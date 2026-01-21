ČSOP vykoupil v Sedmihorských mokřadech další hektar pozemků
Sedmihorské mokřady leží v údolí říčky Libuňky, v samém srdci Českého ráje. Jsou především ornitologicky významnou lokalitou. Na jejich části, která byla v minulosti velmi poškozena melioracemi, proběhla v letech 2021-2022 rozsáhlá revitalizace, při níž bylo vytvořeno 14 různě velkých tůní.
Sedmihorské mokřady jsou vlastnicky velmi komplikovaným územím. Nachází se tu desítky drobných pozemků různých vlastníků, některé i se stovkami spoluvlastníků. Získat jejich souhlasy nebo vlastnická práva k pozemkům bylo pro rozsah realizované revitalizace limitující. Již před jejím zahájením proto Český svaz ochránců přírody díky finančním prostředkům veřejné sbírky Místo pro přírodu a Nadačního fondu Veolia vykoupil hektar klíčových pozemků, bez nichž by obnova mokřadů nemohla proběhnout. Ve výkupech pokračuje ČSOP i nadále.
Během druhé poloviny loňského roku se podařilo uskutečnit další tři výkupy, dohromady bezmála hektar pozemků, takže celkem zde již Český svaz ochránců přírody vlastní nebo spoluvlastní téměř čtyři hektary. Poslední zápis do katastru nemovitostí se podařilo dotáhnout krátce před Vánocemi.
„Snažíme se tu vytvořit co nejpestřejší mozaiku různých biotopů. Vedle tůní jsou tu rákosiny, kosené či pasené vlhké louky i malé lesíky. Spolupracujeme při tom s dobrovolníky, místními zemědělci i řadou dalších organizací,“ uvádí Vojtěch Šťastný. Že se to daří, ukazuje i zoologický průzkum, který na Sedmihorských mokřadech loni proběhl. Zaznamenáno zde při něm bylo 82 druhů ptáků, z toho 33 chráněných nebo ohrožených (mimo jiné výrazný nárůst populací cvrčilky slavíkové a chřástala vodního) či osm druhů obojživelníků.
S Českým svazem ochránců přírody spolupracuje na podobných projektech už od roku 2008 Nadační fond Veolia. Právě Sedmihorské mokřady patří podle Venduly Valentové, ředitelky fondu k vlajkovým lodím spolupráce. Jako generální partner programu ČSOP Naše mokřady věnuje fond kolem dvou milionů korun ročně.
