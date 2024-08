Fotka s outloněm, tygrem nebo show s orangutany? Lidé často nevědomě podporují ilegální obchod s ohroženými druhy

Foto | Lucie Čižmářová / The Kukang Rescue Program Outloň nabízený pro pobavení turistům na Kata Beach v Phuketu.

Tým Záchranného programu Kukang zdokumentoval rozsah využívání outloňů a dalších druhů divokých zvířat jako atrakcí ve stále více se rozmáhajícím turistickém ruchu v Thajsku. Během týdne intenzivního průzkumu na ostrově Phuket, v hlavním městě Bangkoku a jejich okolí odhalil nejrůznější případy držení divokých zvířat a jejich nabízení turistům k pobavení za peníze.Způsoby a propracovanost se přitom výrazně liší – od nahodilého nabízení outloňů k vyfotografování na plážích až po organizování návštěvníků pomocí čísel v pořadníku na obrazovkách. Ceny za fotografii či několikaminutový zážitek sahají od 70 do cca 900 Kč. Ohrožené druhy zvířat však platí cenu příliš vysokou.

Lidé se pořízením fotografie s divokými zvířaty často stávají nevědomými podporovateli ilegálního obchodu s mnohdy ohroženými druhy, které se do vlastnictví lidí dostávají upytlačením z volné přírody.

Na oblíbené pláži Kata Beach na ostrově Phuket, jedné z nejfrekventovanějších thajských turistických destinací, místní nabízí dospělého outloně váhavého (Nycticebus coucang) k vyfocení za 100 bahtů (70 Kč), stejnou cenu pak za zážitek se stejným druhem zaplatíte i na nedalekých ostrovech Naka Islands.

„Někteří lidé fotku odmítali, nicméně během půl hodiny jsme zaznamenali 5 různých skupin, které se s outloněm vyfotily, včetně jednoho dítěte ve věku asi 10 let. Rozdávala jsem jim poté naše letáky o zodpovědném turismu. Většinou to přijímali pozitivně, často se omlouvali, že kdyby o tom věděli, tak si fotku s tímto zvířetem nepořídí. To nás jen utvrzuje v tom, že snaha o vzdělávání a šíření osvěty je pro ochranu outloňů i dalších divokých zvířat zcela zásadní,“ popisuje svou zkušenost Lucie Čižmářová, vedoucí průzkumné výpravy do Thajska.

Foto | Lucie Čižmářová / The Kukang Rescue Program Sloní show v Safari World Bangkok.

„Cena za selfie s outloněm ale může být oproti pláži i desetinásobná (1000 bahtů/700 Kč), pokud člověk zavítá na Damnoen Saduak Floating Market – nejznámější a největší thajský plovoucí trh, zhruba 70 km od Bangkoku. Tam je stanice pro focení se se zvířaty umístěna hned na začátku trasy pro loďku a láká na ni sice velký plakát s obrázky hadů, nicméně v nabídce jsou právě i outloni. Za 500 bahtů, tj. 350 Kč, se člověk může vyfotit také s odrostlým outloním mládětem,“ dodává Čižmářová.

Pár set metrů od plovoucího marketu tým navštívil ještě velké centrum, kde je kromě jízdy na slonovi možné zhlédnout opičí vystoupení, kde makaci oblečeni do šatů zpívají do mikrofonu, šermují s tyčemi, proskakují kruhy s noži uvnitř, rozvazují svázané ruce turistů nebo žonglují s ohněm. To vše asi za 200 Kč.

Úroveň organizace tohoto byznysu dokáže být překvapivě vysoká. V „Tygřím království“, zařízení zvaném Tiger Kingdom, mají návštěvníci možnost vyfotit se s tygry různého věku – od cca 2 měsíčních mláďat, která jsou zde uměle odchovávána na láhvi, až po starší jedince ve věku až 15 let, včetně páru gepardů. Ceny se pohybují od 1000 bahtů (700 Kč) za mládě po 1300 bahtů (910 Kč) za staršího tygra či geparda.

Zájemci o blízký kontakt s kočkami jsou zde organizováni pomocí čísel v pořadníku na obrazovkách – systém lze přirovnat k systému na poště. Doba strávená s tygrem je 10 minut, nesmí se sahat na hlavu a přední část těla a tahat za ocas.

Foto | Lucie Čižmářová / The Kukang Rescue Program Focení se s dospělými tygry v Tiger Kingdom v Phuketu.

„Velké tygry ošetřovatelé občas kropí studenou vodou, aby vypadali akčněji a fotogeničtěji. A i když na všech cedulích odmítají jakékoliv podávání omamných látek zvířatům před focením a vytrhávání drápů, tygři jsou zde chováni v klecích často po dvou i více dospělých jedincích a nesou viditelné známky zranění, nejspíš po vzájemných potyčkách. Welfare zvířat je tu tedy přinejmenším diskutabilní,“ uvádí Lucie Čižmářová, která v Záchranném programu Kukang působí jako koordinátorka veterinární péče a welfare.

Dalším místem nabízejícím rozličné zážitky s divokými druhy zvířat je pak Safari World Bangkok. Za vstupné cca 800 Kč může zájemce navštívit show, kde několik orangutanů s boxovacími rukavicemi vzájemně zápasí, jezdí na kole a zábavně interaguje s návštěvníky. Nechybí zde ani sloní show, kde sloni v manéži stojí na zadních, sedají si či kopou míčem do branky, a poté je možné se na nich projet. Dále zde nabízejí lachtaní show, ptačí show nebo western show. Během dne probíhá focení se s oblečenými orangutany, kteří si lidem sedají lidem na klín, či s mládětem tygra, s dravci, se slony, mláďaty velbloudů apod.

„Člověk by si řekl, že takováto zvrácená zábava je v dnešní době již přežitek. Fronty čekatelů na pomazlení se s tygrem v kleci nebo na zápasy boxujících orangutanů v podprsenkách jsou ale frustrující připomínkou, že v osvětě veřejnosti o ochraně divokých zvířat musíme ujít ještě dlouhou cestu,“ zamýšlí se Petra Doleželová, dobrovolnice Záchranného programu Kukang, která se průzkumné cesty do Thajska účastnila.

V současné době zažívá turismus dramatický rozvoj a sociální sítě se staly každodenní součástí života většiny lidí. Právě proto by si ale každý zodpovědný cestovatel měl uvědomit, jaké negativní dopady může jejich podpora byznysu s volně žijícími živočichy využívanými pro zábavu mít.

Foto | Lucie Čižmářová / The Kukang Rescue Program Orangutani jako boxeři nebo oblečení do podprsenek v Safari World Bangkok.

Sdílení obsahu propagujícího divoké druhy zvířat jako domácí mazlíčky či objekty pobavení při cestách do exotiky na sociálních sítích prokazatelně přímo zvyšuje míru pytlačení a rozsah černého trhu s těmito druhy, a v důsledku může vést až k jejich vyhubení. V případě outloňů se divoká populace hlavně kvůli odchytu a nezákonnému obchodování snížila za posledních 20 let až o třetinu.

Záchranný program Kukang se věnuje především ochraně outloňů před ilegálním obchodem na ostrově Sumatra. Nicméně mnoho outloňů, stejně jako dalších druhů divokých zvířat, je z Indonésie pašováno i do okolních zemí mj. za účelem jejich prodeje jako domácích mazlíčků či turistických atrakcí. Proto již před několika lety Program Kukang spustil mezinárodní kampaň I Am Not Your Toy! (v překladu Nejsem tvoje hračka!), která cílí proti takovémuto využívání outloňů a dalších divokých zvířat a jejich následné popularizaci na sociálních sítích a internetu.

Více na stránkách kampaně I Am Not Your Toy! - Zodpovědný turismus (kapitola kampaně) nebo v novém Průvodci zodpovědného turisty vytvořeném ve spolupráci Zoo Liberec a České zemědělské univerzity v Praze.

