velkochovu chobotnic a rozšiřování akvakultury masožravých živočichů odhalena
Akvakultura masožravých živočichů (chov vodních živočichů závislých na krmivu živočišného původu), často propagovaná jako řešení rostoucí poptávky po mořských plodech, podle zprávy představuje neudržitelnou zátěž pro již nadměrně využívané populace volně žijících ryb a její rozšiřování tento problém ještě zhoršuje.
Rozšiřování tohoto odvětví zaváděním nových druhů, jako jsou chobotnice, oslabí odolnost mořských ekosystémů a globální potravinovou bezpečnost, uvádí se dále ve zprávě. Krmivo pro chované ryby a chobotnice by se odebíralo z důležitých lovišť v západní Africe, Jižní Americe a jihovýchodní Asii, což by představovalo vážnou hrozbu pro výživu a živobytí místních obyvatel.
Mezi klíčové poznatky zprávy patří:
• Chované chobotnice by do roku 2040 mohly spotřebovat až 90 700 tun volně žijících ryb ročně, což odpovídá 7 miliardám ryb. To by dále zatěžovalo již tak nadměrně lovené rybí populace.
• Akvakultura masožravých živočichů v EU by měla do roku 2040 vzrůst o 30 %.
• Poptávka po ulovených rybách v EU by do roku 2040 mohla vzrůst o 70 % na 2,5 milionu tun, což představuje až 192 miliard jednotlivých ryb ročně.
• Od roku 1985 přibylo v Evropě 78 nových faremně chovaných druhů, z nichž 70 % potřebuje krmivo živočišného původu.
• Španělsko v roce 2020 odebíralo krmivo pro ryby z 26 zemí – to je nejširší síť v Evropě.
Současně s vydáním zprávy zveřejnila nevládní organizace zabývající se ochranou zvířat a životního prostředí nové tajně natočené záběry kruté metody porážky, kterou plánuje společnost Nueva Pescanova použít ve své první farmě chobotnic na Gran Canaria ve Španělsku. Záběry ukazují, jak chobotnice pomalu a bolestivě umírají, když jsou násilím ponořeny do ledové vody. Jejich utrpení trvá nejméně deset minut.
Nevládní organizace vyzývá politiky, aby podpořili nový globální závazek „Keep Them Wild“ (Zachovejte je v přírodě), a dali tak najevo svou podporu zákazu chovu chobotnic a zastavení neudržitelného rozšiřování akvakultury masožravých živočichů. Veřejnost je vybízena, aby požádala své zástupce, jako jsou europoslanci, aby podepsali závazek, který již podpořilo více než 120 nevládních organizací a odborníků z celého světa, včetně Petera Singera (Princeton University), prof. Lynne Sneddon (University of Gothenburg) a prof. Jonathana Birche (London School of Economics).
Dr. Elena Lara, vedoucí výzkumná a politická poradkyně Compassion in World Farming, uvedla: „Akvakultura masožravých živočichů je často prezentována jako rychlé řešení problému potravinové bezpečnosti, ve skutečnosti však potravinovou bezpečnost oslabuje. Její rozšíření na chov chobotnic by připravilo o potravu pobřežní komunity na globálním Jihu a namísto lidí, kteří to nejvíce potřebují, by krmilo soukromé kapsy a prémiové trhy.
Naše záběry navíc jasně ukazují to, co jsme vždy tvrdili – že humánní porážka chobotnic prostě není možná. Musíme jednat hned, abychom zachovali chobotnice v přírodě, ochránili naše oceány a zajistili potravinovou bezpečnost.“
