Zdeněk Brlica: Šance na zpřísnění regulace pyrotechniky?

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Skitterphoto / Skitterphoto / Pixabay Ilustrační snímek.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

- pyrotechniku nejvyšší kategorie F3 a F4 může koupit a odpalovat pouze odborně způsobilá osoba (Společnost pro zvířata navrhuje, aby se toto týkalo i kategorie F2, tedy všech druhů mimo například prskavek)

- zákaz používání kategorie F2 a vyšších kolem nemocnic, chovů zvířat a dalších obdobných míst ve vzdálenosti do 250 m (Společnost pro zvířata navrhuje do 1 000 m)

- výrazné pokuty v případě porušení těchto zásad (například při odpalování kategorie F2 a vyšší ve vzdálenosti menší, než 250 metrů je navrhována pokuta 100 000 Kč)

- obce mohou vydat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhlášku, zakazující používání pyrotechniky F2 a vyšších kategorií na celém území obce

Na programu nedávno zahájené schůze Poslanecké sněmovny (od 10. 9.) je i vládní návrh novely zákona č. 206/2015 o pyrotechnických výrobcích, který by měl přinést zpřísnění pravidel při prodeji a používání tzv. zábavní pyrotechniky.Tento vládní návrh sice není tak přísný, jako byl třeba návrh Společnosti pro zvířata podpořený peticí odsouhlasenou mnoha tisíci občanů na jaře letošního roku (více na www.stoppyro.cz ), přesto by měl znamenat alespoň dílčí krok správným směrem, například:

V každém případě je velice žádoucí, aby tato novelizace byla schválena alespoň v podobě vládního návrhu nebo raději v podobě přísnější navrhované Společností pro zvířata. Potom by bylo možné, aby obce schválily zákaz odpalování pyrotechniky (mimo ohňostroje povolené báňským úřadem) po celý rok, tedy například i na Silvestra a Nový rok a to v případě, že by příslušná obec měla natolik osvícené radní nebo by tak bylo rozhodnuto třeba místním referendem. Nebylo by kulturnější oslavit příchod Nového roku namísto odpalováním petard třeba troubením na trubku?

Viděl jsem na toto téma několik anket a hovořil s mnoha lidmi a drtivá většina byla pro velice přísnou regulaci tohoto druhu „zábavy“. K tomu vedou tyto zcela zřejmé důvody:

Odpalování pyrotechniky znamená pro většinu lidí a všechna zvířata domácí i ta žijící v přírodě velký stres, v případě divoce žijících zvířat končící často i jejich uhynutím

Odpalováním pyrotechniky se dostává do ovzduší a následně do vody a do půdy obrovské množství jedů a dalších škodlivých látek – viz například tyto stručné citace z analýzy Akademie věd ČR z roku 2023:

„Ohňostroje – toxická show s neúnosnými zdravotními riziky

Chemické látky a prachové částice uvolňované během ohňostrojů jsou vysoce toxické a karcinogenní. Mají prokazatelně negativní a dlouhodobý dopad na lidské zdraví a životní prostředí.

Z ovzduší, kde ohňostrojový smog může přetrvávat i řadu dní, se škodlivé látky uvolňují do vody a půdy a stávají se tak součástí potravních řetězců.

Značné riziko představují v ohňostrojích přítomné polycyklické aromatické uhlovodíky, oxidy síry, fosforu nebo dusíku.

V ohňostrojovém smogu je přítomna řada prvků ve formě, která je pro člověka a životní prostředí vysoce toxická. Tyto kovy, mimo jiné měď, hliník, titan, baryum nebo lithium slouží k barevným efektům ohňostroje.

Ohňostroje, zejména amatérské, nelze bez závažných zdravotních a environmentálních rizik provozovat.

Je relevantní a odpovědné uvažovat o úplném zákazů ohňostrojů nebo o jejich zásadním omezení, jako je tomu například v Německu, Kanadě nebo v Austrálii.“

Schvalování této přísnější regulace by snad nemělo být předmětem nějakých politických konfrontací a snad se na ní bude shoda napříč všemi parlamentními stranami. Je však zřejmě nutno ji načasovat tak, aby nedošlo k jednorázovému hromadnému odpalování existujících zásob, na které se bude tato regulace vztahovat

reklama