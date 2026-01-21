https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/csop-vykoupil-v-sedmihorskych-mokradech-dalsi-hektar-pozemku
ČSOP vykoupil v Sedmihorských mokřadech další hektar pozemků

21.1.2026 04:38 | PRAHA (Ekolist.cz) | Jan Moravec
Foto | Vojtěch Šťastný / ČSOP
Na Sedmihorských mokřadech v Českém ráji vykoupil Český svaz ochránců přírody (ČSOP) další hektar pozemků. Na výkup přispěli dárci kampaně Místo pro přírodu a také Nadační fond Veolia. Pozemky budou sloužit pro zajištění a další rozvoj této jedinečné lokality, která je domovem desítek vzácných druhů živočichů.
 
„Mokřady patří mezi nejvýznamnější, ale současně i světově nejohroženější ekosystémy. Podílejí se na koloběhu vody v přírodě, zadržují vodu v krajině, příznivě ovlivňují podnebí i lokální klima výparem, pohlcují nadbytečný oxid uhličitý z ovzduší. V neposlední řadě jsou mokřady centry biodiverzity – najdeme zde specifické biotopy řady vzácných druhů rostlin, živočichů i hub,“ říká Vojtěch Šťastný z Pozemkového spolku Sedmihorské mokřady, který o lokalitu pečuje.

Foto | Vojtěch Šťastný / ČSOP

Sedmihorské mokřady leží v údolí říčky Libuňky, v samém srdci Českého ráje. Jsou především ornitologicky významnou lokalitou. Na jejich části, která byla v minulosti velmi poškozena melioracemi, proběhla v letech 2021-2022 rozsáhlá revitalizace, při níž bylo vytvořeno 14 různě velkých tůní.

Sedmihorské mokřady jsou vlastnicky velmi komplikovaným územím. Nachází se tu desítky drobných pozemků různých vlastníků, některé i se stovkami spoluvlastníků. Získat jejich souhlasy nebo vlastnická práva k pozemkům bylo pro rozsah realizované revitalizace limitující. Již před jejím zahájením proto Český svaz ochránců přírody díky finančním prostředkům veřejné sbírky Místo pro přírodu a Nadačního fondu Veolia vykoupil hektar klíčových pozemků, bez nichž by obnova mokřadů nemohla proběhnout. Ve výkupech pokračuje ČSOP i nadále.

Foto | Vojtěch Šťastný / ČSOP

Během druhé poloviny loňského roku se podařilo uskutečnit další tři výkupy, dohromady bezmála hektar pozemků, takže celkem zde již Český svaz ochránců přírody vlastní nebo spoluvlastní téměř čtyři hektary. Poslední zápis do katastru nemovitostí se podařilo dotáhnout krátce před Vánocemi.

„Snažíme se tu vytvořit co nejpestřejší mozaiku různých biotopů. Vedle tůní jsou tu rákosiny, kosené či pasené vlhké louky i malé lesíky. Spolupracujeme při tom s dobrovolníky, místními zemědělci i řadou dalších organizací,“ uvádí Vojtěch Šťastný. Že se to daří, ukazuje i zoologický průzkum, který na Sedmihorských mokřadech loni proběhl. Zaznamenáno zde při něm bylo 82 druhů ptáků, z toho 33 chráněných nebo ohrožených (mimo jiné výrazný nárůst populací cvrčilky slavíkové a chřástala vodního) či osm druhů obojživelníků.

Foto | Petra Stráníková, GREYCAT FILM z.s. / ČSOP

S Českým svazem ochránců přírody spolupracuje na podobných projektech už od roku 2008 Nadační fond Veolia. Právě Sedmihorské mokřady patří podle Venduly Valentové, ředitelky fondu k vlajkovým lodím spolupráce. Jako generální partner programu ČSOP Naše mokřady věnuje fond kolem dvou milionů korun ročně.

foto - Moravec Jan
Jan Moravec
Autor pracuje pro Český svaz ochránců přírody.
