Tomáš Pešek: Evropská pravidla pro baterie se mění. Nová klasifikace přináší větší bezpečnost

Pavel Hanzl 11.6.2025 09:05 Reaguje na Jaroslav Řezáč

No, minule to bylo to samé a pak se zjistilo, že to chytlo na palubě s dýzly. Taky vyhořel domek se střešní fve, pak se zjistilo, že baterky byly bastl a hlavně v plynové kotelně atd. atd.

Odpovědět