Český svaz ochránců přírody vyhlásil rok 2026 Rokem hořců

14.1.2026 05:09 | PRAHA (Ekolist.cz) | Jan Moravec
Hořec tolitovitý
Foto | Jan Moravec / ČSOP
Český svaz ochránců přírody (ČSOP), jeden z největších a nejstarších ochranářských spolků u nás, věnuje každý rok vždy nějaké zajímavé skupině rostlin či živočichů. Na dané téma připraví putovní výstavu, přednášky, vycházky, semináře či soutěže. Pro rok 2026 vybral hořce a hořečky.
 
Hořce patří k oblíbeným a všeobecně známým rostlinám. Zatímco v horách se s nimi lze setkat ještě relativně běžně, jejich nížinné populace jsou na tom mnohem hůře a některé druhy jsou na pokraji vyhubení. Obecně kritická situace je pak u jejich menších příbuzných, hořečků. Na vině jsou změny ve využívání krajiny i přímé ničení lokalit s jejich výskytem. Právě na tyto problémy, které se netýkají zdaleka jen hořců a hořečků, chce Český svaz ochránců přírody během své letošní kampaně upozorňovat.

Hořeček nahořklý
Foto | Jan Moravec / ČSOP

Kolik u nás roste hořců

Když se řekne hořec, většina lidí si pravděpodobně představí zářivě modré zvoncovité květy někde vysoko v horách. Této představě u nás nejlépe odpovídá hořec tolitovitý, se kterým se dá setkat zejména v Krkonoších či v Beskydech. Realita je však mnohem pestřejší. Naše hořce nejsou jen jasně modré, ale i v různých odstínech fialové, a dokonce i žluté. Ne všechny mají výrazně zvoncovité květy. A nerostou jen v horách, ale i v podhůří a v nížinách.

Hořec křížatý
Foto | Jan Moravec / ČSOP

V současné době v České republice planě roste 9 druhů hořců (z toho jeden – hořec žlutý – nepůvodní) a 5 druhů hořečků (jeden ve dvou poddruzích). Všechny naše původní druhy hořců a hořečků patří k ohroženým druhům. Pro tři druhy hořečků existuje státní záchranný program, do kterého je i ČSOP zapojený – o řadu lokalit s jejich výskytem dlouhodobě pečuje a dvě lokality hořečku nahořklého dokonce vlastní (Hořečková stráň u Velkého Vřešťova v Podkrkonoší, Horka u Kounic na Nymbursku).

Hořec jarní
Foto | Jan Moravec / ČSOP

Co se chystá?

„V rámci Roku hořců v současné době připravujeme putovní výstavu a publikaci o hořcích, hořečcích a jejich ochraně v České republice,“ prozrazuje Eliška Prouzová, koordinátorka kampaně. „Určitě se uskuteční minimálně jedna konference nebo seminář, kolegové ze Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP připravují oblíbené soutěže, bude možno zapojit se i do údržby horečkových lokalit.“

Hořeček mnohotvarý český
Foto | Jan Moravec / ČSOP

Nebudou samozřejmě chybět ani vycházky do terénu, ale vzhledem k tomu, že většina našich druhů kvete na přelomu léta a podzimu, budou soustředěny až ve druhé polovině roku. „Určitě se během roku objeví řada dalších zajímavých aktivit. Na jejich přípravě spolupracujeme i s dalšími organizacemi, mimo jiné s Českou botanickou společností či s pozemkovými spolky, které mají mnohé lokality s výskytem hořců a hořečků v péči. Vše podstatné bude průběžně publikováno na www.rokhorcu.cz,“ dodává Eliška Prouzová.

Hořec jarní
Foto | Jan Moravec / ČSOP

ČSOP nabízí finanční podporu

Český svaz ochránců přírody nabízí finanční pomoc i dalším subjektům, které by se chtěly do ochrany (nejen) hořců zapojit. V rámci národního programu ČSOP Ochrana biodiverzity mohou spolky žádat o finanční podporu jak na mapování výskytu vzácných druhů rostlin, tak na drobnější praktická opatření v terénu (https://biodiverzita.csop.cz).

Hořec brvitý
Foto | Jan Moravec / ČSOP

Ti, kteří se chtějí starat o nějaké přírodně cenné lokality dlouhodobě, se mohou zapojit do dalšího programu ČSOP – založit pozemkový spolek. Pozemkové spolky jsou neziskové organizace, chránící přírodu a pečující o ní na základě vlastnického či smluvního vztahu k pozemkům. ČSOP nabízí zájemcům o založení pozemkového spolku pomoc nejen finanční, ale i metodickou, odbornou a právní (www.pozemkovespolky.cz). Bližší informace o aktuálně vyhlášených výzvách na podávání projektů Ochrany biodiverzity a podpory pozemkových spolků jsou i na www.csop.cz.

Generálním partnerem národního programu ČSOP Ochrana biodiverzity jsou Lesy České republiky, s. p. Program je dále spolufinancován Ministerstvem životního prostředí, Nadačním fondem Veolia a Nadací Ivana Dejmala. Program vzniku a rozvoje pozemkových spolků dlouhodobě podporuje Ministerstvo životního prostředí.

foto - Moravec Jan
Jan Moravec
Autor pracuje pro Český svaz ochránců přírody.
