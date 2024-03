Vědci a nevládní organizace: Pane ministře, neoslabujte ekologická opatření v zemědělských dotacích! Diskuse: 1 Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz Na ilustračním snímku biopás. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

zemědělský sektor přímo závisí na stavu krajiny a přírodních zdrojů. Péče o půdu, ochrana a dobré hospodaření s vodou a podpora biodiverzity jsou základními podmínkami dlouhodobě prosperujícího zemědělství. Nastavit opatření, která pomohou napravit degradační procesy zemědělské krajiny a připravit zemědělský sektor na stále se zhoršující dopady klimatických změn, není snadné. Je to však zcela nezbytné, ačkoli se jedná o dlouhodobý a pracný proces, který vyžaduje finance, trpělivost, odvahu a flexibilitu v hledání vhodných přístupů. Přes 180 vědců a 21 nevládních organizací v otevřeném dopisu ministru zemědělství Marku Výbornému vyjádřili výrazné znepokojení nad oslabováním základních ekologických podmínek v rámci dotací ze Společné zemědělské politiky.Vážený pane ministře,zemědělský sektor přímo závisí na stavu krajiny a přírodních zdrojů. Péče o půdu, ochrana a dobré hospodaření s vodou a podpora biodiverzity jsou základními podmínkami dlouhodobě prosperujícího zemědělství. Nastavit opatření, která pomohou napravit degradační procesy zemědělské krajiny a připravit zemědělský sektor na stále se zhoršující dopady klimatických změn, není snadné. Je to však zcela nezbytné, ačkoli se jedná o dlouhodobý a pracný proces, který vyžaduje finance, trpělivost, odvahu a flexibilitu v hledání vhodných přístupů. Velice jsme ocenili zahrnutí odpovídajících cílů do programového prohlášení vlády a jejich reflexi v českém Strategickém plánu Společné zemědělské politiky, které se po dlouhých jednáních podařilo dosáhnout. Nyní jsme ale velmi znepokojeni, že pod tlakem ekonomických a politických problémů by se tyto dlouhodobé klíčové potřeby naší společnosti mohly dostat na okraj zájmu. To považujeme za nešťastné. Řešení důležitých problémů by se tím jen odkládalo a do budoucna ještě více komplikovalo a zdražovalo. Považujeme proto za důležité, aby resort zemědělství a celá vláda usilovali o to, že 1) nebude docházet k oslabování environmentálních ambicí na národní ani na evropské úrovni 2) veřejné finance ve formě zemědělských dotací budou využívány v souladu se snahami připravit zemědělství a krajinu na klimatické trendy, zastavit degradaci přírodních zdrojů a čelit úbytku biodiverzity 3) bude podpořena osvěta zemědělské i široké veřejnosti o významu environmentálních opatření pro zachování zemědělské produkce, včetně dostupného poradenského systému pro oblasti ochrany půdy, krajiny a biodiverzity 4) péče o půdu, ochrana a dobré hospodaření s vodními zdroji a podpora biodiverzity budou náležitě zapracovány do plánované aktualizace Strategie resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 způsobem, který odpovídá naléhavosti situace. Pro tuto chvíli vnímáme jako zásadní hájit na národní i evropské úrovni zachování základních dotačních podmínek Společné zemědělské politiky - Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy DZES a ekoplatby. Žádáme proto, aby byl od roku 2025 obnoven požadavek na zachování a vytváření přírodních prvků a ekostabilizačních ploch (DZES 8) v souladu s Evropskou komisí schváleným Strategickým plánem. Podobně je potřeba zachovat i požadavky na střídání plodin (DZES 7a) nebo minimální pokryv půdy (DZES 6). Je možné diskutovat o konkrétním nastavení parametrů tak, aby je mohli zemědělci vzít lépe za své, ale základní rámec a cíle musí zůstat zachovány. Vnímáme problémy zemědělců, uznáváme mnohé jejich požadavky a snahu o důstojné podmínky pro život a práci. Vítáme kroky, jako je například omezování byrokracie, která je mimo jiné překážkou také pro naplňování environmentálních potřeb, protože zemědělcům komplikuje zavádění potřebných opatření. Jsme připraveni být nápomocni v hledání konstruktivních návrhů, které budou lépe slučitelné se zemědělskou praxí, a zároveň budou adekvátně odpovídat na realitu klimatické i biodiverzitní krize. S úctou a pozdravem, Nevládní organizace

Arnika

Asociace místních potravinových iniciativ

Beleco

Česká arachnologická společnost

Česká společnost ornitologická

Český svaz ochránců přírody

ČESON - Česká společnost pro ochranu netopýrů

Čmelák - Společnost přátel přírody

Greenpeace Česká republika

Hnutí DUHA

Institut pro udržitelný rozvoj

JARO Jaroměř

Krajinohled

Nadace Pro půdu

Pražská pastvina

Společnost pro zvířata

STUŽ - Společnost pro trvale udržitelný rozvoj

Svoboda zvířat Plzeň

Vše pro půdu

WWF v Česku

Živá půda (Nadace Partnerství)



Vědci a vědkyně

Albrechtová Jana Katedra zoologie, PřF UK v Praze, Univerzita Karlova v Praze

Baláž Vojtech Vetuni Brno

Balvín Ondřej FZP ČZU

Baránková Lucie Univerzita Karlova

Bartošíková Jana Masarykova univerzita

Benda Daniel Přírodovědecká fakulta UK

Bendová Zdeňka Přírodovědecká fakulta UK

Benetková Petra Ústav pro životní prostředí

Bezányiová Kateřina PřF UK

Bezděk Aleš Biologické centrum AVČR, Entomologický ústav

Bláhová Kateřina BC AV ČR, v.v.i.

Böhmová Julie Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Bonušová Běla Česká zemědělská univerzita v Praze

Bouda Martin Botanický ústav AVČR

Brož Petr Geofyzikální ústav AV ČR

Bubeníková Kristýna Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta UK

Ceacero Herrador Francisco Czech University of Life Sciences Prague

Čada Vojtěch Česká zemědělská univerzita v Praze

Černá Barbora Přírodovědecká fakulta UK

Černohorský Jan Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra ekologie a ŽP

Černý Pixová Kateřina Česká zemědělská univerzita

Červeňák Jakub Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Douda Jan Česká zemědělská univerzita v Praze

Drlíková Johana Ústav výzkumu globální změny CzechGlobe AVČR

Dvořák Tomáš LGR ÚŽFG AVČR; KZ PŘF UK

Fanta Václav Česká zemědělská univerzita v Praze

Farkač Bronislav Centrum pro otázky životního prostředí UK

Fencková Michaela Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích

Frantová Veronika Technická univerzita v Liberci

Freudenfeld Petr Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Frýdlová Petra Karlova Univerzita, Přírodovědecká fakulta

Gajdošová Dorota Česká zemědělská univerzita v Praze

Gonzalez Ezequiel Česká zemědělská univerzita v Praze

Gvoždík Václav Ústav biologie obratlovců AV ČR

Hadrián Tuf Ivan Univerzita Palackého v Olomouci

Hájek Michal Masarykova Univerzita

Hájek Tomáš Muzeum Podblanicka, p.o.

Hájková Petra Ústav biologie obratlovců AV ČR

Harabiš Filip ČZU Praha

Havránek Milan Univerzita Karlova

Hédl Radim Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

Hejzlarová Eva Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Herben Tomas Univerzita Karlova, katedra botaniky

Hlaváček Antonín Univerzita Karlova

Hofmanová Jiřina Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Brno

Hološková Adriana Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

Homolka Miloslav ÚBO AVČR Brno

Honek David Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.

Horáček Ivan Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Horák Kryštof Ústav botaniky a zoologie, Masarykova univerzita Brno

Horký Jakub Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

Horsák Michal Masarykova univerzita

Hovorka Tomáš Národní muzeum

Hovorka Jan Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Hradilek Václav Česká zemědělská univerzita

Hrádková Anna Masarykova univerzita

Hrouda Adam Botanický ústav AV ČR

Hruška Jakub Ústav výzkumu globální změny CzechGlobe AVČR

Hula Vladimír Mendelova univerzita v Brně

Chajma Petr Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

Chocholová Valérie Přírodovědecká fakulta UK

Choma Michal Katedra biologie ekosystémů, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Chroňáková Alica Biologické centrum AV ČR

Chuman Tomáš Přf UK

Chytrý Milan Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Jan Jiří Biologické Centrum AV ČR, v. v. i.

Jandová Kateřina Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova Janečková Petra Universita Karlova

Janík Tomáš Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.; Přírodovědecká fakulta UK

Janšta Petr Karlova Univerzita, Přírodovědecká fakulta

Jelínková Jitka ČZU, FŽP

Jor Tomáš katedra zoologie, Přf UK

Juřičková Lucie Přírodovědecká fakulta UK

Kadlec Tomáš Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

Kadlecová Martina Česká zemědělská univerzita

Kašpar Marek Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Kintrová Kateřina Masarykova univerzita

Klimeš Petr Biologické Centrum AVČR, v.v.i.

Kment Petr Národní muzeum

Knapp Michal Česká zemědělská univerzita v Praze

Kolář Vojtěch Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Kolář Filip Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Komárková Martina Česká zemědělská univerzita

Kopecká Ivana Ústav pro životní prostředí PřF UK

Kostromskaya Valeriya Přírodovědecká fakulta univerzity Karlovy

Kotecký Vojtěch Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

Kotyk Michael Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

Kozel Petr Biologické centrum AVČR, Entomologický ústav

Kozlíková Eliška Biologické centrum AV ČR, Hydrobiologický ústav

Kozubík Alois PřF MU Brno

Krpcová Alena Univerzita Karlova

Kubánková Aneta Katedra zoologie, Univerzita Karlova

Kubovčiak Jan Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Lojka Bohdan Česká zemědělská univerzita v Praze

Lučan Radek Univerzita Karlova

Lukovský Jan Přírodovědná fakulta Univerzity Karlovy

Malenovský Igor Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie, Brno

Malíček Jiří Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

Marec František Biologické centrum AV ČR

Marková Kristýna Technická univerzita v Liberci

Marková Kateřina Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Martin Jana Entomologický ústav AVČR

Medková Lucie VÚKOZ, v.v.i.

Mikula Peter Technical University in Munich

Müllerová Jana Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Müllerová Anna Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Němcová Yvonne Univerzita Karlova, Př.F., Katedra botaniky

Němec Pavel Přírodovědecký Fakulta Univerzity Karlovy

Novotná Hedvika FHS UK

Opatová Věra Přírodovědecká fakulta UK

Pavlíková Barbara Přírodovědecká fakulta - Univerzita Karlova

Pergl Jan Botanický ústav AV ČR

Peterka Tomáš Masarykova univerzita

Peterka Jiří Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav

Peterková Šárka Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Petrus David FŽP ČZU

Petrusek Adam Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Petřík Petr Botanický ústav AV ČR a Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze

Pixová Michaela Institut für Entwicklungsforschung, BOKU - University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna

Počtová Vodičková Barbora ČHMÚ

Prach Karel Přírodovědecká fakulta JU v Českých Budějovicích

Procházka Petr Ústav biologie obratlovců AV ČR

Reif Jiří Ústav pro životní prostředí, PřF UK, Praha

Rindos Michal Czech Academy of Sciences, Biology Centre v.v.i.

Romportl Dušan VÚKOZ, v.v.i.

Rozkošná Knitlová Markéta Katedra zoologie PřF UK

Růžička Jan Česká zemědělská univerzita v Praze, katedra ekologie

Růžičková Jana HUN-REN-ELTE-MTM Integrative Ecology Research Group, Eötvös Loránd University

Řeháková Klára Botanický ústav AV ČR

Řehounková Klára Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Řeřicha Michal Česká zemědělská univerzita v Praze

Řezáč Milan Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Simon Ondřej FŽP ČZU

Singh Patrícia Masarykova Univerzita

Sirová Dagmara Biologické Centrum AV ČR, v.v.i.

Skokanová Hana VÚKOZ

Sládeček Martin Fakulta životního prostředí, ČZU

Soukalová Kateřina Biologické Centrum AV ČR v.v.i.

Storch David Univerzita Karlova

Straka Jakub PřF UK, Katedra zoologie

Svoboda David Univerzita Karlova, přírodovědecká fakulta

Sychra Jan Masarykova univerzita

Sychra Oldřich Veterinární univerzita Brno

Šebek Pavel Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Šímová Irena Univerzita Karlova

Šípek Petr PřF UK, Katedra Zoologie

Šmíd Jiří Univerzita Karlova

Šmídová Adéla PřF UK Praha

Šmilauer Petr Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Šmilauerová Marie Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích

Šobotník Jan FTZ ČZU

Štefka Jan Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích

Štrobl Martin Česká zemědělská univerzita v Praze

Těšický Martin Ludwig Maximilian University of Munich

Tetaur Adam Česká Zemědělská Univerzita v Praze

Tichý Lubomír Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Tropek Robert Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

Václavík Tomáš Univerzita Palackého Olomouc

Vašíčková Ivana VÚKOZ, v.v.i.

Večeřa Martin Ústav botaniky a zoologie, Masarykova univerzita

Věchtová Pavlína Přírodovědecká fakulta JU

Velenská Doubravka Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Vilímová Jitka Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Vinkler Michal Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Vizina Adam VUV TGM, v.v.i.

Vlašín Mojmír FSS MUNI Brno

Vohnoutová Marta Jihočeská univerzita

Vohralík Vladimír Přírodovědecká fakulta UK, Praha

Vojík Martin FŽP ČZU

Volf Martin Biologické Centrum AVČR

Vondrák Daniel Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Voříšek Petr Česká společnost ornitologická

Weiss Matthias ENTOMOLOGICKÝ ÚSTAV Biologické centrum AV ČR, v

Wild Jan Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

Wutkowska Magdalena Biology Centre CAS

Zahradníčková Helena Biologické centrum AVČR

Záleská Josefína Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Zasadil Petr Česká zemědělská univerzita v Praze

Zeidler Miroslav Přírodovědecká fakulta UP Olomouc

Zukal Jan Ústav biologie obratlovců AV ČR

Zýka Vladimír Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Vědci a nevládní organizace



Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz

