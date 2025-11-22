Tomáš Rákos: Nový průvodce radí, jak vést férovou a efektivní diskuzi o výstavbě větrných elektráren
Přestože každý projekt má svá specifika a neexistuje univerzální řešení, autoři sledují jasné trendy, které se rozhodli popsat a zveřejnit. Zatímco z médií se často může zdát, že veřejnost je vůči výstavbě větrných elektráren v ČR převážně odmítavá, zkušenosti Participation Factory ukazují jiný obrázek.
Netvrdíme, že participace umí zajistit schválení projektů. Rozhodně ale debatu zkvalitňuje a všechny zúčastněné strany pak lépe dosáhnou konsenzu. Ve více než polovině míst, kde jsme měli projednání na starosti, se veřejnost vyjádřila pro výstavbu.
Participace jako prevence konfliktů a přínos pro všechny zúčastněné
Podle autorů má průvodce sloužit především k tomu, aby se předešlo naplnění obav obcí a obyvatel, a aby rozhodování probíhalo na základě věcných informací. Průvodce se proto zaměřuje na praktické a zároveň jasné a srozumitelné tipy, jak vést komunikaci o záměrech VTE otevřeně, srozumitelně a bez zbytečných komplikací a nedorozumění. Specifikuje také hlavní principy efektivní participace a zahrnuje tematický slovník důležitých pojmů.
Hlavní tipy pro obce:
-
- Buďte pro občany hlavním a prvním zdrojem informací. Představte jim záměr investora předem.
-
- Předem si stanovte jasná pravidla pro jednání s investory. Požadujte od nich, aby svůj záměr komunikovali a projednali veřejně a transparentně.
-
- Samotnou participaci nechte na odbornících, kteří bude zárukou nestrannosti a zajistí objektivní výstup z celého procesu.
Klíčové tipy pro investory:
-
- Buďte transparentní a vybudujte si důvěru občanů.
-
- Respektujte vyjádření veřejnosti.
Tipy pro veřejnost:
-
- Požadujte po obci a investorovi web s transparentními informacemi o projektu.
-
- Chtějte možnost participovat digitálně.
-
- Ptejte se, dokud vám vše není jasné.
-
- Požadujte jasný závazek, že obec a investor budou respektovat výsledek participace.
Věříme, že výstavba větrných elektráren může být přínosná pro obce, investory i širokou veřejnost. Když se dělá otevřeně, férově a profesionálně, může vést k větší energetické a finanční soběstačnosti komunit. Správně nastavené zapojení veřejnosti přináší vedle ekonomických benefitů také posílení důvěry a snížení konfliktů.
Metodický materiál Participace a větrné elektrárny je volně ke stažení.
reklama
Dále čtěte |
Online diskuse
Všechny komentáře (1)
Jaroslav Řezáč22.11.2025 06:48
2 krok zrušit všechny větrníky a FVE.