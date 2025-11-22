https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/tomas-rakos-novy-pruvodce-radi-jak-vest-ferovou-a-efektivni-diskuzi-o-vystavbe-vetrnych-elektraren
Tomáš Rákos: Nový průvodce radí, jak vést férovou a efektivní diskuzi o výstavbě větrných elektráren

22.11.2025 | Tomáš Rákos |
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
Společnost Participation Factory představila nový metodický materiál s názvem Participace a větrné elektrárny, který nabízí praktické rady a doporučení pro všechny strany zapojené do příprav a projednávání projektů výstavby větrných elektráren – pro obce, firmy i veřejnost. Publikace vznikla na základě více než dvouleté zkušenosti z více než čtyř desítek workshopů s občany a zastupitelstvy v lokalitách, kde se o výstavbě větrných elektráren jedná.
 

Přestože každý projekt má svá specifika a neexistuje univerzální řešení, autoři sledují jasné trendy, které se rozhodli popsat a zveřejnit. Zatímco z médií se často může zdát, že veřejnost je vůči výstavbě větrných elektráren v ČR převážně odmítavá, zkušenosti Participation Factory ukazují jiný obrázek.

Netvrdíme, že participace umí zajistit schválení projektů. Rozhodně ale debatu zkvalitňuje a všechny zúčastněné strany pak lépe dosáhnou konsenzu. Ve více než polovině míst, kde jsme měli projednání na starosti, se veřejnost vyjádřila pro výstavbu.

Participace jako prevence konfliktů a přínos pro všechny zúčastněné

Podle autorů má průvodce sloužit především k tomu, aby se předešlo naplnění obav obcí a obyvatel, a aby rozhodování probíhalo na základě věcných informací. Průvodce se proto zaměřuje na praktické a zároveň jasné a srozumitelné tipy, jak vést komunikaci o záměrech VTE otevřeně, srozumitelně a bez zbytečných komplikací a nedorozumění. Specifikuje také hlavní principy efektivní participace a zahrnuje tematický slovník důležitých pojmů.

Hlavní tipy pro obce:

      - Buďte pro občany hlavním a prvním zdrojem informací. Představte jim záměr investora předem.
      - Předem si stanovte jasná pravidla pro jednání s investory. Požadujte od nich, aby svůj záměr komunikovali a projednali veřejně a transparentně.
      - Samotnou participaci nechte na odbornících, kteří bude zárukou nestrannosti a zajistí objektivní výstup z celého procesu.

Klíčové tipy pro investory:

      - Buďte transparentní a vybudujte si důvěru občanů.
      - Respektujte vyjádření veřejnosti.

Tipy pro veřejnost:

      - Požadujte po obci a investorovi web s transparentními informacemi o projektu.
      - Chtějte možnost participovat digitálně.
      - Ptejte se, dokud vám vše není jasné.
      - Požadujte jasný závazek, že obec a investor budou respektovat výsledek participace.

Věříme, že výstavba větrných elektráren může být přínosná pro obce, investory i širokou veřejnost. Když se dělá otevřeně, férově a profesionálně, může vést k větší energetické a finanční soběstačnosti komunit. Správně nastavené zapojení veřejnosti přináší vedle ekonomických benefitů také posílení důvěry a snížení konfliktů.

Metodický materiál Participace a větrné elektrárny je volně ke stažení.

foto - Rákos Tomáš
Tomáš Rákos
Autor je CEO společnosti Participation Factory.

Jaroslav Řezáč

22.11.2025 06:48
1 krok zrušit všechny dotace na dočasné OZE
2 krok zrušit všechny větrníky a FVE.
