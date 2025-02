Tomáš Pešek: Recyklace lithiových baterií v ČR zaostává. Chybí kapacity i financování Foto | Let's Kick / Let's Kick / Unsplash Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Finanční náročnost recyklace a legislativní nedostatky Zpracování lithiových baterií je výrazně dražší než recyklace jiných typů baterií, například olověných. U klasických typů olověných baterií je cena za recyklaci pozitivní. To znamená, že zpracovatelé tyto baterie vykupují, zatímco u těch lithiových je situace zcela opačná. Náklady na jejich recyklaci se pohybují v řádu desítek korun za kilogram, přičemž neexistuje jednotný model financování této recyklace. Až do roku 2020 výrobci a dovozci průmyslových elektrických článků nemuseli odvádět žádné recyklační poplatky, protože legislativa jim tuto povinnost neukládala. To znamená, že baterie, které byly uvedeny na trh v posledních deseti letech, představují obrovskou ekonomickou zátěž do budoucna. Vlivem rostoucího počtu lithiových baterií se Česká republika potýká s nedostatečnými kapacitami pro jejich recyklaci. Náklady na zpracování jsou vysoké a legislativa od výrobců dosud nevyžadovala dostatečné příspěvky na zpracování, což představuje významnou finanční zátěž pro budoucnost.Množství lithiových baterií uvedených na tuzemský trh neustále stoupá. Je to způsobeno rozvojem nových technologií, a to jak u elektrických článků obecně, tak například elektromobility. V České republice se ročně prodá více než sto tisíc elektrokol, elektroskútrů či elektrokoloběžek, které jsou vybaveny lithiovými bateriemi. Závažným problémem je fakt, že v současné době není v ČR dostatek zařízení, která by se na ekologické zpracování lithiových baterií specializovala. Z toho důvodu je značná část odpadních elektrických článků odvážena ke zpracování do zahraničí. To zvyšuje nejen logistickou náročnost celého procesu, ale také finanční náklady na recyklaci.Zpracování lithiových baterií je výrazně dražší než recyklace jiných typů baterií, například olověných. U klasických typů olověných baterií je cena za recyklaci pozitivní. To znamená, že zpracovatelé tyto baterie vykupují, zatímco u těch lithiových je situace zcela opačná. Náklady na jejich recyklaci se pohybují v řádu desítek korun za kilogram, přičemž neexistuje jednotný model financování této recyklace. Až do roku 2020 výrobci a dovozci průmyslových elektrických článků nemuseli odvádět žádné recyklační poplatky, protože legislativa jim tuto povinnost neukládala. To znamená, že baterie, které byly uvedeny na trh v posledních deseti letech, představují obrovskou ekonomickou zátěž do budoucna. Budoucí výzvy a potřeba systémového řešení Očekává se, že s dalším rozvojem elektromobility a obnovitelných zdrojů energie se počet lithiových baterií uváděných na trh v ČR výrazně zvýší. Proto je nutné rozšířit kapacity pro jejich recyklaci a vytvořit jasná pravidla pro financování zpětného odběru a recyklace. Ministerstvo životního prostředí nyní připravuje novelu zákona o výrobcích s ukončenou životností, která by měla zajistit spravedlivější rozložení nákladů na recyklaci a zavést povinné příspěvky od výrobců a dovozců. Tyto změny by mohly významně pomoci s rozvojem recyklační infrastruktury v ČR a snížit objem odpadních baterií vyvážených do zahraničí. Novela však bude řešit pouze nově vyrobené a dovezené elektrické články. Oproti tomu baterie, které již na českém trhu jsou, stále představují významnou budoucí finanční zátěž a v tuto chvíli chybí účinné a systémové řešení tohoto problému. Další informace | REMA Battery, s.r.o., je jedním ze dvou kolektivních systémů pro přenosné baterie působících v České republice. Tomáš Pešek Autor je člen výzkumného týmu za společnost REMA Systém , která participuje na projektu BIOCIRKL Národního centra kompetence

