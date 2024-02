Svazek obcí Křivoklátska: Otevřený dopis v souvislosti s plánovaným vyhlášením Národního parku Křivoklátsko

Jaroslav Řezáč 28.2.2024 11:22

si nemyslím, že notně když obce můžou do něčeho kecat, tak to není vždy k lepšímu.

Někdy mě dojímá až čím se dokážou hájít.

Bod C) absolutně nechápu, co všechno kvůli kusu lesa dokážou vytáhnout. To z toho chtějí dělat Karlovu Univerzitu s letním táborem?

97% lokalit má stát v majetku skrze LČR.

Obce se zpravidla nezajímají o to, co se děje za jejich cedulema, dokud je něco neprobere, aby se pak mohlo usnout. Zkrátka, hlavně nic nedělat.

Odpovědět