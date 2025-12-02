Studenti za klima: Jmenování motoristy ministrem životního prostředí je absurdní a nepřijatelné. Vyhlašujeme „akční pohotovost“
„Pokud má být Turek opravdu jmenován ministrem, nezbývá nám než demonstrativně opustit výuku a dát tak najevo náš nesouhlas. Na říjnových protestech proti obsazení ministerstva životního prostředí kandidátem popírajícím vliv člověka na klimatickou změnu se nás sešly tisíce. Ani to ale budoucí vládní koalici nepřesvědčilo o tom, že lidem člen Motoristů sobě na MŽP připadá problematický. Je tedy třeba ozvat se znovu a hlasitěji. To platí i v případě, že by se našel další naprosto nevhodný kandidát,“ říká Kateřina Matějovcová z Univerzit za klima. Do opuštění výuky se plánují zapojit desítky fakult a škol. Potvrzena je účast studujících z Prahy, Brna, Ostravy, Plzně, Olomouce, Ústí nad Labem, Českých Budějovic, Tábora nebo Zlína. Ti, kdo se zapojí, vyjdou ze svých fakult nebo středních škol, setkají se s dalšími protestujícími a v některých městech poté vytvoří společný protestní pochod. „Zatím to vypadá, že nás bude opravdu hodně, ale vyzýváme tímto krom studentstva i všechny vyučující nebo jinak pracující, aby se k nám přidali a upozornili na nebezpečí, které motorista na slibované pozici představuje,“ dodává Matějovcová.
Výroky motoristů jsou podle protestujících v přímém rozporu s vědeckým poznáním o změně klimatu. Popírání negativních dopadů uhelných elektráren nebo například záměr zrušit CHKO Soutok podle nich ukazují, že žádný motorista není kompetentní pro řízení MŽP a že by na ministerstvu nehájil zájmy společnosti, ale pouze bohatých a vlivných jednotlivců. „Je nepřípustné, aby do čela MŽP usedli lidé s tak masivním střetem zájmů, jako mají motoristé. Filip Turek stejně jako Petr Macinka, který byl placen z peněz fosilního miliardáře Pavla Tykače, nemůže být ministrem životního prostředí, protože nedokáže a nechce naplnit cíle a závazky, které tvoří podstatu existence resortu,“ říká Branko Hossa z Univerzit za Klima Brno.
Momentálně se studující napříč městy připravují na akci 9. 12., kdy demonstrativně opustí výuku. Ta má být pouze první ze série protestních akcí středních a vysokých škol, které navážou na říjnové demonstrace v Praze a v Brně a budou pokračovat „dokud to bude potřeba“. Studující se tak připojí i ke 450 vědcům a vědkyním, kteří a které své pochyby nad odborností motoristů vedených Petrem Macinkou vyjádřili v otevřeném dopise adresovaném prezidentovi i současnému kandidátovi na premiéra.
reklama
Dále čtěte |
Online diskuse
Všechny komentáře (6)
Peter2.12.2025 06:19
smějící se bestie2.12.2025 08:24 Reaguje na Peter
Karel Zvářal2.12.2025 07:16
Vladimir Mertan2.12.2025 07:31
Či už s názormi „Motoristov sebe“ súhlasíme, alebo nie, je potrebné si priznať, že by pravdepodobne nikdy nedosiahli takýto politický úspech bez existencie a výraznej medializácie klimatických aktivistov.
Klimatický aktivizmus, ktorý je často vnímaný ako ideologicky nekompromisný a spojený s radikálnymi krokmi (ako je napríklad požiadavka na rýchly koniec spaľovacích motorov, drakonické emisné ciele, alebo fanatické odmietanie akéhokoľvek priemyslu), má za následok silnú protireakciu.
Motoristi sebe, na čele s Petrom Macinkom a teraz s nominovaným Filipom Turkom, sa pre významnú časť spoločnosti, ktorá sa cíti ohrozená alebo prehliadaná klimatickou politikou (majitelia starších áut, ľudia závislí od automobilovej dopravy, ekonomicky slabšie vrstvy), stali hlásnou trúbou odporu voči tomuto tlaku.
Príčinná súvislosť: Intenzívny tlak na rýchlu a radikálnu „zelenú tranzíciu“ a niekedy až moralizujúci tón aktivistov nutne vyvolal vlnu odporu.
Využitie polarizácie: Motoristi šikovne využili túto polarizáciu. Prezentovali sa ako jediná sila, ktorá háji záujmy bežných ľudí a ich slobody v čase, keď sa cítia byť obmedzovaní.
Vznik protipólu: Silný a radikálny ekologický aktivizmus vytvoril dopyt po rovnako silnom a ostro definovanom protipóle. Namiesto umierneného politického stredu tak máme na jednej strane „klimatických alarmistov“ a na strane druhej „popieračov“ alebo „automobilových autonomistov“.
Protesty študentov sú síce legitímne, ale potvrdzujú, že sme v pasci „extremistického dialógu“, kde jeden extrém vyvoláva druhý. Motoristi sa stali ministerstvom, pretože dokázali osloviť voličov unavených z aktivistického tlaku a z politík, ktoré vnímajú ako neúmerne drahé a obmedzujúce.
Richard Vacek2.12.2025 08:14
smějící se bestie2.12.2025 08:27
že se zřeknou všech těch současných vymožeností, technologií,
které vesele používají ke svému životu i protestům,
no !