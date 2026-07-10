Aplikace pro toto léto: poznejte zapomenuté pohraničí sousedící s Bavorskem
Zelený pás podél bavorsko-české hranice se rozprostírá v délce přibližně 358 kilometrů. Bývalé pohraniční území propojuje přírodní a krajinné hornaté oblasti s bohatou historií. V době železné opony oddělovaly obyvatele na obou stranách hranice pohraniční ploty, zátarasy a vojensky střežené území. Přestože pohraniční zařízení z období studené války dnes téměř zcela zmizela, důsledky druhé světové války, vysídlení německy mluvícího obyvatelstva a desetiletí trvající izolace pohraničí jsou dodnes patrné. Četná pamětní místa, památníky a zaniklé obce připomínají zmizelé vesnice i historické zvraty, které region mapovaný aplikací formovaly od Šumavy až po Ašsko.
Současně se podél bývalé hranice vyvinul souvislý prostor pro přežití mnoha druhů rostlin a živočichů. V jižní části nyní v aplikaci zmapované hranice se nachází Národní park Bavorský les a Národní park Šumava. Společně vytvářejí přeshraniční lesní krajinu s horskými lesy, vrchovišti, přírodě blízkými řekami a pramennými oblastmi. Vhodné podmínky zde nacházejí mimo jiné rys ostrovid, tetřev hlušec, čáp černý a datlík tříprstý.
Přibližně 200 míst podél bavorsko-české hranice dokumentuje historii, přírodu a kulturu tohoto pohraničního prostoru a informace o nich lze také poslouchat ve formě audioprůvodce. Pohraniční region lze dnes poznávat různými způsoby. Trasa EuroVelo 13 (Stezka železné opony) sleduje průběh bývalé železné opony na obou stranách hranice. Doplňují ji dálkové trasy Via Czechia a Evropská dálková turistická stezka E6, které vedou rozsáhlými částmi pohraničního území. Množství památníků, vyhlídkových míst a informačních stanovišť nabízí další pohledy na přírodní a kulturní dějiny této části Evropského zeleného pásu. Právě k jejich objevování vám může nově spuštěná aplikace pomoci. V češtině jsou tak k dispozici informace o všech zmiňovaných místech podél bavorsko-české hranice a veškerý další obsah aplikace je dostupný i v anglickém a německém jazyce.
Evropský zelený pás (European Green Belt) je jedinečná iniciativa ochrany přírody, která sleduje trasu bývalé „železné opony“ od Barentsova moře až po Černé a Jaderské moře. Tento více než 12 500 km dlouhý pás zahrnuje mimořádně cenné ekosystémy, které se během období studené války zachovaly díky omezené lidské činnosti v pohraničních oblastech. Dnes představuje významný biokoridor podporující biodiverzitu, propojení chráněných území a migraci druhů napříč Evropou. Evropský zelený pás zároveň slouží jako symbol proměny bývalého rozdělení kontinentu v prostor spolupráce v ochraně přírody.
Aplikace je nově zdarma dostupná na Google Play a Apple iStore.
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