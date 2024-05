WWF Slovensko: Vyzýváme poslance, aby nehlasovali pro návrh zákona, který usnadňuje odstřel velkých šelem Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Tambako The Jaguar / Flickr Rys ostrovid, ilustrační snímek. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. WWF Slovensko zaslal poslancům Národní rady Slovenské republiky výzvu, aby nehlasovali pro zákony umožňující odstřel vzácných druhů zvířat. Zde je celý text výzvy.Vážený pane poslanče, dovolujeme si Vám předložit připomínku k vládnímu návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon č. 543/2002 Sb. o ochraně přírody a krajiny a zákon č. 43/1994 Sb. o civilní ochraně obyvatelstva. Tento návrh zavádí zjednodušení a zrychlení udělování výjimek pro odstřel chráněných druhů živočichů ohrožených na životě, zdraví nebo majetku v souvislosti s výskytem velkých šelem v území, kde byla vyhlášena mimořádná situace. Žádáme vás, abyste navrhované znění zákona nepodpořili. Jeho znění umožňuje příliš velké zásahy do populací chráněných druhů za příliš vágních podmínek, porušuje naše mezinárodní závazky a ohrožuje naše přírodní bohatství. 1. Především prohlašujeme, že zdraví a bezpečnost lidí jsou naší prioritou. Chápeme, že zvýšený počet střetů lidí s medvědem hnědým znepokojuje obyvatele, a je povinností státu najít a realizovat kvalitní a komplexní řešení. 2. Návrh zákona v předložené podobě však zejména vytváří podmínky pro závažné a v tomto rozsahu neodůvodněné zásahy do populací několika chráněných druhů: Již nyní je sporné, jaká hrozba újmy vlastně spustí mechanismy, na jejichž konci má být chráněný živočich utracen. Návrh zákona používá termín ohrožení života, zdraví nebo majetku. Návrh zákona nespecifikuje, co by mělo být ohrožením majetku, a proto je jakékoliv ohrožení majetku příležitostí pro vyhlášení stavu nouze a udělení výjimky k odstřelu. Několik předkladatelů návrhu argumentuje "velkou hospodářskou škodou", ale nikde v zákoně není tato výše škody specifikována. Podle současného návrhu může pouhá přítomnost šelmy, a to i v jejím přirozeném prostředí bezprostředně sousedícím s hospodářsky využívanou oblastí, představovat riziko pro majetek, a vést tak k rozhodnutí o odstřelu. Návrh zákona upravuje postup při udělování výjimky pro odstřel všech velkých šelem. Není vůbec jasné, jaké důvody vedly k návrhu usnadnit odstřel šelem, jako je rys ostrovid (Lynx lynx) nebo vlk dravý (Canis lupus). Několik zastánců návrhu uvádí, že "rysa nikdo střílet nebude". Pak ale není důvod, aby se navrhovanou novelou zjednodušil postup jeho odstřelu. Rys skutečně není hrozbou; naši stejnojmennou veřejnou výzvu podpořilo v krátké době více než 4 000 občanů. Navíc návrh zákona vůbec nezohledňuje skutečnost, že právě všechny velké šelmy se podílejí na snižování škod způsobených přemnoženou jelení či jinou zvěří v zemědělství a lesnictví. Návrh zákona tedy bez jakýchkoli údajů umožňuje jednodušší postup při odstřelu těch šelem, které pomáhají snižovat škody zemědělcům a lesníkům. 3. V doložce slučitelnosti se uvádí, že "Předmět návrhu zákona není upraven právem Evropské unie". To není pravda. Předmět návrhu je přímo upraven směrnicí Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Návrh zákona je s touto směrnicí v rozporu, a to jak stanovením nového důvodu pro udělení výjimky z ochrany, který směrnice nestanoví, tak stanovením příliš obecného kritéria "ohrožení majetku". Návrh zákona tak jde proti předpisům Evropské unie, a to zcela zbytečně: jak samotná směrnice, tak i stávající zákon o ochraně přírody již obsahují důvody pro udělení výjimky - např. z důvodu prevence závažných škod (např. na zemědělských plodinách, hospodářských zvířatech apod.) a v zájmu zdraví a bezpečnosti lidí. Směrnice pouze vyžaduje, aby byl postoj státu vyvážený a řádně odůvodněný. Návrh tato kritéria nesplňuje. 4. Stále častější střety a napětí mezi lidmi a medvědy jsou výsledkem komplexního souboru příčin: Slabá vymahatelnost práva v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, desítky let nefunkční mechanismy slaďování hospodářských činností s ochranou přírody v chráněných územích, chybějící dotační mechanismy pro chovatele na ochranu jejich stád, porušování pravidel přikrmování a vábení v honitbách, zcela zanedbaná opatření v oblasti prevence a osvěty, špatně regulovaná návštěvnost chráněných území, absence migračních koridorů při plánování a realizaci staveb, desítky let zanedbávaný a v některých obcích stále přetrvávající problém se zajišťováním odpadů, stejně jako absence obecně přijatelných údajů o stavu populací chráněných druhů, stejně jako údajů o kvalitě jejich přirozeného prostředí, které zásadně ovlivňuje život a chování šelem. Řešení, které chrání lidské životy a majetek a zároveň zajišťuje ochranu chráněných druhů v jejich přirozeném prostředí, by mělo řešit všechny výše uvedené problémy. Závěr Na základě výše uvedených důvodů Vás žádáme, abyste navrhované znění zákona nepodpořili.Umožňuje významné zásahy do populací chráněných druhů, jeho podmínky jsou příliš obecné a porušuje naše mezinárodní závazky. Ochranu života a zdraví, resp. prevenci závažných škod, lze i z dlouhodobého hlediska nejlépe zajistit řešením příčin problémů. Mechanismy pro eliminaci problémových jedinců chráněných druhů již existují a lze je zefektivnit. Na základě výše uvedených důvodů Vás žádáme, abyste navrhované znění zákona nepodpořili.Umožňuje významné zásahy do populací chráněných druhů, jeho podmínky jsou příliš obecné a porušuje naše mezinárodní závazky. Ochranu života a zdraví, resp. prevenci závažných škod, lze i z dlouhodobého hlediska nejlépe zajistit řešením příčin problémů. Mechanismy pro eliminaci problémových jedinců chráněných druhů již existují a lze je zefektivnit. Legislativa však musí být vyvážená a nesmí vytvářet podmínky pro neodůvodněně rozsáhlé zásahy do populací chráněných druhů, protože to ohrožuje naše vlastní přírodní bohatství. Mgr. Miroslava Plassmann, PhD, ředitelka WWF Slovensko

Mgr. Pavol Žilinčík, právník, WWF Slovensko

Mgr. Milan Janák, ekolog, WWF Slovensko



Výzvu podpořili:

prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc., Bratislava

prof. Ing. Peter Urban, PhD., Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

prof. Ing. Vladimír Kunca, PhD., Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene

prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc., Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Mgr. Michal Chvostáč, PhD., Ústav zoológie, SAV

Mgr. Ivana Daubnerová, PhD., Ústav zoológie SAV

Alexander Sirotkin, Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre

Mgr. Radovan Václav, PhD., Ústav zoológie SAV, v. v. i.

doc. Peter Mikulíček, PhD., Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Mgr. Marek Slovak, PhD., Slovenska Akademia Vied

doc. Ing. Tomáš Lepeška, PhD., Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene

RNDr. Peter Ľuptáčik, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav biologických a ekologických vied

prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Ing. Rastislav Jakuš DrSc., Ústav ekológie lesa, SAV

Klembara Jozef, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava Ing. Marek Svitok, PhD.

Mgr. Zuzana Dítě, PhD., Botanický ústav SAV

doc. Ing. Lenka Bobuľská, PhD., Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra ekológie

RNDr. Ján Krištofík, CSc., Ústav zoológie SAV

Dana Dojčáková, Prešovská univerzita v Prešove

Alžbeta Darolová, RNDr., CSc.

prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc., Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene

prof. Ing, Marián Schwarz, CSc, Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky

Karol Marhold, prof., RNDr., DrSc., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v.v.i.

Mgr. Hana Majerová, Dr. Rer. Nat, SAV

Mgr. Peter Klepsatel PhD.

Ing. Diana Krajmerová, PhD., Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene

Ing. Richard Hrivnák, DrSc., Botanický ústav, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

RNDr Fedor Čiampor PhD., CBRB SAV

Doc. PaedDr. Stanislav David, PhD., KEaE FPVaI, Univerzita Konštantín Filozofa v Nitre

Ing. Benjamín Jarčuška, PhD., Ústav ekológie lesa SAV

Mgr. Monika Majerová, PhD., Slovenská akadémia vied

Dr. Anton Krištín, DrSc., Ústav ekológie lesa SAV

RNDr. Zuzana Čiamporová Zaťovičová, PhD., CBRB SAV

Ing. Monika Szabóová, PhD., Slovenská akadémia vied

Ing. Andrej Raniak, PhD., Ústav Krajinnej Ekológie v. v. i., SAV

RNDr. Mgr.theol. Dominik Roman Letz, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Mgr. Iveta Škodová, PhD., Botanický ústav, Slovenská akadémia vied

Mgr. Vladimír Nemček, Saola - ochrana prírody

Mgr. Ján Jurčík, PhD., Ústav genetiky a biotechnológií rastlín - SAV

Zuzana Gajdošová, Botanický ústav SAV

Matus Jurcik

Zuzana Janosikova, SAV

Denisa Slabejová, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Mgr. Roderik Fiala, PhD.

Mgr. Zuzana Pelechová Drongová, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave

RNDr.Ivona Kautmanová, PhD., Slovenské národné múzeum -Prírodovedné múzeum

Mgr. Slavomír Adamčík, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v.v.i.

reklama WWF Slovensko



tisknout poslat

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz Dále čtěte | Český projekt Jedna příroda se loni umístil v top ten evropských LIFE projektů. I díky dokumentárnímu filmu Hodnoty přírody Dotační hřebík do rakve přírodě šetrnému zemědělství Jemná práce pinzetou. Ochránci přírody vypustili šest set housenek motýla okáče v Českém středohoří

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.