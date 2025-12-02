https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/studenti-za-klima-jmenovani-motoristy-ministrem-zivotniho-prostredi-je-absurdni-a-neprijatelne.vyhlasujeme-akcni-pohotovost
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Studenti za klima: Jmenování motoristy ministrem životního prostředí je absurdní a nepřijatelné. Vyhlašujeme „akční pohotovost“

2.12.2025 | Studenti za klima |
Diskuse: 6
Zdroj | Studenti za klima
V reakci na zveřejněný seznam ministerských kandidátů vyhlašují studující vysokých a středních škol „akční pohotovost“. Nesouhlasí s nominací Filipa Turka, který podle nich nemá kompetence pro řízení ministerstva. Na MŽP by pouze škodil životnímu prostředí a hájil zájmy oligarchů. Studenti a studentky plánují sérii protestních akcí, kterou zahájí odchodem z výuky v úterý 9. 12. Do pohotovosti se zapojí školy a spolky z celé země. Společně požadují jmenování vhodnějšího kandidáta, který bude respektovat účel ministerstva a chránit českou krajinu a klima.
 

„Pokud má být Turek opravdu jmenován ministrem, nezbývá nám než demonstrativně opustit výuku a dát tak najevo náš nesouhlas. Na říjnových protestech proti obsazení ministerstva životního prostředí kandidátem popírajícím vliv člověka na klimatickou změnu se nás sešly tisíce. Ani to ale budoucí vládní koalici nepřesvědčilo o tom, že lidem člen Motoristů sobě na MŽP připadá problematický. Je tedy třeba ozvat se znovu a hlasitěji. To platí i v případě, že by se našel další naprosto nevhodný kandidát,“ říká Kateřina Matějovcová z Univerzit za klima. Do opuštění výuky se plánují zapojit desítky fakult a škol. Potvrzena je účast studujících z Prahy, Brna, Ostravy, Plzně, Olomouce, Ústí nad Labem, Českých Budějovic, Tábora nebo Zlína. Ti, kdo se zapojí, vyjdou ze svých fakult nebo středních škol, setkají se s dalšími protestujícími a v některých městech poté vytvoří společný protestní pochod. „Zatím to vypadá, že nás bude opravdu hodně, ale vyzýváme tímto krom studentstva i všechny vyučující nebo jinak pracující, aby se k nám přidali a upozornili na nebezpečí, které motorista na slibované pozici představuje,“ dodává Matějovcová.

Výroky motoristů jsou podle protestujících v přímém rozporu s vědeckým poznáním o změně klimatu. Popírání negativních dopadů uhelných elektráren nebo například záměr zrušit CHKO Soutok podle nich ukazují, že žádný motorista není kompetentní pro řízení MŽP a že by na ministerstvu nehájil zájmy společnosti, ale pouze bohatých a vlivných jednotlivců. „Je nepřípustné, aby do čela MŽP usedli lidé s tak masivním střetem zájmů, jako mají motoristé. Filip Turek stejně jako Petr Macinka, který byl placen z peněz fosilního miliardáře Pavla Tykače, nemůže být ministrem životního prostředí, protože nedokáže a nechce naplnit cíle a závazky, které tvoří podstatu existence resortu,“ říká Branko Hossa z Univerzit za Klima Brno.

Momentálně se studující napříč městy připravují na akci 9. 12., kdy demonstrativně opustí výuku. Ta má být pouze první ze série protestních akcí středních a vysokých škol, které navážou na říjnové demonstrace v Praze a v Brně a budou pokračovat „dokud to bude potřeba“. Studující se tak připojí i ke 450 vědcům a vědkyním, kteří a které své pochyby nad odborností motoristů vedených Petrem Macinkou vyjádřili v otevřeném dopise adresovaném prezidentovi i současnému kandidátovi na premiéra.

Studenti za klima

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Online diskuse

Všechny komentáře (6)
Pe

Peter

2.12.2025 06:19
Ještě musí ti uvědomělí studenti vytvořit akční trojky a povyhazovat z fakult pedagogy, kteří nesprávně volili. A taky spolužáky, kteří by, jako odpadlík Ludvík v Žertu, napsali na pohlednici Ať žije Turek.
ss

smějící se bestie

2.12.2025 08:24 Reaguje na Peter
1*
Karel Zvářal

Karel Zvářal

2.12.2025 07:16
Demokracie je když: vítězíme my... že?-) Jako protiváha těm, kteří neuznávají ekonomická pravidla a páchají sebevraždu chudobou v (duchu GD) online. Soutok kvůli motoristům nezmizí, ani chráněné křivoklátské lesy. Na tu rozežranost stát někde musí vydělat/ušetřit.
VM

Vladimir Mertan

2.12.2025 07:31
Je fascinujúce sledovať, ako sa v dnešnej spoločnosti aktivizmus a politika navzájom zrkadlia a podnecujú. Článok o študentských protestoch proti nominácii Filipa Turka na MŽP je toho učebnicovým príkladom.

Či už s názormi „Motoristov sebe“ súhlasíme, alebo nie, je potrebné si priznať, že by pravdepodobne nikdy nedosiahli takýto politický úspech bez existencie a výraznej medializácie klimatických aktivistov.

Klimatický aktivizmus, ktorý je často vnímaný ako ideologicky nekompromisný a spojený s radikálnymi krokmi (ako je napríklad požiadavka na rýchly koniec spaľovacích motorov, drakonické emisné ciele, alebo fanatické odmietanie akéhokoľvek priemyslu), má za následok silnú protireakciu.

Motoristi sebe, na čele s Petrom Macinkom a teraz s nominovaným Filipom Turkom, sa pre významnú časť spoločnosti, ktorá sa cíti ohrozená alebo prehliadaná klimatickou politikou (majitelia starších áut, ľudia závislí od automobilovej dopravy, ekonomicky slabšie vrstvy), stali hlásnou trúbou odporu voči tomuto tlaku.

Príčinná súvislosť: Intenzívny tlak na rýchlu a radikálnu „zelenú tranzíciu“ a niekedy až moralizujúci tón aktivistov nutne vyvolal vlnu odporu.

Využitie polarizácie: Motoristi šikovne využili túto polarizáciu. Prezentovali sa ako jediná sila, ktorá háji záujmy bežných ľudí a ich slobody v čase, keď sa cítia byť obmedzovaní.

Vznik protipólu: Silný a radikálny ekologický aktivizmus vytvoril dopyt po rovnako silnom a ostro definovanom protipóle. Namiesto umierneného politického stredu tak máme na jednej strane „klimatických alarmistov“ a na strane druhej „popieračov“ alebo „automobilových autonomistov“.

Protesty študentov sú síce legitímne, ale potvrdzujú, že sme v pasci „extremistického dialógu“, kde jeden extrém vyvoláva druhý. Motoristi sa stali ministerstvom, pretože dokázali osloviť voličov unavených z aktivistického tlaku a z politík, ktoré vnímajú ako neúmerne drahé a obmedzujúce.
RV

Richard Vacek

2.12.2025 08:14
Školám postiženým takovými studenty bych doporučil rozšířit výuku demokracie.
ss

smějící se bestie

2.12.2025 08:27
Že by začali " bojovat " proti současné většině ve sněmovně/Turkovi tím -
že se zřeknou všech těch současných vymožeností, technologií,
které vesele používají ke svému životu i protestům,
no !
Pražská EVVOluce

