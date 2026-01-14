Český svaz ochránců přírody vyhlásil rok 2026 Rokem hořců
Kolik u nás roste hořců
Když se řekne hořec, většina lidí si pravděpodobně představí zářivě modré zvoncovité květy někde vysoko v horách. Této představě u nás nejlépe odpovídá hořec tolitovitý, se kterým se dá setkat zejména v Krkonoších či v Beskydech. Realita je však mnohem pestřejší. Naše hořce nejsou jen jasně modré, ale i v různých odstínech fialové, a dokonce i žluté. Ne všechny mají výrazně zvoncovité květy. A nerostou jen v horách, ale i v podhůří a v nížinách.
V současné době v České republice planě roste 9 druhů hořců (z toho jeden – hořec žlutý – nepůvodní) a 5 druhů hořečků (jeden ve dvou poddruzích). Všechny naše původní druhy hořců a hořečků patří k ohroženým druhům. Pro tři druhy hořečků existuje státní záchranný program, do kterého je i ČSOP zapojený – o řadu lokalit s jejich výskytem dlouhodobě pečuje a dvě lokality hořečku nahořklého dokonce vlastní (Hořečková stráň u Velkého Vřešťova v Podkrkonoší, Horka u Kounic na Nymbursku).
Co se chystá?
„V rámci Roku hořců v současné době připravujeme putovní výstavu a publikaci o hořcích, hořečcích a jejich ochraně v České republice,“ prozrazuje Eliška Prouzová, koordinátorka kampaně. „Určitě se uskuteční minimálně jedna konference nebo seminář, kolegové ze Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP připravují oblíbené soutěže, bude možno zapojit se i do údržby horečkových lokalit.“
Nebudou samozřejmě chybět ani vycházky do terénu, ale vzhledem k tomu, že většina našich druhů kvete na přelomu léta a podzimu, budou soustředěny až ve druhé polovině roku. „Určitě se během roku objeví řada dalších zajímavých aktivit. Na jejich přípravě spolupracujeme i s dalšími organizacemi, mimo jiné s Českou botanickou společností či s pozemkovými spolky, které mají mnohé lokality s výskytem hořců a hořečků v péči. Vše podstatné bude průběžně publikováno na www.rokhorcu.cz,“ dodává Eliška Prouzová.
ČSOP nabízí finanční podporu
Český svaz ochránců přírody nabízí finanční pomoc i dalším subjektům, které by se chtěly do ochrany (nejen) hořců zapojit. V rámci národního programu ČSOP Ochrana biodiverzity mohou spolky žádat o finanční podporu jak na mapování výskytu vzácných druhů rostlin, tak na drobnější praktická opatření v terénu (https://biodiverzita.csop.cz).
Ti, kteří se chtějí starat o nějaké přírodně cenné lokality dlouhodobě, se mohou zapojit do dalšího programu ČSOP – založit pozemkový spolek. Pozemkové spolky jsou neziskové organizace, chránící přírodu a pečující o ní na základě vlastnického či smluvního vztahu k pozemkům. ČSOP nabízí zájemcům o založení pozemkového spolku pomoc nejen finanční, ale i metodickou, odbornou a právní (www.pozemkovespolky.cz). Bližší informace o aktuálně vyhlášených výzvách na podávání projektů Ochrany biodiverzity a podpory pozemkových spolků jsou i na www.csop.cz.
Generálním partnerem národního programu ČSOP Ochrana biodiverzity jsou Lesy České republiky, s. p. Program je dále spolufinancován Ministerstvem životního prostředí, Nadačním fondem Veolia a Nadací Ivana Dejmala. Program vzniku a rozvoje pozemkových spolků dlouhodobě podporuje Ministerstvo životního prostředí.
