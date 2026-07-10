https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/aplikace-pro-toto-leto-poznejte-zapomenute-pohranici-sousedici-s-bavorskem
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Aplikace pro toto léto: poznejte zapomenuté pohraničí sousedící s Bavorskem

10.7.2026 04:28 | PRAHA (Ekolist.cz) | Jan Skalík
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jan Skalík
Stovky míst, které připomínají jedinečnou přírodu i historii 20. století Zeleného pásu Evropy, nyní najdete ve volně stažitelné aplikaci pro mobilní telefony.
 
Aplikaci poslední rok připravoval německý Svaz pro životní prostředí a ochranu přírody (BUND) ve spolupráci s Hnutím DUHA. Podél Bavorské hranice jsme na české i německé straně vytipovali dohromady 200 míst, ke kterým se váže silný příběh ochrany přírody nebo historie 20. století. Tato místa jsou na mapě, která umožňuje si snadno naplánovat výlet pro jejich objevování pěšky či na kole: jde totiž velmi často o místa, která jsou doslova na „čáře“. Tato místa tak doplňují stovky míst popsaných podél vnitroněmecké hranice a předznamenávají další mapování přírody i orální historie v této oblasti v budoucnosti, na kterém bychom chtěli spolupracovat s dalšími partnery.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jan Skalík

Zelený pás podél bavorsko-české hranice se rozprostírá v délce přibližně 358 kilometrů. Bývalé pohraniční území propojuje přírodní a krajinné hornaté oblasti s bohatou historií. V době železné opony oddělovaly obyvatele na obou stranách hranice pohraniční ploty, zátarasy a vojensky střežené území. Přestože pohraniční zařízení z období studené války dnes téměř zcela zmizela, důsledky druhé světové války, vysídlení německy mluvícího obyvatelstva a desetiletí trvající izolace pohraničí jsou dodnes patrné. Četná pamětní místa, památníky a zaniklé obce připomínají zmizelé vesnice i historické zvraty, které region mapovaný aplikací formovaly od Šumavy až po Ašsko.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jan Skalík

Současně se podél bývalé hranice vyvinul souvislý prostor pro přežití mnoha druhů rostlin a živočichů. V jižní části nyní v aplikaci zmapované hranice se nachází Národní park Bavorský les a Národní park Šumava. Společně vytvářejí přeshraniční lesní krajinu s horskými lesy, vrchovišti, přírodě blízkými řekami a pramennými oblastmi. Vhodné podmínky zde nacházejí mimo jiné rys ostrovid, tetřev hlušec, čáp černý a datlík tříprstý.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jan Skalík

Přibližně 200 míst podél bavorsko-české hranice dokumentuje historii, přírodu a kulturu tohoto pohraničního prostoru a informace o nich lze také poslouchat ve formě audioprůvodce. Pohraniční region lze dnes poznávat různými způsoby. Trasa EuroVelo 13 (Stezka železné opony) sleduje průběh bývalé železné opony na obou stranách hranice. Doplňují ji dálkové trasy Via Czechia a Evropská dálková turistická stezka E6, které vedou rozsáhlými částmi pohraničního území. Množství památníků, vyhlídkových míst a informačních stanovišť nabízí další pohledy na přírodní a kulturní dějiny této části Evropského zeleného pásu. Právě k jejich objevování vám může nově spuštěná aplikace pomoci. V češtině jsou tak k dispozici informace o všech zmiňovaných místech podél bavorsko-české hranice a veškerý další obsah aplikace je dostupný i v anglickém a německém jazyce.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jan Skalík

Evropský zelený pás (European Green Belt) je jedinečná iniciativa ochrany přírody, která sleduje trasu bývalé „železné opony“ od Barentsova moře až po Černé a Jaderské moře. Tento více než 12 500 km dlouhý pás zahrnuje mimořádně cenné ekosystémy, které se během období studené války zachovaly díky omezené lidské činnosti v pohraničních oblastech. Dnes představuje významný biokoridor podporující biodiverzitu, propojení chráněných území a migraci druhů napříč Evropou. Evropský zelený pás zároveň slouží jako symbol proměny bývalého rozdělení kontinentu v prostor spolupráce v ochraně přírody.

Aplikace je nově zdarma dostupná na Google Play a Apple iStore.

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foto - Skalík Jan
Jan Skalík
Autor je koordinátor kampaně Zachraňme lesy Hnutí DUHA.
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