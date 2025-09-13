https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/3x-30-dnu-pro-mokrady-ve-treti-etape-pozorujeme-mokradni-ptaky
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
3x 30 dnů pro mokřady: Ve třetí etapě pozorujeme mokřadní ptáky

13.9.2025 06:36 | PRAHA (Ekolist.cz)
Volavka bílá.
Foto | Luboš Vaněk / ČSOP
Po obojživelnících a vážkách startuje 15. září třetí etapa celostátní akce 3x 30 dnů pro mokřady, ve které mohou děti i dospělí opět vyrážet k mokřadům a tentokrát pozorovat ptáky, další ohrožené obyvatele těchto významných a vzácných biotopů.
 
Český svaz ochránců přírody tuto akci letos vyhlásil jako součást svých aktivit na ochranu mokřadů. Do 14. října bude možné se zúčastnit její výherní části. Ve hře je další fotopast a návštěva záchranné stanice pro volně žijící živočichy pro vylosovaný dětský kolektiv. Hlavně však zvýšení povědomí veřejnosti o problémech, s nimiž se mokřady potýkají, a jejich potřebné ochraně. Prvních dvou etap se zúčastnilo již více než 1200 lidí ze všech krajů České republiky, z toho více než 800 dětí.

„Podobně jako ostatní živočichové a rostliny, i ptactvo vázané na mokřady je ohroženo zejména ztrátou svého přirozeného prostředí,“ říká Martina Kišelová z Českého svazu ochránců přírody. „Klimatická změna a negativní zásahy člověka totiž mění krajinu v jejich neprospěch. Pro zachování nejen vzácných a ohrožených, ale i běžných druhů je proto důležité mokřady chránit a věnovat jim soustavnou pozornost a péči. Věříme, že ptáci budou pro veřejnost alespoň o něco snáze zaznamenatelní než neustále poletující vážky a prchající obojživelníci a přilákají děti i dospělé, školky, školy, přírodovědné kroužky i další dětské skupiny opět k mokřadům,“ dodává.

Svá pozorování mohou lidé zasílat prostřednictvím formuláře na webových stránkách nasemokrady.cz a také sdílet ve facebookové skupině 3x 30 dnů pro mokřady - Pochlub se, co žije v mokřadu. Od 15. září do 14. října probíhá výherní část o další fotopast a návštěvu záchranné stanice pro volně žijící živočichy pro vylosovaný dětský kolektiv. Zároveň do 14. října pokračuje fotografická soutěž ČSOP s názvem Mokřady živé a mrtvé.

Labuť velká.
Foto | Vojtěch Šťastný / ČSOP

Ptáci jsou ohroženi zejména ztrátou přirozeného prostředí, ve kterém žijí a získávají potravu. Změny v zemědělství, odvodňování mokřadů, eutrofizace, tedy obohacování o živiny například ze splachů hnojiv a pesticidů, odpadních vod nebo průmyslových spalin, vedou k jejich znečištění a úbytku. Voda je zakalená, není v ní dostatek potravy a snáze se v ní šíří nemoci. K nedostatku vody přispívá také přibývající suché a horké počasí, které rovněž způsobuje rychlejší šíření nemocí, například botulotoxinu, který je pro ptáky smrtelný.

Dalším negativním vlivem je nesprávné přikrmování. Pečivo je energeticky bohaté, ale chybí mu potřebné živiny, což způsobuje podvýživu, oslabení kostí a deformace křídel. Rozkládající se pečivo znečišťuje vodu, což opět vede k šíření bakterií. Navíc při přikrmování se ptáci soustředí na jedno místo, a riziko přenosu chorob se tak zvyšuje. Neméně nebezpečné je znečištění vod odpadky, zejména plastovými odpady či rybářskými vlasci. I mokřadní ptáci jsou ohroženi faktory jako ostatní ptáci, např. srážkami s elektrickým vedením, se skly či dopravou.

Akcí 3x 30 dnů pro mokřady chce ČSOP upozornit širokou veřejnost na to, že ochrana našich mokřadů je stále nedostatečná a rostlin a živočichů na ně vázaných ubývá. Spolu s dalšími aktivitami je součástí projektu Naše mokřady v době klimatické změny. Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy. Generálním partnerem programu ČSOP Naše mokřady je Nadační fond Veolia. Více informací o mokřadních aktivitách ČSOP najdete na webových stránkách www.nasemokrady.cz nebo na Facebooku www.facebook.com/nasemokrady.

foto - Kučerová Zuzana
Zuzana Kučerová
Autorka je pracovnice ČSOP.
