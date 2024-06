Tomáš Pešek: Levné tonerové kazety ohrožují zdraví i přírodu, řešení hledají čeští vědci

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Nebezpečný zbytkový prášek

Používání laserových tiskáren je zejména ve firmách a kancelářích běžnou součástí každého dne. Většina těchto zařízení však funguje na problematické tonerové kazety, které představují zátěž pro životní prostředí. Jsou vyráběny v Asii a obsahují nebezpečné látky. Zatím je nelze renovovat ani ekologicky zlikvidovat.V České republice bylo v roce 2022 spotřebováno celkem 2 351 000 kusů tonerových kazet. Většina z nich pocházela od neznámých výrobců v Číně. Podle dat Národního centra kompetence (NCK) BIOCIRKL tvoří tyto kompatibilní tonerové kazety více než 60 % současného trhu. Zákazníky lákají zejména na výrazně nižší ceny. Na rozdíl od výrobců originálních a renovovaných tonerových kazet totiž asijští dovozci neřeší vysoké náklady spojené s dodržováním pravidel a bezpečnostních předpisů.

Velký problém pro lidské zdraví i přírodu představuje zbytkový prášek z kompatibilních kazet. Obsahuje extrémně rizikové látky. Oproti renovovaným kazetám bylo u levných tonerů zjištěno až o 153 procent více styrenu, o 130 procent více těkavých organických látek a o 60 procent více ultrajemných částic. Obsahují také další nebezpečné, karcinogenní látky – například benzen, dioxin nebo dekabromdifenylether. Povolené limity překračují podle odborníků až 8500krát, což je alarmující. I přesto zatím nejsou tonerové kazety jednoznačně klasifikovány jako nebezpečný odpad.

Nutná likvidace a výzkum českých vědců

Vzhledem k vysoce toxickému složení zbývá u levných tonerů jediná možnost likvidace: jejich energetické zhodnocení. Jinak je tomu u tonerového prášku od originálních výrobců, který bývá tvořen malými částicemi polymerních plastů, vosků, pigmentů a oxidů kovů. Díky tomu, že má vždy stejné složení, může najít využití jako složka přidávaná do betonu či asfaltu. Při pokrývání silnic využívají tento prášek už od roku 2010 například v Austrálii a na Novém Zélandu.

Ekologickou likvidací a použitím prášku z tonerových kazet se zabývá i tým českých odborníků z konsorcia výzkumných ústavů a firem sdružených v NCK BIOCIRKL. Ti už dříve potvrdili, že z čistírenských a papírenských kalů může být kvalitní palivo s vysokou výhřevností, a to například ve formě pelet. Podobnou cestu s ohledem na dodržování emisních limitů hledají právě i pro zbytkový prášek. Zároveň se zabývají vývojem procesu jeho separace z tonerových kazet.

Pomoci může Evropská unie

Snížit dopady tonerů s toxickými látkami je zatím možné renovací i nákupem originálních výrobků. Problematiku řeší také některé evropské organizace usilující o přísnější regulaci dovážených tonerů. Napomoci by měla rovněž březnová dohoda států Evropské unie, které se vyjádřily pro zákaz výrobků vyráběných nucenou prací. Pokud k zákazu dojde, měl by se postupně projevit úbytek čínských tonerových kazet na evropském i českém trhu. To by byl jednoznačně správný krok k ochraně životního prostředí.

